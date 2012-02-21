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BlackBerry PlayBook
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.02.2012
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Исправлен провальный недостаток планшета Blackberry
Компания Research In Motion объявила о том, что новая операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0, начиная с сегодняшнего дня, 21 февраля, будет доступна для загруз
|21.02.2012
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Вышла операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0
Компания Research In Motion объявила о том, что новая операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0, начиная с сегодняшнего дня, 21 февраля, будет доступна для загруз
|03.02.2012
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RIM подарит планшеты PlayBook в обмен на приложения
Компания Research In Motion (RIM) обещает вознаградить разработчиков приложений для BlackBerry бесплатными планшетами PlayBook. Об этом со ссылкой на вице-президента RIM Алека Сондерса (Alec Saunders) сообщает SlashGear. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться и разместить свои
|17.01.2012
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В 2012 г. могут выйти сразу два новых планшета PlayBook
В текущем году RIM планирует приступить к продажам сразу двух новых планшетов BlackBerry PlayBook - с диагональю экрана 7 и 10 дюймов. Первое устройство (с 7-дюймовым дисплеем) появится в апреле 2012 г., второе - в декабре, сообщает веб-сайт N4BB. С планами RIM творится
|03.01.2012
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Обвал цен на планшеты: Blackberry Playbook подешевел в разы
лее раза. Как ожидается, дисконт продлится до 4 февраля и будет действовать в рознице США. В Россию Blackberry PlayBook официально не поставляется. Обозреватель Mashable Стен Шредер (Stan Schro
|21.12.2011
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Вышла новая версия приложения Facebook для BlackBerry PlayBook
RIM объявила о том, что в BlackBerry App World появилась новая версия (2.1) приложения Facebook для BlackBerry PlayBook. Так, в приложении появилась возможность делиться информацией и общаться
|27.10.2011
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BlackBerry готовит смартфон-копию PlayBook
Компания RIM планирует показать новый смартфон BlackBerry, представляющий собой уменьшенную копию планшета PlayBook. За основу будет взят аппарат Bold 9900, сообщает electronista.com. Устройство будет позиционироваться как «суперфон» - иметь сенсорный экран высокого разрешения и диагонали (960*540 и
|22.09.2011
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Сокращение заказов на BlackBerry PlayBook привело к увольнению 1000 сотрудников
днем на одну продажу планшета от RIM приходятся 23 продажи планшета от Apple. Сокращение заказов на BlackBerry PlayBook привело к увольнению 1000 сотрудников RIM не комментирует подобную информ
|05.09.2011
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Обзор планшета BlackBerry PlayBook: легко ли быть третьим
иначе, не так как все, не как IBM, например. Но Ланцелот, убивший дракона, сам становится драконом. BlackBerry PlayBook И Apple, победивший всех, из «думай иначе» незаметно, но необратимо прев
|10.08.2011
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«Qiwi Кошелек» запустил платежное приложение для планшета Blackberry Playbook
Платежная система «Qiwi Кошелек» объявила о запуске первого платежного приложения для планшета Blackberry Playbook. Это flash-приложение, имеющее интерфейс, аналогичный «Qiwi Кошельку» в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники.ру». Функционал приложения позволяет использо
|22.07.2011
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BlackBerry PlayBook получил сертификат на применение в правительственных структурах США
Компания Research In Motion (RIM) объявила о получении сертификата FIPS 140-2 на новый планшет BlackBerry PlayBook. Успешная сертификация BlackBerry PlayBook позволяет использовать
|22.07.2011
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CNews TV. BlackBerry PlayBook: планшетник с врожденной амнезией
На этот раз экспертов лаборатории Zoom СNews заинтересовал новый гаджет от канадской компании RIM - BlackBerry PlayBook. Еще настадии анонса BlackBerry PlayBook был заявлен как устройств
|21.07.2011
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Планшеты с Windows оказались популярнее BlackBerry PlayBook
с. мультимедийных планшетов под управлением Windows 7. Отметим, что эта система не оптимизирована для планшетных устройств, но некоторые из вендоров используют ее наряду с Android. Поставки планшетов BlackBerry PlayBook достигли 500 тыс. штук, что позволило компании RIM занять долю рынка 3,3%. Здесь нужно отметить, что результаты RIM могли быть выше, если бы география продаж была бы более ш
|30.06.2011
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BlackBerry отказалась от своего планшета ради «суперфона»
Канадская компания Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, отказалась от разработки модели планшета PlayBook с 10-дюймовым экраном в пользу «суперфона», сообщает Digital Trends со ссылкой на блог N4BB. Последний, в свою очередь, ссылается на источник в индустрии. По всей видимости, слово «суп
|23.06.2011
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RIM сократила прогнозируемые продажи планшета в 3 раза
4 млн до 800-900 тыс. устройств, сообщает DigiTimes со ссылкой на источник в индустрии. Планшет RIM BlackBerry PlayBook поступил в продажу в США 19 апреля. По информации источника, первый день
|19.05.2011
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250 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook было продано за первый месяц
Примерно 250 тыс. планшетов BlackBerry Playbook было продано за первый месяц присутствия на рынке, сообщает Майк Абрамски
|16.05.2011
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RIM отзывает тысячу планшетов BlackBerry PlayBook
Канадская Research In Motion отзывает около 1 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook в связи с программными ошибками, сообщает Engadget. По информации Crackberry, в продажу попала только часть бракованной партии, остальные устройства остались на складах. Как
|25.04.2011
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Дмитрию Медведеву подарили планшет BlackBerry PlayBook
чил в подарок от одного из руководителей канадской компании Research In Motion планшетный компьютер BlackBerry PlayBook, ставший уже третьим планшетом главы российского государства, сообщает «Р
|25.04.2011
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Медведеву подарили четвертый планшетник
rry, Джеймс Лоуренс Балсилли (James Laurence Balsillie) подарил президенту России Дмитрию Медведеву PlayBook - планшетный компьютер вендора. На заседании президентской комиссии по модернизации
|15.04.2011
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Акции RIM снизились после критики планшета PlayBook
амику, сообщает Reuters. Аналитики связывают снижение курса акций с негативными отзывами о планшете BlackBerry PlayBook, продажи которого в США планируется начать в будущий вторник, 19 апреля.
|28.03.2011
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Планшетам BlackBerry PlayBook подойдут тысячи приложений Android
Канадская компания Research In Motion объявила на своем сайте о том, что пользователям планшетов BlackBerry PlayBook, продажи которых в США стартуют 19 апреля, будет доступно более 200 тыс.
|01.02.2011
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RIM начала производство планшета PlayBook
Компания RIM начала выпуск первой партии планшетов PlayBook. По данным их сборщика, компании Quanta в феврале будут произведены 150-200 тыс. еди
|12.01.2011
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Планшет BlackBerry удивил высокой скоростью
потребительской электроники Consumer Electronics Show провела предварительную демонстрацию планшета BlackBerry PlayBook, выход в продажу которого запланирован на первую половину года. «Мы получ
|29.12.2010
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Время работы планшета RIM PlayBook стало его ахиллесовой пятой
Начало продаж планшетного компьютера BlackBerry PlayBook перенесено с I на II квартал 2011 г., сообщает All Things D со ссылкой на
|01.10.2010
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Планшет RIM BlackBerry PlayBook: бизнес-ответ Apple iPad
ами. В бизнес-среде все чаще и чаще вместо них используют iPhone и многочисленные "гуглофоны". RIM BlackBerry PlayBook - первый бизнес-планшет Оправдать замену RIM BlackBerry может тот факт, ч
|28.09.2010
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Планшет BlackBerry представлен официально. ФОТО
ерьезным устройством и рассчитан в том числе на корпоративный сегмент. Полное название устройства - BlackBerry PlayBook. Согласно официальному сообщению, PlayBook предлагает «бескомпромиссный»
BlackBerry PlayBook и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 4
|Boy Genius Report - BGR 50 3
|Bloomberg 1627 3
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
|ZDnet 663 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|NYT - The New York Times 1100 2
|Wired - Издание 276 2
|DigiTimes - Издание 1331 2
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Huffington Post 34 1
|Threat Hunter Playbook 1 1
|DomainTools 4 1
|Content-Review 16 1
|CrackBerry 3 1
|NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|РИА Новости 1033 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Digital Trends - Издание 35 1
|SlashGear 134 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
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