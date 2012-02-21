Исправлен провальный недостаток планшета Blackberry Компания Research In Motion объявила о том, что новая операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0, начиная с сегодняшнего дня, 21 февраля, будет доступна для загруз

Вышла операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0 Компания Research In Motion объявила о том, что новая операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0, начиная с сегодняшнего дня, 21 февраля, будет доступна для загруз

RIM подарит планшеты PlayBook в обмен на приложения Компания Research In Motion (RIM) обещает вознаградить разработчиков приложений для BlackBerry бесплатными планшетами PlayBook. Об этом со ссылкой на вице-президента RIM Алека Сондерса (Alec Saunders) сообщает SlashGear. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться и разместить свои

В 2012 г. могут выйти сразу два новых планшета PlayBook В текущем году RIM планирует приступить к продажам сразу двух новых планшетов BlackBerry PlayBook - с диагональю экрана 7 и 10 дюймов. Первое устройство (с 7-дюймовым дисплеем) появится в апреле 2012 г., второе - в декабре, сообщает веб-сайт N4BB. С планами RIM творится

Обвал цен на планшеты: Blackberry Playbook подешевел в разы лее раза. Как ожидается, дисконт продлится до 4 февраля и будет действовать в рознице США. В Россию Blackberry PlayBook официально не поставляется. Обозреватель Mashable Стен Шредер (Stan Schro

Вышла новая версия приложения Facebook для BlackBerry PlayBook RIM объявила о том, что в BlackBerry App World появилась новая версия (2.1) приложения Facebook для BlackBerry PlayBook. Так, в приложении появилась возможность делиться информацией и общаться

BlackBerry готовит смартфон-копию PlayBook Компания RIM планирует показать новый смартфон BlackBerry, представляющий собой уменьшенную копию планшета PlayBook. За основу будет взят аппарат Bold 9900, сообщает electronista.com. Устройство будет позиционироваться как «суперфон» - иметь сенсорный экран высокого разрешения и диагонали (960*540 и

Сокращение заказов на BlackBerry PlayBook привело к увольнению 1000 сотрудников днем на одну продажу планшета от RIM приходятся 23 продажи планшета от Apple. Сокращение заказов на BlackBerry PlayBook привело к увольнению 1000 сотрудников RIM не комментирует подобную информ

Обзор планшета BlackBerry PlayBook: легко ли быть третьим иначе, не так как все, не как IBM, например. Но Ланцелот, убивший дракона, сам становится драконом. BlackBerry PlayBook И Apple, победивший всех, из «думай иначе» незаметно, но необратимо прев

«Qiwi Кошелек» запустил платежное приложение для планшета Blackberry Playbook Платежная система «Qiwi Кошелек» объявила о запуске первого платежного приложения для планшета Blackberry Playbook. Это flash-приложение, имеющее интерфейс, аналогичный «Qiwi Кошельку» в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники.ру». Функционал приложения позволяет использо

BlackBerry PlayBook получил сертификат на применение в правительственных структурах США Компания Research In Motion (RIM) объявила о получении сертификата FIPS 140-2 на новый планшет BlackBerry PlayBook. Успешная сертификация BlackBerry PlayBook позволяет использовать

CNews TV. BlackBerry PlayBook: планшетник с врожденной амнезией На этот раз экспертов лаборатории Zoom СNews заинтересовал новый гаджет от канадской компании RIM - BlackBerry PlayBook. Еще настадии анонса BlackBerry PlayBook был заявлен как устройств

Планшеты с Windows оказались популярнее BlackBerry PlayBook с. мультимедийных планшетов под управлением Windows 7. Отметим, что эта система не оптимизирована для планшетных устройств, но некоторые из вендоров используют ее наряду с Android. Поставки планшетов BlackBerry PlayBook достигли 500 тыс. штук, что позволило компании RIM занять долю рынка 3,3%. Здесь нужно отметить, что результаты RIM могли быть выше, если бы география продаж была бы более ш

BlackBerry отказалась от своего планшета ради «суперфона» Канадская компания Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, отказалась от разработки модели планшета PlayBook с 10-дюймовым экраном в пользу «суперфона», сообщает Digital Trends со ссылкой на блог N4BB. Последний, в свою очередь, ссылается на источник в индустрии. По всей видимости, слово «суп

RIM сократила прогнозируемые продажи планшета в 3 раза 4 млн до 800-900 тыс. устройств, сообщает DigiTimes со ссылкой на источник в индустрии. Планшет RIM BlackBerry PlayBook поступил в продажу в США 19 апреля. По информации источника, первый день

250 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook было продано за первый месяц Примерно 250 тыс. планшетов BlackBerry Playbook было продано за первый месяц присутствия на рынке, сообщает Майк Абрамски

RIM отзывает тысячу планшетов BlackBerry PlayBook Канадская Research In Motion отзывает около 1 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook в связи с программными ошибками, сообщает Engadget. По информации Crackberry, в продажу попала только часть бракованной партии, остальные устройства остались на складах. Как

Дмитрию Медведеву подарили планшет BlackBerry PlayBook чил в подарок от одного из руководителей канадской компании Research In Motion планшетный компьютер BlackBerry PlayBook, ставший уже третьим планшетом главы российского государства, сообщает «Р

Медведеву подарили четвертый планшетник rry, Джеймс Лоуренс Балсилли (James Laurence Balsillie) подарил президенту России Дмитрию Медведеву PlayBook - планшетный компьютер вендора. На заседании президентской комиссии по модернизации

Акции RIM снизились после критики планшета PlayBook амику, сообщает Reuters. Аналитики связывают снижение курса акций с негативными отзывами о планшете BlackBerry PlayBook, продажи которого в США планируется начать в будущий вторник, 19 апреля.

Планшетам BlackBerry PlayBook подойдут тысячи приложений Android Канадская компания Research In Motion объявила на своем сайте о том, что пользователям планшетов BlackBerry PlayBook, продажи которых в США стартуют 19 апреля, будет доступно более 200 тыс.

RIM начала производство планшета PlayBook Компания RIM начала выпуск первой партии планшетов PlayBook. По данным их сборщика, компании Quanta в феврале будут произведены 150-200 тыс. еди

Планшет BlackBerry удивил высокой скоростью потребительской электроники Consumer Electronics Show провела предварительную демонстрацию планшета BlackBerry PlayBook, выход в продажу которого запланирован на первую половину года. «Мы получ

Время работы планшета RIM PlayBook стало его ахиллесовой пятой Начало продаж планшетного компьютера BlackBerry PlayBook перенесено с I на II квартал 2011 г., сообщает All Things D со ссылкой на

Планшет RIM BlackBerry PlayBook: бизнес-ответ Apple iPad ами. В бизнес-среде все чаще и чаще вместо них используют iPhone и многочисленные "гуглофоны". RIM BlackBerry PlayBook - первый бизнес-планшет Оправдать замену RIM BlackBerry может тот факт, ч