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BlackBerry PlayBook

BlackBerry PlayBook

СОБЫТИЯ

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21.02.2012 Исправлен провальный недостаток планшета Blackberry

Компания Research In Motion объявила о том, что новая операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0, начиная с сегодняшнего дня, 21 февраля, будет доступна для загруз
21.02.2012 Вышла операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0

Компания Research In Motion объявила о том, что новая операционная система BlackBerry PlayBook OS 2.0, начиная с сегодняшнего дня, 21 февраля, будет доступна для загруз
03.02.2012 RIM подарит планшеты PlayBook в обмен на приложения

Компания Research In Motion (RIM) обещает вознаградить разработчиков приложений для BlackBerry бесплатными планшетами PlayBook. Об этом со ссылкой на вице-президента RIM Алека Сондерса (Alec Saunders) сообщает SlashGear. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться и разместить свои
17.01.2012 В 2012 г. могут выйти сразу два новых планшета PlayBook

В текущем году RIM планирует приступить к продажам сразу двух новых планшетов BlackBerry PlayBook - с диагональю экрана 7 и 10 дюймов. Первое устройство (с 7-дюймовым дисплеем) появится в апреле 2012 г., второе - в декабре, сообщает веб-сайт N4BB. С планами RIM творится

03.01.2012 Обвал цен на планшеты: Blackberry Playbook подешевел в разы

лее раза. Как ожидается, дисконт продлится до 4 февраля и будет действовать в рознице США. В Россию Blackberry PlayBook официально не поставляется. Обозреватель Mashable Стен Шредер (Stan Schro
21.12.2011 Вышла новая версия приложения Facebook для BlackBerry PlayBook

RIM объявила о том, что в BlackBerry App World появилась новая версия (2.1) приложения Facebook для BlackBerry PlayBook. Так, в приложении появилась возможность делиться информацией и общаться

27.10.2011 BlackBerry готовит смартфон-копию PlayBook

Компания RIM планирует показать новый смартфон BlackBerry, представляющий собой уменьшенную копию планшета PlayBook. За основу будет взят аппарат Bold 9900, сообщает electronista.com. Устройство будет позиционироваться как «суперфон» - иметь сенсорный экран высокого разрешения и диагонали (960*540 и
22.09.2011 Сокращение заказов на BlackBerry PlayBook привело к увольнению 1000 сотрудников

днем на одну продажу планшета от RIM приходятся 23 продажи планшета от Apple. Сокращение заказов на BlackBerry PlayBook привело к увольнению 1000 сотрудников RIM не комментирует подобную информ
05.09.2011 Обзор планшета BlackBerry PlayBook: легко ли быть третьим

иначе, не так как все, не как IBM, например. Но Ланцелот, убивший дракона, сам становится драконом. BlackBerry PlayBook  И Apple, победивший всех, из «думай иначе» незаметно, но необратимо прев
10.08.2011 «Qiwi Кошелек» запустил платежное приложение для планшета Blackberry Playbook

Платежная система «Qiwi Кошелек» объявила о запуске первого платежного приложения для планшета Blackberry Playbook. Это flash-приложение, имеющее интерфейс, аналогичный «Qiwi Кошельку» в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники.ру». Функционал приложения позволяет использо
22.07.2011 BlackBerry PlayBook получил сертификат на применение в правительственных структурах США

Компания Research In Motion (RIM) объявила о получении сертификата FIPS 140-2 на новый планшет BlackBerry PlayBook. Успешная сертификация BlackBerry PlayBook позволяет использовать

22.07.2011 CNews TV. BlackBerry PlayBook: планшетник с врожденной амнезией

На этот раз экспертов лаборатории Zoom СNews заинтересовал новый гаджет от канадской компании RIM - BlackBerry PlayBook. Еще настадии анонса BlackBerry PlayBook был заявлен как устройств
21.07.2011 Планшеты с Windows оказались популярнее BlackBerry PlayBook

с. мультимедийных планшетов под управлением Windows 7. Отметим, что эта система не оптимизирована для планшетных устройств, но некоторые из вендоров используют ее наряду с Android. Поставки планшетов BlackBerry PlayBook достигли 500 тыс. штук, что позволило компании RIM занять долю рынка 3,3%. Здесь нужно отметить, что результаты RIM могли быть выше, если бы география продаж была бы более ш
30.06.2011 BlackBerry отказалась от своего планшета ради «суперфона»

Канадская компания Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, отказалась от разработки модели планшета PlayBook с 10-дюймовым экраном в пользу «суперфона», сообщает Digital Trends со ссылкой на блог N4BB. Последний, в свою очередь, ссылается на источник в индустрии. По всей видимости, слово «суп
23.06.2011 RIM сократила прогнозируемые продажи планшета в 3 раза

4 млн до 800-900 тыс. устройств, сообщает DigiTimes со ссылкой на источник в индустрии. Планшет RIM BlackBerry PlayBook поступил в продажу в США 19 апреля. По информации источника, первый день

19.05.2011 250 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook было продано за первый месяц

Примерно 250 тыс. планшетов BlackBerry Playbook было продано за первый месяц присутствия на рынке, сообщает Майк Абрамски
16.05.2011 RIM отзывает тысячу планшетов BlackBerry PlayBook

Канадская Research In Motion отзывает около 1 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook в связи с программными ошибками, сообщает Engadget. По информации Crackberry, в продажу попала только часть бракованной партии, остальные устройства остались на складах. Как
25.04.2011 Дмитрию Медведеву подарили планшет BlackBerry PlayBook

чил в подарок от одного из руководителей канадской компании Research In Motion планшетный компьютер BlackBerry PlayBook, ставший уже третьим планшетом главы российского государства, сообщает «Р
25.04.2011 Медведеву подарили четвертый планшетник

rry, Джеймс Лоуренс Балсилли (James Laurence Balsillie) подарил президенту России Дмитрию Медведеву PlayBook - планшетный компьютер вендора. На заседании президентской комиссии по модернизации

15.04.2011 Акции RIM снизились после критики планшета PlayBook

амику, сообщает Reuters. Аналитики связывают снижение курса акций с негативными отзывами о планшете BlackBerry PlayBook, продажи которого в США планируется начать в будущий вторник, 19 апреля.

28.03.2011 Планшетам BlackBerry PlayBook подойдут тысячи приложений Android

Канадская компания Research In Motion объявила на своем сайте о том, что пользователям планшетов BlackBerry PlayBook, продажи которых в США стартуют 19 апреля, будет доступно более 200 тыс.

01.02.2011 RIM начала производство планшета PlayBook

Компания RIM начала выпуск первой партии планшетов PlayBook. По данным их сборщика, компании Quanta в феврале будут произведены 150-200 тыс. еди
12.01.2011 Планшет BlackBerry удивил высокой скоростью

потребительской электроники Consumer Electronics Show провела предварительную демонстрацию планшета BlackBerry PlayBook, выход в продажу которого запланирован на первую половину года. «Мы получ
29.12.2010 Время работы планшета RIM PlayBook стало его ахиллесовой пятой

Начало продаж планшетного компьютера BlackBerry PlayBook перенесено с I на II квартал 2011 г., сообщает All Things D со ссылкой на
01.10.2010 Планшет RIM BlackBerry PlayBook: бизнес-ответ Apple iPad

ами. В бизнес-среде все чаще и чаще вместо них используют iPhone и многочисленные "гуглофоны".  RIM BlackBerry PlayBook - первый бизнес-планшет Оправдать замену RIM BlackBerry может тот факт, ч
28.09.2010 Планшет BlackBerry представлен официально. ФОТО

ерьезным устройством и рассчитан в том числе на корпоративный сегмент. Полное название устройства - BlackBerry PlayBook. Согласно официальному сообщению, PlayBook предлагает «бескомпромиссный»


Публикаций - 111, упоминаний - 165

BlackBerry PlayBook и организации, системы, технологии, персоны:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 71
Apple Inc 13154 28
Samsung Electronics 11064 15
Adobe Systems 1597 13
Microsoft Corporation 25775 11
Google LLC 12688 11
Lenovo Motorola 3566 9
BlackBerry - QNX Software Systems 49 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
HP Inc. 5883 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HTC Corporation 1512 5
Dell EMC 5180 4
X Corp - Twitter 2938 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
Nvidia Corp 4002 4
Qualcomm Technologies 1974 3
LG Electronics 3735 3
Sony 6739 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
Motorola Inc 1156 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Toshiba Corporation 2980 2
Информзащита 941 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Telegram Group 2940 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Canalys 236 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
OpenAI 541 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
BlackBerry Mobile 9 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 2
Quanta Computer 215 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
KBRO - Kaufman Bros - Kaufman Brothers 6 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
RBC Capital Markets 59 2
Barnes & Noble 171 2
Резонанс НПП 407 1
Мастер-Банк 35 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Lexicon Branding 3 1
Stellantis - Maserati 14 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Евросеть 1421 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Conde Nast - Конде Наст 24 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
Sony Music Entertainment 161 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Ferrari NV 159 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 87
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 23
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 15
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
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HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
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USB micro 974 7
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 7
Google Android 15243 51
Apple iPad 4011 45
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Apple iOS 8583 26
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BlackBerry PlayBook OS - BlackBerry Tablet OS 26 17
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Microsoft Windows 16882 12
Motorola XOOM 53 11
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 11
BlackBerry OS 180 9
BlackBerry App World 58 8
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BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 8
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 7
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Linux OS 11533 6
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Мосягин Александр 5 2
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Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 2
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Проколов Роман 48 1
Муминов Тимур 2 1
Боровая Елена 2 1
Агринский Николай 9 1
Кутепов Антон 3 1
Doherty Richard - Доэрти Ричард 10 1
Lambert John - Ламберт Джон 2 1
Whitmore Chris - Витмор Крис - Уитмор Крис 5 1
Lees Andrew - Лиис Эндрю 4 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 1
Рудакова Лариса 1 1
Abramsky Mike - Абрамски Майк 7 1
Хамракулова Евгения 9 1
Levine Jason - Левин Джейсон 3 1
Яценко Вадим 104 1
Bradley Todd - Бредли Тодд 32 1
Cervantez Erich - Сервантес Эрик 1 1
Snyder Ed - Шнайдер Эд 4 1
Сулейманов Илья 1 1
Wolf Charlie - Вольф Чарли 9 1
Stymiest Barbara - Стаймист Барбара 3 1
Delagi Greg - Делаги Грег 3 1
Payne Gordon - Пейн Гордон 5 1
Schneider Michael - Шнайдер Майкл 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Канада 5081 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Европа 24964 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Казахстан - Республика 6048 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
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