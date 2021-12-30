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BlackBerry OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.12.2021 Полный конец BlackBerry. Легендарные смартфоны станут бесполезными, начиная с 4 января

Прощай, BlackBerry OS Компания BlackBerry полностью прекращает поддержку всех устройств на базе собст
31.01.2013 Платформа BlackBerry 10 вышла в свет на двух новых смартфонах

(модель, сочетающая сенсорный экран и физическую клавиатуру). Презентации смартфонов BlackBerry Z10 и BlackBerry Q10 одновременно прошли в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, Париже, Дубаи и Йоханнесбурге. Платформа BlackBerry 10 содержит единый интерфейс BlackBerry Hub для доступа к личным и рабочим электронным письмам, сообщениям BBM, а также уведомлениям социальных сетей. Окно BlackBerry Hub м
12.01.2012 Обновленная система BlackBerry OS 7.1 добавила в смартфоны FM-радио

Компания Research In Motion представила обновленную версию операционной системы - BlackBerry OS 7.1, - а также обновления приложений BlackBerry Messenger, BlackBerry Traffic и
04.08.2010 BlackBerry OS 6 - новая операционная система для смартфонов Research In Motion

шедшей конференции в Нью-Йорке представила новую версию операционной системы для своих смартфонов - BlackBerry OS 6. При ее создании разработчики сконцентрировались на следующих моментах. Во-пе
15.07.2010 BlackBerry OS 6.0: канадский ответ iPhone и Android

История решения BlackBerry OS – фирменная операционная система, разрабатываемая канадской компанией RIM для с
27.04.2010 Выход BlackBerry OS 6.0 намечен на лето

дская компания Research In Motion планирует выпустить следующую, шестую версию операционной системы BlackBerry OS. Об этом на встрече с аналитиками сообщил основатель и соисполнительный директо

Публикаций - 180, упоминаний - 220

BlackBerry OS и организации, системы, технологии, персоны:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 127
Apple Inc 13156 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 50
Microsoft Corporation 25775 42
Samsung Electronics 11065 37
Google LLC 12690 34
HTC Corporation 1512 24
X Corp - Twitter 2938 22
Meta Platforms - Facebook 4621 22
LG Electronics 3735 16
Lenovo Motorola 3566 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Canalys 236 13
AT&T Inc 1726 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Huawei 4677 8
ZTE Corporation 800 8
Adobe Systems 1597 8
Lenovo Group 2447 6
Qualcomm Technologies 1974 6
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 6
Sony 6739 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Dell EMC 5180 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Vodafone Group 1412 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Acer Group - Acer Inc 2776 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Nvidia Corp 4002 3
OnwardMobility 9 3
Новые платформы 17 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
HP Inc. 5883 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Microsoft - LinkedIn 699 3
Евросеть 1421 3
RadioShack - Radio Shack 16 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
RBC Capital Markets 59 2
101Hotels.com 456 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Carphone Warehouse 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Ford 435 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
UMA - United Music Agency 40 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Sony Music Entertainment 161 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
NEQSOL Holding 9 1
Porsche Design GmbH 23 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Preludium 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Новый регистратор 13 1
Резонанс НПП 407 1
TuneIn Radio 8 1
УГМК Уралэлектромедь 9 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
U.S. DHS - U.S. Immigration and Customs Enforcement - Служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
Symbian Foundation 38 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 164
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 103
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 48
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 33
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 32
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 17
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 17
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 15
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 15
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 11
Наушники - Headphones 4479 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 11
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 11
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 11
Application store - магазин приложений 1463 11
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
Google Android 15244 122
Apple iOS 8583 71
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 63
Nokia Symbian OS 1411 57
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 46
Microsoft Windows 16882 42
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 41
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 32
Blackberry Bold 58 28
Apple iPhone OS 152 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 19
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 16
Samsung Electronics - Bada 188 14
Apple iPad 4012 13
BlackBerry Curve 36 13
Linux OS 11533 12
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 12
Apple iPhone 4 800 11
BlackBerry Torch 23 11
Apple iPhone 6 4861 10
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 10
BlackBerry PlayBook 111 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 8
Apple - App Store 3109 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Microsoft Office 4170 7
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 7
BlackBerry App World 58 7
BlackBerry Balance 12 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft Outlook 1506 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Apple iTunes Store 1118 6
BlackBerry Priv 18 6
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 6
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 6
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 12
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 9
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Chen John - Чен Джон 30 4
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 4
Rubinstein Jon - Рубинштейн Джон 17 3
Cozza Roberta - Косса Роберта 7 3
Restivo Kevin - Рестиво Кевин 9 3
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 2
Smith David - Смит Дэвид 40 2
Завьялова Светлана 21 2
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 19 2
Abramsky Mike - Абрамски Майк 7 1
Базилевская Екатерина 2 1
Веденский Борис 2 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
Назаралиев Мурад 1 1
Bradley Todd - Бредли Тодд 32 1
Spence Patrick - Спенс Патрик 3 1
Schumer Charles - Шумер Чарльз 7 1
Enderle Rob - Эндерле Роб 25 1
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 1
Магазинник Игорь 7 1
Misek Peter - Мисек Питер 17 1
Schneider Peter - Шнайдер Питер 2 1
Goldberg Jonathan - Голдберг Джонатан 3 1
Pintscher Lydia - Пинтшер Лидия 1 1
Brenner Alan - Бреннер Алан 3 1
Marchant Benoit - Мархант Бенуа 1 1
Alboini Vic - Албоини Вик 3 1
Rowan Jim - Рован Джим 3 1
Kranzberg Sean - Кранцберг Шон 1 1
Rosoff Matt - Розофф Мэтт 12 1
Marco Talmon - Марко Талмон 9 1
King Charles - Кинг Чарльз 11 1
de Lencquesaing Aymar - де Ленкесен Аймар 4 1
Lucier Paul - Люсье Пол 4 1
Brown Matt - Браун Мэтт 4 1
Dawson Jan - Доусон Ян 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 57
Канада 5082 43
Россия - РФ - Российская федерация 166168 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Европа 24964 13
Южная Корея - Республика 7052 10
Индия - Bharat 5870 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Япония 13807 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Индонезия - Республика 1058 4
США - Калифорния 4829 4
Европа Западная 1496 4
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Нидерланды 3746 3
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Израиль 2856 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 2
Китай - Тайвань 4245 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Китай - Гуандун - Хойчжоу 7 2
Танзания - Занзибар 7 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Английский язык 7030 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
Engadget - Блог о технологиях 429 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
ZDnet 663 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Bloomberg 1627 3
AppleInsider 400 3
Canadian Press 9 2
Wired - Издание 276 2
DigiTimes - Издание 1331 2
AP - Associated Press 2007 2
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