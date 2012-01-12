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BlackBerry OS



12.01.2012 Обновленная система BlackBerry OS 7.1 добавила в смартфоны FM-радио
03.05.2011 RIM представила два новых смартфона BlackBerry и новую ОС
04.08.2010 BlackBerry OS 6 - новая операционная система для смартфонов Research In Motion
15.07.2010 BlackBerry OS 6.0: канадский ответ iPhone и Android
27.04.2010 Выход BlackBerry OS 6.0 намечен на лето

Публикаций - 171, упоминаний - 208
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
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