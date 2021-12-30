BlackBerry OS

Платформа BlackBerry 10 вышла в свет на двух новых смартфонах (модель, сочетающая сенсорный экран и физическую клавиатуру). Презентации смартфонов BlackBerry Z10 и BlackBerry Q10 одновременно прошли в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, Париже, Дубаи и Йоханнесбурге. Платформа BlackBerry 10 содержит единый интерфейс BlackBerry Hub для доступа к личным и рабочим электронным письмам, сообщениям BBM, а также уведомлениям социальных сетей. Окно BlackBerry Hub м