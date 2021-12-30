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BlackBerry OS
СОБЫТИЯ
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|30.12.2021
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Полный конец BlackBerry. Легендарные смартфоны станут бесполезными, начиная с 4 января
Прощай, BlackBerry OS Компания BlackBerry полностью прекращает поддержку всех устройств на базе собст
|31.01.2013
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Платформа BlackBerry 10 вышла в свет на двух новых смартфонах
(модель, сочетающая сенсорный экран и физическую клавиатуру). Презентации смартфонов BlackBerry Z10 и BlackBerry Q10 одновременно прошли в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, Париже, Дубаи и Йоханнесбурге. Платформа BlackBerry 10 содержит единый интерфейс BlackBerry Hub для доступа к личным и рабочим электронным письмам, сообщениям BBM, а также уведомлениям социальных сетей. Окно BlackBerry Hub м
|12.01.2012
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Обновленная система BlackBerry OS 7.1 добавила в смартфоны FM-радио
Компания Research In Motion представила обновленную версию операционной системы - BlackBerry OS 7.1, - а также обновления приложений BlackBerry Messenger, BlackBerry Traffic и
|04.08.2010
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BlackBerry OS 6 - новая операционная система для смартфонов Research In Motion
шедшей конференции в Нью-Йорке представила новую версию операционной системы для своих смартфонов - BlackBerry OS 6. При ее создании разработчики сконцентрировались на следующих моментах. Во-пе
|15.07.2010
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BlackBerry OS 6.0: канадский ответ iPhone и Android
История решения BlackBerry OS – фирменная операционная система, разрабатываемая канадской компанией RIM для с
|27.04.2010
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Выход BlackBerry OS 6.0 намечен на лето
дская компания Research In Motion планирует выпустить следующую, шестую версию операционной системы BlackBerry OS. Об этом на встрече с аналитиками сообщил основатель и соисполнительный директо
BlackBerry OS и организации, системы, технологии, персоны:
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