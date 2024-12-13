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BlackBerry Messenger BBM and Social Communities мессенджер BBM Chat BBM Groups BBM Channels BBM Video BBM Voice

BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice


13.12.2024 В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями 1
30.12.2021 Полный конец BlackBerry. Легендарные смартфоны станут бесполезными, начиная с 4 января 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
07.03.2018 BlackBerry подала в суд на Facebook за копирование кнопок ее мессенджера 1
28.06.2017 Telegram пошел на компромисс с государством 1
19.06.2017 Глава Роскомнадзора лично попросит основателя Telegram подчиниться законам России об интернете 1
24.05.2017 В Думу внесен закон об ограничении мессенджеров в России. Непослушным грозит «незамедлительная» блокировка 1
02.05.2017 В России заблокировали мессенджеры, не пожелавшие сотрудничать со спецслужбами 1
23.07.2015 Поставщик шпионского ПО годами имел доступ ко всем Android-устройствам 1
16.03.2015 BlackBerry вместе с Samsung и IBM выпустила антишпионский планшет 1
06.08.2014 Осенние новинки BlackBerry: последний шанс? 1
20.02.2014 Facebook за рекордную сумму поглощает мессенджер WhatsApp - «главного убийцу SMS» 1
30.10.2013 BlackBerry может продаться в Facebook 2
22.10.2013 Главный убийца SMS прорвался на iPhone и Android со второй попытки 2
25.09.2013 Поддельный «убийца SMS для iPhone» воровал данные пользователей Android 1
19.09.2013 Главный «убийца SMS» придет на Android и iPhone в ближайшие выходные 7
18.09.2013 BlackBerry выпустила флагманский смартфон-гигант 2
02.08.2013 Главный «убийца SMS» становится доступен на Android и iPhone 2
10.07.2013 Blackberry пообещала создавать рабочие места и продолжила увольнения 1
15.05.2013 Главный в мире «убийца SMS» станет доступен на Android и iOS 1
13.03.2013 Количество загрузок мобильных приложений Skyscanner достигло 20 млн 1
31.01.2013 Платформа BlackBerry 10 вышла в свет на двух новых смартфонах 2
20.12.2012 Приложение WhatsApp стало бесплатным для iOS на время 1
11.12.2012 Власти упростили ввоз Blackberry в Россию 1
04.12.2012 Facebook намерена купить популярный сервис WhatsApp 1
15.11.2012 Новые смартфоны BlackBerry позволят звонить бесплатно 4
15.11.2012 Смартфоны BlackBerry позволят звонить бесплатно 3
21.09.2012 Мобильное приложение для путешественников от Skyscanner скачали 10 млн человек 1
21.09.2012 Сеть BlackBerry пережила новый крупный сбой 1
11.07.2012 Раскрыты подробности о новой OS BlackBerry 10 и планы по спасению компании 1
10.05.2012 Выпущен новый бюджетный смартфон BlackBerry 1
12.01.2012 Обновленная система BlackBerry OS 7.1 добавила в смартфоны FM-радио 1
21.12.2011 Amazon.com мог купить Research In Motion, но передумал 1
15.11.2011 «Билайн» обжегся на BlackBerry 1
25.10.2011 ICQ для Blackberry - совсем скоро 2
13.10.2011 Глава RIM извинился за сбой BlackBerry. Проблемы решены 1
13.10.2011 RIM сообщила о значительных улучшениях в работе своих сервисов 1
12.10.2011 Названа официальная причина сбоя BlackBerry 1
11.10.2011 Работа сервисов BlackBerry восстановлена 1

Публикаций - 57, упоминаний - 75

BlackBerry Messenger и организации, системы, технологии, персоны:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 51
Meta Platforms - Facebook 4438 14
X Corp - Twitter 2845 11
Apple Inc 12101 11
Google LLC 11775 8
Zello 25 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
Telegram Group 1983 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Samsung Electronics 10255 4
Microsoft Corporation 24625 4
Yandex - Яндекс 7340 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Snapchat 129 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
МегаФон 8805 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
HTC Corporation 1499 2
Rakuten 43 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 2
Ростелеком 9701 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
DigitalOcean 25 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Intel Corporation 12197 1
Lenovo Group 2292 1
LG Electronics 3614 1
Yahoo! 3697 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Trend Micro 601 1
Rovio Mobile 41 1
Ovum 99 1
Hacking Team 13 1
OnwardMobility 7 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
LinkedIn 635 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Флибуста 33 1
PornHub 26 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
Sequoia Capital 111 1
Sony Music Entertainment 158 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 370 1
101Hotels.com 456 1
Lexicon Branding 3 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
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Правительство Ливана 6 1
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