BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice

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BlackBerry Messenger и организации, системы, технологии, персоны:
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 7
|Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 37 5
|Дуров Павел 291 4
|Жаров Александр 174 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 3
|Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Яровая Ирина 71 2
|Козлюк Артем 39 2
|Лугов Андрей 32 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Давыдов Денис 43 1
|Волин Алексей 120 1
|Кулин Филипп 51 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Навальный Алексей 61 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Ходорковский Михаил 43 1
|McKinney Sarah - Маккинни Сара 1 1
|Grewal Paul - Грюаль Пол 1 1
|Chen John - Чен Джон 25 1
|Мукабенова Мария 2 1
|Ющенко Александр 25 1
|Livingston Ted - Ливингстон Тед 1 1
|Идов Роман 5 1
|Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
|Freeman Jay - Фриман Джей 8 1
|Муртазин Эльдар 63 1
|Горный Александр 41 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
|Koum Jan - Кум Ян 13 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Стаханов Евгений 21 1
|Balsillie Jim - Басилье Джим 1 1
|Воробьев Игорь 1 1
|Crowley Philip - Кроули Филипп 2 1
|Николаев Олег 16 1
|Кусков Денис 221 1
|Шматова Елена 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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