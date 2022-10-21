Tencent WeChat мессенджер
|21.10.2022
|
Клиенты СДЭК в Китае смогут оформлять доставку в Россию и США через WeChat
СДЭК запустил собственное приложение в китайской социальной сети WeChat. С его помощью клиенты СДЭК в Китае могут оформлять доставку посылок и товаров в Россию и США. В ближайшей перспективе СДЭК планирует расширить географию доставки из Китая в страны ЕС, К
|11.04.2022
|
Московские экспортеры представят свои товары на WeChat
сии начался прием заявок на новую программу поддержки для экспортеров пищевой продукции. Предприятия города смогут выйти на китайский рынок и запустить продажи через популярную в КНР онлайн-платформу WeChat. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. WeChat — универсальная цифровая площадка, которая объединяет функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной си
|23.09.2020
|
Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat
Отказ сотрудников удалить WeChat может дорого им обойтись Американский нефтяной гигант Chevron Corporation потребовал от сотрудников, работающих в разных странах мира, удалить приложение для социальных сетей WeChat
|18.09.2020
|
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
TikTok и WeChat исчезнут из AppStore и Google Play Начиная с 20 сентября 2020 г. на территории США вводится тотальный запрет на поддержку приложений WeChat и TikTok. Для пользователей во всем мир
|31.12.2019
|
Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay
Национально значимая платежная система Sendy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на себя работу над подключением городов Золотого кольца к ки
|13.08.2019
|
Paymaster позволит принимать платежи через Wechat Pay
Сервис приема платежей Paymaster интегрировал возможность оплаты через китайскую систему Wechat Pay. Решение подходит для всех офлайн- и онлайн-магазинов. Новая услуга будет интересна в первую очередь тем, кто заинтересован в туристах из КНР или в покупателях среди китайской диаспо
|25.06.2019
|
«Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay
«Яндекс» объявил о том, что теперь с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы могут добавить на свои сайты прием платежей через WeChat Pay. Это платежный сервис, который работает как электронный кошелек на базе популярного китайского мессенджера WeChat. Новая возможность подойдет любому онлайн-бизнесу, который уж
|25.06.2019
|
«Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая
сов Компания «Яндекс» интегрировала в сервис «Яндекс.касса» полноценную поддержку платежной системы WeChat Pay, популярной в Китае и входящей в состав мессенджера WeChat, для интернет-ма
|10.06.2019
|
БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России
Компания БПЦ представила на рынке онлайн-версию сервиса WeChat Pay – платежного инструмента для пользователей мессенджера WeChat, одной из вед
|12.03.2019
|
Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat
одпадают, так как работают напрямую с банками. Иностранные поставщики Законопроект также предлагает меры, которые обеспечат своевременные расчеты иностранных поставщиков платежных услуг типа AliPay и WeChat с российскими банками и повысят уровень безопасности транзакций. Документ предусматривает предоставление Центробанку информации о таких поставщиках. Кроме того, данным поставщикам запрещ
|06.06.2018
|
Мегасервис WeChat начал работать в России
WeChat запустил транзакции в России В России начал работу платежный сервис WeChat Pay, функционирующий на базе мегапопулярного китайского мессенджера WeChat. Воспользоваться WeChat Pay пока что могут только находящиеся на территории России граждане Китая
Tencent WeChat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 263 14
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 6
|Путин Владимир 2834 5
|Жаров Александр 174 5
|Никифоров Николай 1162 3
|Козлюк Артем 39 3
|Яровая Ирина 70 3
|Навальный Алексей 61 2
|Волин Алексей 116 2
|Бегтин Иван 58 2
|Кулин Филипп 45 2
|Анкудинов Алексей 19 2
|Ходорковский Михаил 42 2
|Вайсблюм Игорь 14 2
|Макаров Андрей 22 2
|Смирнов Андрей 29 2
|Дерипаска Олег 36 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 275 2
|Горелкин Антон 73 2
|Лугов Андрей 32 2
|Шадаев Максут 747 2
|Водясов Алексей 195 2
|Щеголев Игорь 691 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 320 2
|Давыдов Денис 39 2
|Артемьев Игорь 90 1
|Клишас Андрей 52 1
|Лебедева Ирина 21 1
|Аксаков Анатолий 135 1
|Lee Dave - Ли Дейв 2 1
|Сиднев Виктор 15 1
|Сергунина Наталья 328 1
|Яманов Артем 9 1
|Казарян Карен 70 1
|Иванов Дмитрий 64 1
|Васильев Роман 15 1
|Левин Леонид 126 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 31 1
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.