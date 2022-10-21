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Tencent WeChat мессенджер

Tencent WeChat - мессенджер


21.10.2022 Клиенты СДЭК в Китае смогут оформлять доставку в Россию и США через WeChat

СДЭК запустил собственное приложение в китайской социальной сети WeChat. С его помощью клиенты СДЭК в Китае могут оформлять доставку посылок и товаров в Россию и США. В ближайшей перспективе СДЭК планирует расширить географию доставки из Китая в страны ЕС, К
11.04.2022 Московские экспортеры представят свои товары на WeChat

сии начался прием заявок на новую программу поддержки для экспортеров пищевой продукции. Предприятия города смогут выйти на китайский рынок и запустить продажи через популярную в КНР онлайн-платформу WeChat. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. WeChat — универсальная цифровая площадка, которая объединяет функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной си
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat

Отказ сотрудников удалить WeChat может дорого им обойтись Американский нефтяной гигант Chevron Corporation потребовал от сотрудников, работающих в разных странах мира, удалить приложение для социальных сетей WeChat

18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok

TikTok и WeChat исчезнут из AppStore и Google Play Начиная с 20 сентября 2020 г. на территории США вводится тотальный запрет на поддержку приложений WeChat и TikTok. Для пользователей во всем мир
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay

Национально значимая платежная система Sendy, предоставляющая в России китайские платежные сервисы Wechat Pay и AliPay, при содействии Союза «Золотого кольца России» в лице исполнительного директора Булах Натальи Владимировны взяла на себя работу над подключением городов Золотого кольца к ки
13.08.2019 Paymaster позволит принимать платежи через Wechat Pay

Сервис приема платежей Paymaster интегрировал возможность оплаты через китайскую систему Wechat Pay. Решение подходит для всех офлайн- и онлайн-магазинов. Новая услуга будет интересна в первую очередь тем, кто заинтересован в туристах из КНР или в покупателях среди китайской диаспо
25.06.2019 «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay

«Яндекс» объявил о том, что теперь с помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины и другие онлайн-сервисы могут добавить на свои сайты прием платежей через WeChat Pay. Это платежный сервис, который работает как электронный кошелек на базе популярного китайского мессенджера WeChat. Новая возможность подойдет любому онлайн-бизнесу, который уж
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая

сов Компания «Яндекс» интегрировала в сервис «Яндекс.касса» полноценную поддержку платежной системы WeChat Pay, популярной в Китае и входящей в состав мессенджера WeChat, для интернет-ма
10.06.2019 БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России

Компания БПЦ представила на рынке онлайн-версию сервиса WeChat Pay – платежного инструмента для пользователей мессенджера WeChat, одной из вед
12.03.2019 Власти решили сильно осложнить в России работу AliPay и WeChat

одпадают, так как работают напрямую с банками. Иностранные поставщики Законопроект также предлагает меры, которые обеспечат своевременные расчеты иностранных поставщиков платежных услуг типа AliPay и WeChat с российскими банками и повысят уровень безопасности транзакций. Документ предусматривает предоставление Центробанку информации о таких поставщиках. Кроме того, данным поставщикам запрещ
06.06.2018 Мегасервис WeChat начал работать в России

WeChat запустил транзакции в России В России начал работу платежный сервис WeChat Pay, функционирующий на базе мегапопулярного китайского мессенджера WeChat. Воспользоваться WeChat Pay пока что могут только находящиеся на территории России граждане Китая

Публикаций - 123, упоминаний - 123

Tencent WeChat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 1223 41
Meta Platforms - Facebook 4296 36
Google LLC 11109 29
X Corp - Twitter 2477 21
Snapchat 118 20
Apple Inc 11211 20
Yandex - Яндекс 6139 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 18
Microsoft Corporation 23868 17
VK - Mail.ru Group 3244 14
Tencent 129 13
Huawei 3598 13
Amazon Inc - Amazon.com 2829 11
Alibaba Group 372 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 8
Zello 24 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
Samsung Electronics 9874 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 5
ByteDance 22 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1167 4
5nine Software 1875 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 4
PayPal 641 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 4
Rambler Group - Рамблер ГК 823 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1404 3
Oracle Corporation 6389 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1020 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
Trend Micro 584 3
data.ai - App Annie 82 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 3
Intel Corporation 11750 3
Opera Software 332 3
VMware 2216 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 2
Информзащита 686 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 7
LinkedIn 601 6
Лента - Сеть розничной торговли 1745 4
Visa International 1840 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 3
Кассир.ру - Kassir.ru 8 2
Uber 316 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 230 2
Флибуста 29 2
SoftBank Group 235 2
PornHub 26 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 28 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 48 2
Unsplash 71 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 130 2
JD.com - Jingdong Mall 52 2
Резонанс НПП 1 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 157 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 2
НСПК - Национальная система платежных карт 327 2
Walmart - Wal-Mart Stores 103 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 2
Tesla Motors 358 2
Почта России ПАО 1939 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
ГПБ - Газпромбанк 974 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 98 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
USM Advisors 9 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 73 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 6
Президент Российской Федерации 3373 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 4
Судебная власть - Judicial power 538 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
Верховный суд Российской Федерации 707 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 12 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 66 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 49 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 2 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 6 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 17 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 1
Правительство Москвы 1871 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 9 1
Петербургский метрополитен ГУП 82 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 49 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 1
РосКомСвобода - Общественная организация 23 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 52 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Коммунизм - Коммунистические партии 52 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 39 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 34 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 28 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 81
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 31
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1050 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 27
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Apple iOS 6908 23
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Apple - App Store 2703 14
Statista 184 12
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Microsoft Windows 14705 11
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 725 9
Google YouTube - Видеохостинг 2445 9
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 164 8
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Discord 92 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 6
Apple Pay 464 5
Microsoft Outlook 1252 5
Microsoft Azure 1262 5
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 5
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Яндекс Go - Яндекс.Такси 467 5
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 52 5
ByteDance TikTok 186 5
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 191 4
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 84 4
Google Gmail 827 4
Дуров Павел 263 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 6
Путин Владимир 2834 5
Жаров Александр 174 5
Никифоров Николай 1162 3
Козлюк Артем 39 3
Яровая Ирина 70 3
Навальный Алексей 61 2
Волин Алексей 116 2
Бегтин Иван 58 2
Кулин Филипп 45 2
Анкудинов Алексей 19 2
Ходорковский Михаил 42 2
Вайсблюм Игорь 14 2
Макаров Андрей 22 2
Смирнов Андрей 29 2
Дерипаска Олег 36 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
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Лугов Андрей 32 2
Шадаев Максут 747 2
Водясов Алексей 195 2
Щеголев Игорь 691 2
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Давыдов Денис 39 2
Артемьев Игорь 90 1
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