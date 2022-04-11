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Московские экспортеры представят свои товары на WeChat

В столице России начался прием заявок на новую программу поддержки для экспортеров пищевой продукции. Предприятия города смогут выйти на китайский рынок и запустить продажи через популярную в КНР онлайн-платформу WeChat. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

WeChat — универсальная цифровая площадка, которая объединяет функции соцсети, мессенджера, маркетплейса и платежной системы. Число ее активных пользователей превышает 1,2 млрд человек.

«На этой площадке будет работать магазин “Сделано в Москве”. Московский экспортный центр профинансирует размещение там специальных карточек столичных брендов на срок не менее 10 месяцев. Заодно предпринимателям объяснят, как сертифицировать свою продукцию, зарегистрировать товарный знак, провести рекламную кампанию и организовать доставку», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, принять участие в программе приглашают индивидуальных предпринимателей и компании, зарегистрированные не менее полугода назад, не имеющие задолженностей и не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства. Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

Как напомнила Наталья Сергунина, МЭЦ реализует программы по поддержке онлайн-экспорта столичных предпринимателей с 2018 г. За это время компании смогли заработать на электронных торговых площадках более 3 млрд руб. Особое внимание уделяется крупнейшим маркетплейсам Азии. Только за 2021 г. на платформах Epinduo, Taobao, Tmall, JD и других продукцию смогли представить более 150 предпринимателей.

Также сейчас открыт прием заявок столичных компаний, которые хотели бы разместить свои товары на маркетплейсе Tradekey.

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