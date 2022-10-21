Клиенты СДЭК в Китае смогут оформлять доставку в Россию и США через WeChat

СДЭК запустил собственное приложение в китайской социальной сети WeChat. С его помощью клиенты СДЭК в Китае могут оформлять доставку посылок и товаров в Россию и США. В ближайшей перспективе СДЭК планирует расширить географию доставки из Китая в страны ЕС, Казахстан, Узбекистан и Израиль. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Приложение СДЭК для WeChat работает с февраля 2022 г. За это время через него было зарегистрировано около 2000 заказов. Приложение позволяет рассчитать стоимость и время доставки, оплатить, подать заявку на таможенное оформление, вызвать курьера и отследить, где находится отправление.

Отправить через WeChat можно любые С2С-посылки, в том числе документы (инвойсы, договоры, накладные), заказы покупателя, товары и многое другое. Срок доставки в Россию и США из Китая составляет от 15 дней.

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У СДЭК на Китай приходится наибольшая доля отправлений в Россию из-за рубежа (свыше 90%), второе место занимают США (4%). Чаще всего россияне доставляют из Китая одежду и обувь, бытовую технику и гаджеты, мебель и товары для дома, инструменты, садовую технику и товары для детей.