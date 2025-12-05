Давыдов Денис

Разделы

05.12.2025 Девелоперы обсудили тренды цифровизации отрасли в России на форуме ДОМ.РФ и Сколково 1
28.11.2025 ДОМ.РФ оценит уровень цифровой зрелости частного домостроения в России 1
04.07.2025 Дожились. Разработку российских проектов предлагают отдать индусам, потому что своих ИТ-шников мало 2
02.10.2024 ДОМ.РФ: каждый четвёртый застройщик применяет технологии информационного моделирования 1
09.09.2024 «ДОМ.РФ» провел стратегическую сессию по переходу на ТИМ для застройщиков Татарстана 1
17.06.2024 Инструменты для цифровизации девелопмента представили на конференции «ТИМ/BIM в строительстве» 2
06.06.2024 Пушкин в поиске «Яндекса» 1
25.10.2022 МГОУ и ГК «Астра» запустили программу обучения ОС Astra Linux для учителей информатики 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 1
21.12.2015 Представитель России вошел в Экспертно-консультационный Совет высокого уровня при Всемирной конференции по управлению интернетом 1
25.11.2015 Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно» 1
11.02.2015 «Лига безопасного интернета» совместно с Генпрокуратурой РФ добились блокировки 170 сайтов с рекламой интим-услуг 1
20.01.2015 В 2014 г. интернет-пользователи больше всего жаловались на сайты с детской порнографией и пропагандой наркотиков 1
24.12.2014 ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России 1
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 1
28.08.2014 «СДМ-Банк» запустил услугу мобильного эквайринга 1
21.04.2014 Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних 1
21.04.2014 В России могут появиться особый «детский интернет» и «детские сим-карты» 1
10.04.2014 В Москве пройдет форум безопасного интернета 1
02.12.2013 «СДМ-Банк» перешел на прямые расчеты с Visa 1
07.10.2013 «Лига безопасного интернета» оценит безопасность поисковиков Рунета 1
16.07.2013 «Лига безопасного интернета» открыла горячую линию «Антифишинг» 1
29.05.2013 В реестр запрещенных сайтов внесено более 7,5 тыс. ссылок 1
26.04.2013 Минкомсвязи не смогло отфильтровать порнографию в WiFi-сетях 1
23.01.2013 Рунет отрегулируют новым мега-законом 1
02.11.2012 Единый реестр интернет-сайтов: итоги первого дня работы 1
30.10.2012 Правила блокировки сайтов серьезно ужесточены 1
23.03.2012 22 марта стартовал V Международный детский онлайн-конкурс «Интернешка» 1
22.02.2012 Эксперты: количество вредоносных сайтов в зонах .RU и .РФ быстро растет 1
15.12.2011 В России будут блокировать доступ к плохим интернет-сайтам 2
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 1
22.09.2011 Когда и как начнут фильтровать Рунет 1
20.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
15.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
16.05.2011 Кибердружины Лиги безопасного интернета помогли задержать первого педофила 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

Давыдов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 6
Ростелеком 10306 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
Google LLC 12255 5
Yandex - Яндекс 8434 5
VK - Mail.ru Group 3532 4
Microsoft Corporation 25236 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
МегаФон 9892 3
Meta Platforms - Facebook 4531 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Telegram Group 2571 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 2
Yahoo! 3707 2
Snapchat 140 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 2
Zello 25 2
Тырнет 10 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 2
Alibaba Group 450 2
X Corp - Twitter 2907 2
Apple Inc 12628 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Google Russia - Гугл Россия 219 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
БАРС Груп 559 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Cloudflare 131 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
DigitalOcean 33 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 288 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
МКД 72 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 5
Microsoft - LinkedIn 684 2
Visa International 1972 2
СДМ-Банк 66 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
PornHub 26 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 2
IWF - Internet Watch Foundation 11 2
NanduQ - Qiwi 1004 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 1
Флибуста 34 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Fastlane Ventures 35 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Коловрат 5 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
Геометрия НПО 150 1
Резонанс НПП 389 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 6
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 31
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 3
Единая Россия - Политическая партия 316 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 435 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 371 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1054 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 12
Google YouTube - Видеохостинг 2885 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 3
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 41 3
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 26 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 2
Tencent - WeChat - мессенджер 161 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
МТС Дети в интернете 19 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 1
Google Gmail 984 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 332 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 344 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Webmoney Transfer 155 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 188 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 30 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Google Blogger - Google BlogSpot 112 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 1
Малофеев Константин 117 11
Щеголев Игорь 698 10
Мизулина Елена 24 6
Никифоров Николай 1136 4
Жаров Александр 178 3
Козлюк Артем 39 3
Солдатова Галина 13 3
Твердынин Марк 19 3
Лукьянов Александр 61 3
Дуров Павел 309 2
Волин Алексей 122 2
Сачков Илья 125 2
Яровая Ирина 71 2
Фролов Павел 86 2
Плуготаренко Сергей 88 2
Россинский Евгений 9 2
Соколова Екатерина 14 2
Башкин Александр 8 2
Жуков Александр 42 2
Костров Дмитрий 34 2
Цыварева Татьяна 3 2
Ярных Андрей 16 2
Парфентьев Урван 7 2
Серегина Елена 6 2
Горбунова Лариса 2 2
Кисловская Галина 2 2
Гуляева Наталья 2 2
Ламтюгина Инна 2 2
Шадаев Максут 1146 1
Панков Александр 78 1
Касперский Евгений 330 1
Ахмеров Тимур 88 1
Кулин Филипп 52 1
Морозов Александр 25 1
Колесников Андрей 89 1
Лю Вэй 5 1
Солдатов Алексей 100 1
Артемьев Игорь 91 1
Навальный Алексей 62 1
Дарбинян Саркис 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Франция - Французская Республика 7975 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - ЦФО - Костромская область 434 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 1
Германия - Берлин 729 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Россия - УФО - Курганская область 580 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 1
Зимбабве - Республика 123 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 284 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Абхазия - Республика 182 1
Кения - Республика 159 1
Камерун - Республика 60 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 25
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 19
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 8
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 7
Blacklist - Чёрный список 671 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 195 6
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 5
Пропаганда и агитация 195 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Противоправный (деструктивный) контент 31 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 4
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 4
Цензура - Свобода слово 507 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 3
Образование в России 2559 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 2
АиФ - Аргументы и факты 49 2
РИА Новости 984 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Wikipedia - Википедия 585 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 1
День молодёжи - 27 июня 998 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 16 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
