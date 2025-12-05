Получите все материалы CNews по ключевому слову
Давыдов Денис
СОБЫТИЯ
Давыдов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Малофеев Константин 117 11
|Щеголев Игорь 698 10
|Мизулина Елена 24 6
|Никифоров Николай 1136 4
|Жаров Александр 178 3
|Козлюк Артем 39 3
|Солдатова Галина 13 3
|Твердынин Марк 19 3
|Лукьянов Александр 61 3
|Дуров Павел 309 2
|Волин Алексей 122 2
|Сачков Илья 125 2
|Яровая Ирина 71 2
|Фролов Павел 86 2
|Плуготаренко Сергей 88 2
|Россинский Евгений 9 2
|Соколова Екатерина 14 2
|Башкин Александр 8 2
|Жуков Александр 42 2
|Костров Дмитрий 34 2
|Цыварева Татьяна 3 2
|Ярных Андрей 16 2
|Парфентьев Урван 7 2
|Серегина Елена 6 2
|Горбунова Лариса 2 2
|Кисловская Галина 2 2
|Гуляева Наталья 2 2
|Ламтюгина Инна 2 2
|Шадаев Максут 1146 1
|Панков Александр 78 1
|Касперский Евгений 330 1
|Ахмеров Тимур 88 1
|Кулин Филипп 52 1
|Морозов Александр 25 1
|Колесников Андрей 89 1
|Лю Вэй 5 1
|Солдатов Алексей 100 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Навальный Алексей 62 1
|Дарбинян Саркис 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.