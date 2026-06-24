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Соколова Екатерина

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» с расширенными возможностями горизонтального масштабирования и ускорения отчетности 1
15.03.2022 Анна Гарманова назначена на позицию финансового директора «М.Видео-Эльдорадо» 2
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» довела онлайн-продажи до 56% оборота в первом полугодии 2020 года 1
30.09.2019 ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП 1
19.08.2019 «М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам 1
13.11.2018 ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «Эльдорадо» 1
11.07.2018 «М.Видео» подключил новых участников к российскому коммерческому блокчейн-консорциуму 1
29.06.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» протестируют систему Tax Free 1
13.10.2017 «М.Видео», «Сбербанк Факторинг» и «Альфа-Банк» создали коммерческий блокчейн-консорциум 1
15.02.2017 «М.Видео» и «Сбербанк Факторинг» провели верификацию поставок через blockchain 1
14.04.2015 Tegrus запланировал прирост бизнеса на 20% 1
04.02.2015 Tegrus проводит реорганизацию бизнеса 2
20.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
15.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Соколова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Тырнет 10 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 127 2
Google LLC 12587 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9075 1
Meta Platforms - Facebook 4603 1
VK - Mail.ru Group 3588 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 772 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2894 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 2
Альфа-Банк 1965 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1854 2
Media Direction Group 3 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Ozon Eхpress 1 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Почта России ПАО 2336 1
НСПК - Национальная система платежных карт 937 1
МКБ - Московский кредитный банк 648 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 565 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 292 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 296 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
Gett Delivery 5 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5587 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3047 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3649 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13714 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1641 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5456 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2190 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13817 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5064 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1647 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12785 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6323 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5917 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1667 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34271 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17814 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 479 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13474 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 402 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13044 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3721 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 931 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6178 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 216 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1145 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 127 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3003 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26098 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1240 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2006 1
Управление финансами - Financial management 643 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1313 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2851 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 205 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4831 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 881 2
Apple Pay 514 2
Samsung Pay 296 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 422 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 746 1
ByteDance - TikTok 351 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3523 1
Apple - App Store 3079 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1276 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 1
Alibaba Group - AliPay 85 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 1
Гуцериев Михаил 112 3
Жуков Александр 42 2
Костров Дмитрий 38 2
Солдатова Галина 13 2
Цыварева Татьяна 3 2
Култыгин Леонид 5 2
Твердынин Марк 19 2
Ярных Андрей 16 2
Парфентьев Урван 7 2
Серегина Елена 6 2
Горбунова Лариса 2 2
Кисловская Галина 2 2
Гуляева Наталья 2 2
Ламтюгина Инна 2 2
Киричек Алексей 66 2
Давыдов Денис 48 2
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 2
Фролов Павел 86 2
Плуготаренко Сергей 89 2
Россинский Евгений 9 2
Боциев Александр 14 1
Боярский Сергей 47 1
Зулина Елена 3 1
Пушков Алексей 12 1
Гавришев Алексей 2 1
Боярский Михаил 9 1
Ракова Наталия 1 1
Щукин Валерий 5 1
Гарманова Анна 4 1
Путин Владимир 3444 1
Тынкован Александр 52 1
Кудрявцев Максим 43 1
Горелкин Антон 117 1
Хинштейн Александр 147 1
Рязанов Павел 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 2
Казахстан - Республика 5993 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2507 1
Армения - Республика 2432 1
Беларусь - Белоруссия 6244 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8478 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1406 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3021 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3542 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1179 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2227 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1652 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 320 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 258 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52924 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6105 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8772 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 817 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6530 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8714 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7307 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2831 2
Образование в России 2749 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3538 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 81 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 138 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 1
Blacklist - Чёрный список 699 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3939 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7380 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8747 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2549 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 960 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 194 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1223 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3058 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 370 1
Аудит - аудиторский услуги 3378 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3423 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1690 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 1
АиФ - Аргументы и факты 52 2
Ведомости 1430 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 250 1
День молодёжи - 27 июня 1064 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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