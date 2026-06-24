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Соколова Екатерина
СОБЫТИЯ
Соколова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуцериев Михаил 112 3
|Жуков Александр 42 2
|Костров Дмитрий 38 2
|Солдатова Галина 13 2
|Цыварева Татьяна 3 2
|Култыгин Леонид 5 2
|Твердынин Марк 19 2
|Ярных Андрей 16 2
|Парфентьев Урван 7 2
|Серегина Елена 6 2
|Горбунова Лариса 2 2
|Кисловская Галина 2 2
|Гуляева Наталья 2 2
|Ламтюгина Инна 2 2
|Киричек Алексей 66 2
|Давыдов Денис 48 2
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 2
|Фролов Павел 86 2
|Плуготаренко Сергей 89 2
|Россинский Евгений 9 2
|Боциев Александр 14 1
|Боярский Сергей 47 1
|Зулина Елена 3 1
|Пушков Алексей 12 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Боярский Михаил 9 1
|Ракова Наталия 1 1
|Щукин Валерий 5 1
|Гарманова Анна 4 1
|Путин Владимир 3444 1
|Тынкован Александр 52 1
|Кудрявцев Максим 43 1
|Горелкин Антон 117 1
|Хинштейн Александр 147 1
|Рязанов Павел 7 1
|АиФ - Аргументы и факты 52 2
|Ведомости 1430 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 250 1
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