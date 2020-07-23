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«М.Видео-Эльдорадо» довела онлайн-продажи до 56% оборота в первом полугодии 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

«М.видео», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщает объединённые неаудированные показатели чистых продаж за второй квартал и первое полугодие, окончившиеся 30 июня 2020 года, а также публикует обзор бизнеса и ключевые события второго квартала и после отчётной даты.

Ключевые показатели первого полугодия 2020 года. Продажи группы выросли на 7,6% год-к-году до 208,4 миллиарда рублей (с НДС). Общие онлайн-продажи компании выросли на 97,5% год-к-году до 116,8 миллиарда рублей (с НДС), составив 56,1% от общих продаж. Среднемесячная аудитория сайтов группы выросла на 43% к первому полугодию прошлого года и достигла 75,9 миллиона.

Установки мобильного приложения «М.Видео» выросли на 457% до 3,6 миллионов. Приложение имеет рейтинг 4,5 и 4,7 в App Store и Google Store, соответственно.

Ключевые показатели второго квартала 2020 года. Продажи снизились на 5,8% год-к-году до 86,9 миллиарда рублей (с НДС). В апреле продажи снизились на 23,5% год-к-году, в мае – на 3,8%, в июне продажи вернулись к росту, который составил 7,1% год-к-году. Общие онлайн-продажи компании выросли на 117,5% год-к-году до 60,1 миллиарда рублей (с НДС), составив 69,1% от общих продаж. В апреле общие онлайн-продажи выросли на 110,9% год-к-году, в мае – на 127,1% год-к-году, в июне – на 115,2% год-к-году.

Факторы, повлиявшие на результаты второго квартала 2020 года. Группа достигла более чем двукратного роста общих онлайн-продаж в результате успешного ускоренного масштабирования онлайн-бизнеса за счёт реализации ряда проектов и партнёрств, направленных на повышение эффективности, оперативности и безопасности клиентского обслуживания; автоматизации dark store и эффективного управления стоком, включая редистрибуцию товара внутри городов, в том числе между брендами; развития функциональности и продвижения мобильного приложения «М.Видео»; переориентации маркетинга и рекламы в онлайн-сегмент для повышения посещаемости и конверсии сайтов брендов и мобильного приложения.

Опережающий рынок рост наблюдался в категориях «мобильная техника» и «домашний офис» на фоне перехода многих потребителей на удалённую работу и обучение.

Существенные ограничения в большинстве регионов России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) оказывали негативное влияние на непродовольственные розничные продажи, включая работу магазинов как пунктов выдачи интернет-покупок и фулфилмент онлайн-заказов. На фоне введения режима самоизоляции значительно снижался трафик непродовольственных магазинов. Группа преодолела негативные факторы уже в апреле, и в рамках действовавших ограничений смогла запустить разные форматы работы магазинов, наладить новые способы бесконтактной доставки, включая доставку до парковки, пеших курьеров из магазинов, партнёрства, направленные на повышение эффективности и оперативности «последней мили». Компания совершенствовала клиентский сервис, запустив бесконтактную оплату через приложение и по ссылке, а также бесконтактный обмен и возврат товаров.

Ключевые события второго квартала 2020 года. Группа запустила быструю бесконтактную доставку онлайн-заказов с помощью «Яндекс.Такси», Gett Delivery или локальных партнёров во всех городах присутствия сети, сейчас бренды доставляют на такси более 10 000 заказов еженедельно.

Бренды «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon, на которых представлено около 80% ассортимента обоих брендов.Запущены онлайн-видеоконсультации для клиентов из магазинов через сайт, мобильное приложение, Whatsapp. Группа проводит более 5 000 консультаций еженедельно с конверсией 25%.

Группа начала сотрудничество с X5 Retail Group по доставке интернет-заказов среднегабаритной техники весом до 15 кг в пункты выдачи и постаматы, расположенные в магазинах «Пятёрочка». Группа начала сотрудничество с Почтой России по доставке и выдаче онлайн-заказов в более чем 300 новых городах и посёлках. С июня группа перезапустила бóльшую часть магазинов по стране, включая Москву, в новом формате после снятия ограничительных мер в отдельных регионах с полным соблюдением мер безопасности для покупателей и сотрудников и осуществлением всех операций бесконтактно и онлайн, включая оплату по ссылке или в мобильном приложении, QR-коды на ценниках и пр.

Президент «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован сказал: «Апрель и май этого года стали самыми сложными месяцами в более чем двадцатипятилетней истории компании, и, несмотря на ограничения в работе магазинов, Группа уверенно прошла этот период и ускорила переход на модель ONE RETAIL, текущие результаты подтверждают правильность выбранной стратегии. Вопреки всем сложностям, мы сохранили занятость розничного персонала – это порядка 30 тысяч человек. В течение апреля-мая мы осуществили больше миллиона курьерских доставок и внедрили десятки проектов – от видеозвонков до доставки на такси – обеспечивая доступ для россиян к необходимой технике для работы и домашнего быта. Я очень благодарен всей нашей команде, всем сотрудникам и нашим партнёрам за неравнодушие и быструю адаптацию к новым вызовам в этот период. Пандемия однозначно изменила повседневные привычки людей, многое теперь можно делать дистанционно, покупки становятся «смартфонозависимы». При этом наш и мировой опыт доказывает, что магазины остаются источником роста бизнеса и точками быстрого доступа к товару, их роль даже возросла. Группа «М.Видео-Эльдорадо» демонстрирует опережающую рынок динамику в онлайне в своём сегменте – интернет-продажи бытовой техники и электроники за полугодие выросли примерно на 60%, в то время как Группа нарастила продажи почти вдвое. Рост продаж сейчас происходит и за счёт высокой динамики курьерской доставки, и в результате развития онлайн-операций в магазинах – получения заказов, продаж на месте через мобильное приложение продавца авторизованным пользователям. Мы планируем дальнейшее развитие модели ONE RETAIL через совершенствование онлайн-ресурсов, которые поддерживаются розничной сетью».

Финансовый директор «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова сказала: «Трансформация группы «М.Видео-Эльдорадо» в онлайн-бизнес началась задолго до пандемии. Мы как немногие из крупных федеральных ритейлеров были готовы к этому сложному периоду, и именно это позволило нам настолько эффективно и оперативно масштабировать онлайн-бизнес во втором квартале, чтобы своевременно, качественно и безопасно обеспечить наших потребителей всем необходимым в период самоизоляции. Мы рады, что клиенты выбирали нас для покупок товаров, большинство из которых в современном цифровом мире стали по-настоящему товарами первой необходимости. Так, объем доставки во втором квартале вырос вчетверо в денежном выражении, самовывоза – более чем в два раза, трафик сайтов двух брендов – на 60%. Несмотря на такой рост, мы смогли сохранить хорошую рентабельность бизнеса, которая была и останется для нас важным приоритетом. В онлайне нам предстоит ещё сделать многое: повысить эффективности логистики, поддерживать максимальную безопасность и расширять возможности онлайн-платежей, повышать лояльность наших пользователей и продолжать привлекать новых, а также совершенствовать юнит-экономику бизнеса в целом. Мы готовы меняться дальше, отказываться от нерелевантных метрик и инвестировать в новые технологические решения, расширять границы единого пространства для наших покупателей и партнёров, которое мы называем ONE RETAIL».

По состоянию на середину июля порядка 93% от общего количества магазинов работают в стандартном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В ряде регионов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ещё сохраняются ограничения на работу непродовольственного ритейла.

Группа реализует санитарно-эпидемиологические требования на всех объектах и прилагает необходимые усилия для благополучия и здоровья персонала: внедрена система регулярного еженедельного мониторинга безопасности работающих сотрудников, организовано тестирование на COVID для сотрудников, контактировавших с инфицированными.

С начала июля группа наблюдает значительное ускорение роста общих продаж, что объясняется как продолжающимся снятием ограничительных мер в регионах и реализацией отложенного спроса, так и снижением внутреннего и международного туризма, что позволило потребителям перераспределить часть расходов, в том числе в пользу товаров длительного пользования. По итогам первых трех недель июля рост продаж группы составил более 30%% год-к-году. Наиболее значительный рост наблюдается в категориях: смартфоны, компьютеры, климатическая техника, холодильники и другие товары для дома и ухода за собой.

С конца июня 2020 года Группа расширила географию программы «Правильная утилизация», направленную на сбор, транспортировку и переработку электронных отходов во вторичное сырьё, на 8 новых регионов России, доведя их общее количество до 15, а также планирует передавать на утилизацию собственную офисную технику.

«М.Видео-Эльдорадо» продолжает реализацию ключевых партнёрств и проектов, запущенных в период действия карантинных мер, и ориентированных на развитие онлайн-продаж, повышение эффективности, оперативности и безопасности «последней мили». Менеджмент компании планирует проводить регулярную финансовую и стратегическую оценку данных инициатив с целью оценки целесообразности их сохранения, либо расширения.

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