Назад в 90-е. Российские зумеры устали от «цифры» и массово скупают кассетные магнитофоны и CD-плееры

«Широкий тренд на ретроэстетику» активно подхватывают в том числе представители поколения зумеров. На этом фоне растут продажи пленочных фотоаппаратов, CD-плееров и кассетных проигрывателей. Молодые люди все чаще обращаются к аналоговым устройствам, ценя их за особую атмосферу и «несовершенное очарование». Эксперты связывают этот тренд с желанием отойти от идеальной цифровой картинки и вернуть тактильность, ограниченность и своеобразную эстетику прошлых десятилетий. В результате рынок аналоговой техники получает новый импульс спроса со стороны молодой аудитории.

Новые тренды

В России наблюдается устойчивый тренд на покупку фото- и музыкальной ретротехники, пишет РБК.

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных, обрабатывающий около 75 млн чеков ежедневно), штучные продажи CD-проигрывателей с января по август 2026 г. выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и на 51% - относительно 2024 г. Медианная цена таких устройств составила 9607 руб. (+3,7 % к 2025 г. и +15% к 2024 г.).

Заметный рост показали и кассетные магнитофоны. В январе–августе 2026 г. их покупали на 10% больше, чем в 2025 г., и на 36% больше, чем в 2024 г. Медианная цена достигла 12 509 руб. - на 17,5% выше уровня 2025 г. и на 33% выше показателя 2024 г.

Число покупок пленочных фотоаппаратов выросло на 12% к 2025 г. и на 34% к 2024 г. Медианная цена в 2026 г. составила 4678 руб. (+2,1% за год и +16% к 2024 г.).

Magnific - Magnific Российские зумеры устали от идеальной «цифры» и массово скупают пленочные магнитофоны, CD-плееры и кассетные проигрыватели

Сохраняется интерес и к виниловым проигрывателям. Их продажи увеличились на 10% относительно 2025 г. и на 24% - относительно 2024 г. Медианная цена - 26 708 руб. (почти на уровне 2025 г. и на 7% выше, чем в 2024 г.).

В пресс-службе Wildberries подтвердили РБК рост продаж в ностальгическом сегменте. За первое полугодие 2026 г. на площадке продажи CD-плееров выросли в 1,5 раза в штуках и на 48% в деньгах. Средний чек при этом снизился на 4%. Кассетные магнитофоны менее популярны: их продажи выросли на 8% в натуральном выражении. При этом покупки самих компакт-кассет увеличились на 46% в штуках. Пленочные фотоаппараты обгоняют CD-плееры по выручке, однако роста продаж в штуках по ним не зафиксировано.

Причины тренда

В «Платформе ОФД» отмечают, что на протяжении последних трех-четырех лет растет интерес к винтажу и коллекционным товарам - винилу, аудиокассетам, CD-дискам, а также к устройствам для их воспроизведения. Одновременно дорожают и сами проигрыватели, магнитофоны и пленочные камеры.

«Этот спрос отражает более широкий тренд на ретроэстетику, который активно подхватывают в том числе зумеры (это люди, рожденные примерно с середины 1990 г. до конца 2010 г.). Такие устройства часто покупают в подарок на дни рождения, к знаменательным датам, на Новый год или в качестве корпоративного мерча. Продолжается переход таких продаж из офлайна в онлайн», - подчеркнули в компании.

Международный контекст

По информации TechCrunch, тренд на ретротехнику заметен и за рубежом. Многие люди заново открывают для себя «несовершенное очарование» старых гаджетов, которое не могут повторить современные смартфоны и ноутбуки. Некоторые компании специально сочетают ностальгический дизайн с современной функциональностью.

Среди примеров - умные пишущие машинки. Модель Freewrite стоит около $700 и умеет сохранять данные в облаке, а Pomera ($549) предлагает проверку орфографии и подсчет слов. Классические бумбоксы и кассетные магнитофоны получают обновления в виде USB-C и Bluetooth, сохраняя при этом привычные функции перемотки и записи. Цены начинаются примерно от $99.

Пленочные и моментальные фотоаппараты остаются популярными благодаря возможности сразу получить бумажный снимок. Polaroid обновляет линейки, добавляя автофокус и управление через смартфон. Kodak и Fujifilm также предлагают модели с возможностью цифровой печати и переноса снимков. Цены варьируются от $30 до почти $250.

Другое направление - это стационарные и дисковые телефоны, которые возвращаются в моду во многом благодаря эстетике. Существуют варианты с проводной трубкой, подключаемой к смартфону, и модели с дисковым набором, работающие через Wi-Fi.

Нишевые товары

В Wildberries отметили, что дисковые телефоны и печатные машинки остаются товарами нишевого спроса. Печатных машинок в 2026 г. купили всего семь штук. Продажи ретро-«раскладушек» (Motorola Razr V3, Nokia N93 и аналоги) невелики и сократились почти на 45% по сравнению с 2025 г. Возможно, часть покупателей предпочитает искать винтажные устройства на классифайдах.