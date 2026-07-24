Индексная книга (каталог) CNews*
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Гуцериев Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 114, упоминаний - 118
Гуцериев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Тынкован Александр 52 15
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 9
|Гуцериев Саид 12 8
|Чайка Владимир 29 7
|Суханов Дмитрий 12 6
|Сухоруков Сергей 24 6
|Помозов Алексей 88 5
|Губанов Андрей 117 5
|Боим Анна 11 4
|Иванова Дагмара 44 4
|Давыдович Евгений 28 3
|Резников Олег 20 3
|Абрамович Роман 47 3
|Ноготков Максим 53 3
|Дементьева Ирина 9 3
|Шеходанов Дмитрий 9 3
|Якобашвили Давид 19 3
|Соколова Екатерина 15 3
|Шишханов Михаил 4 3
|Шатковская Валерия 11 3
|Малис Олег 86 3
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 3
|Солонин Сергей 110 3
|Дуров Павел 329 3
|Малис Александр 158 3
|Абызов Михаил 69 3
|Морозов Михаил 18 2
|Тютрин Игорь 6 2
|Бакальчук Владислав 47 2
|Муравьев Олег 29 2
|Ли Сергей 16 2
|Малеева Наталья 7 2
|Платонова Оксана 14 2
|Большаков Василий 11 2
|Тихвинский Никита 18 2
|Горшенин Станислав 7 2
|Изосимов Александр 192 2
|Ерёмин Вадим 9 2
|Лукин Александр 5 2
|Сергеев Сергей 179 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.