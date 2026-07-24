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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гуцериев Михаил

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА 1
01.07.2026 Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом 1
29.08.2025 Сооснователь Wildberries ушел в «М.Видео - Эльдорадо» возвращать лидерские позиции 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
21.05.2021 В «М.Видео-Эльдорадо» назначен председатель совета директоров 1
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников 1
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
26.02.2021 Спрос на технику в праздничные дни удвоился по сравнению с прошлым годом 1
25.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: инновации в фото- и видеосъемке выступают драйвером рынка смартфонов 1
20.01.2021 В 2020 году россияне приобрели рекордное за последние шесть лет количество ноутбуков 1
18.01.2021 Спрос на товары для «умного дома» в России вырос за год в семь раз 1
30.11.2020 Сервис видеоконсультаций в 10 раз повышает эффективность онлайн-продаж «М.Видео» 1
03.11.2020 Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год 1
29.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов с Huawei Mobile Services достигла 10% 1
27.10.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25% 1
23.10.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи виртуальных sim-карт по всей России 1
17.09.2020 «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о двукратном росте российского рынка игровых консолей 1
25.08.2020 НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ 1
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
03.08.2020 «М.Видео» представила телевизоры под своей торговой маркой Novex. Цены 1
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» расширила ассортимент техники и начинает продажи по модели маркетплейса 1
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» довела онлайн-продажи до 56% оборота в первом полугодии 2020 года 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
15.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» занялась кастомизированными аксессуарами для цифровых устройств 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
08.05.2020 Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект 1
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
27.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon 1
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов 1
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр 1
18.02.2020 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет модуль SAP Yard Logistics 1
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов 1
03.12.2019 ГК «А101» запускает платформенное решение для инвесторов в коммерческую недвижимость 1
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар» 1
18.11.2019 «М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage 1
29.10.2019 Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» составили 31% от продаж компании 1
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW 1
20.09.2019 МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena 1
16.09.2019 ГК «А101» и toGO запустили кикшеринговый сервис в Коммунарке 1

Публикаций - 114, упоминаний - 118

Гуцериев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 17
Samsung Electronics 11064 15
Huawei 4675 12
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 10
Xiaomi - Сяоми 2231 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 7
Sony 6739 7
Lenovo Group 2446 6
HP Inc. 5883 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Microsoft Corporation 25774 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
BBK OPPO Electronics 484 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Leica Camera 282 3
МегаФон 10742 3
Dell EMC 5180 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
LG Electronics 3735 3
Telegram Group 2940 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
Verme - Верме - Инвент консалтинг 42 3
ELARI 45 3
Digma 251 2
Duracell - Дюраселл 24 2
SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9215 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
ZTE Corporation 800 2
Крок - Croc 1964 2
Canon 1439 2
Philips 2099 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Garmin - Гармин 233 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 95
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 65
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 41
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 12
PPF Group N.V. 17 6
EMMA Capital 6 6
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
Интеко 19 5
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
СКО Электроника-утилизация 21 4
Связной ГК 1401 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Евросеть 1421 4
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
Мегаполисресурс ГК 8 3
Связной Банк 113 3
Wirecard 4 3
Larnabel Ventures 3 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Solvers 26 2
ADG Group - АДГ 12 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Norma Investments Limited 2 2
Batios Holdings Limited 2 2
Ceconomy 3 2
Эдьютейнмент Груп 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
European Retail Alliance 1 1
Free TON Community 6 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 44
Аксессуары 4282 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
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М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 9
Honor - серия смартфонов 246 6
Microsoft Windows BitLocker 942 5
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Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 4
Google Android 15243 4
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Huawei Y - Серия смартфонов 21 3
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Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 3
Huawei Mate - серия смартфонов 453 3
Samsung Galaxy 1035 3
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 3
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 3
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 3
Apple iPhone 8 189 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 3
Honor 10 - Смартфон 38 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 3
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
SAP Yard Logistics 3 2
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Honor SuperCharge 193 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Кнопка жизни 21 2
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 7 2
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 2
Microsoft Windows 16882 2
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 2
Тынкован Александр 52 15
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 9
Гуцериев Саид 12 8
Чайка Владимир 29 7
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Россия - РФ - Российская федерация 166163 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 24
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 6
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Германия - Федеративная Республика 13220 6
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
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Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 349 2
Чехия - Прага 207 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 2
Казахстан - Республика 6047 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Венгрия - Будапешт 116 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 74
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 46
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 6
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 41 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 5
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 3
Трейд-ин - Trade-in 233 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Аренда 2687 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 202 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Cointelegraph 7 1
Фонтанка 39 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
DxOMark - Издание 36 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
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