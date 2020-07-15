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«М.Видео-Эльдорадо» занялась кастомизированными аксессуарами для цифровых устройств

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева, запустила в 550 магазинах новую услугу по защите цифровой техники. Обе торговые сети предлагают клиентам наклейку плёнки, вырезанной на специальном оборудовании под индивидуальные размеры любого устройства – смартфона, планшета, ноутбука, смарт-часов или фотоаппарата.

Новое оборудование имеет информацию о более чем 5 000 моделей цифровых гаджетов от 200 производителей – поэтому клиентам больше не придется искать подходящие по размеру аксессуары, даже для редких или устаревших устройств. При этом плоттер сделает все необходимые вырезы под динамики, кнопки или камеру. Более того, сервис позволяет вырезать защитную плёнку не только для экрана, но и для задней крышки любого гаджета - смартфона, планшета, ноутбука, смарт-часов и фотоаппарата. Клиент может выбрать из нескольких вариантов защитного покрытия: прозрачную противоударную плёнку либо один из 30 видов декоративной рельефной плёнки, имитирующей поверхность кожи, карбона и других материалов. Сервис реализуется в партнёрстве с компаниями InterStep и Armorjack.

Плоттеры для подгонки защитных плёнок уже установлены в 300 магазинах «М.Видео» и 250 точках «Эльдорадо» более чем в 80 городах России. До конца лета компания планирует развернуть сервис ещё на 200 магазинов обоих брендов. Ежедневно свыше 2000 клиентов пользуются этой услугой. В магазинах, где запущена услуга, ее используют при покупке каждого четвёртого смартфона. Стоимость услуги, включая нарезку и наклейку, составляет от 1000 до 4000 рублей в зависимости от габаритов устройства, а сам процесс от момента выбора модели и параметров до выдачи клиенту его устройства с наклеенной плёнкой занимает не более 10 минут. «М.Видео» и «Эльдорадо» предоставляют гарантию 3 месяца на услугу наклейки. Если в течении того времени защита все-таки отклеится, сервисные инженеры бесплатно заменят ее.

«Создание кастомных аксессуаров – важный шаг на пути к персонализации в обслуживании клиента. Разнообразие гаджетов разных параметров уже велико и продолжает расти. Наш новый подход позволяет обеспечить ассортимент и доступность защитных аксессуаров здесь и сейчас. Покупатели могут выбрать из готовых решений, представленных в сети, либо попросить создать защиту под их устройство в индивидуальном дизайне», – сказала директор направления «Финансовые услуги и сервисы» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.

Защитная плёнка, которая используется при изготовлении, состоит из семи слоёв композитного материала, которые обеспечивают надёжную защиту от царапин, повреждений, ударов, тепловых и химических воздействий. При этом плёнка не влияет на сенсорную чувствительность экрана, не искажает цвета и не меняет со временем свой цвет.

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