Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева, планирует двукратное увеличение объёма сданной на утилизацию техники по программе «Правильной утилизации» за счёт роста популярности проекта и его запуска в новых городах. С конца июня программа стала доступна жителям Костромы, Иваново, Вологды, Воронежа, Великого Новгорода, Пскова, Липецка, Курска и их областей. Программа с 2019 года также действует в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Самаре, Ульяновске и Волгограде и областях. Также в течение лета к проекту подключатся Мурманск, Петрозаводск, Тверь и Архангельск.

Уже сейчас уже сейчас жители 15 городов России общей численностью порядка 40 миллионов могут сдать технику на утилизацию в 451 магазине сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». Для этого необходимо принести электронику на сервисную зону магазина либо сдать старую крупногабаритную технику при доставке новой. На переработку принимается техника в любом техническом состоянии.

«Мы постепенно расширяем географию проекта и совместно с партнёрами выстраиваем новую для России систему обращения электронных отходов. Мы видим высокий интерес к проекту со стороны наших покупателей и стараемся создать удобную и доступную сеть по сбору вышедшей из строя электроники на базе наших магазинов. А надёжный партнёр в лице СКО гарантирует ответственную транспортировку и безопасную переработку техники. За год работы программы «Правильная утилизация» наши клиенты сдали на переработку около 48 000 единиц, или 350 тонн, электроники. Благодаря росту популярности услуги и расширению географии мы рассчитываем к концу 2020 года удвоить объем собираемой на утилизацию техники», – сказала руководитель экологических проектов Группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова.

Программа «Правильная утилизация» реализуется при поддержке Ассоциации «СКО Электроника-Утилизация». Партнёры ставят перед собой задачу постепенно выстроить в регионах полную инфраструктуру по сбору, транспортировке и переработке электронных отходов. В магазинах сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» осуществляется сбор техники, которая в дальнейшем учитывается в специально созданной ИТ-системе ритейлера и аккуратно доставляется на партнёрские предприятия по переработке. Заводы, с которыми работает Ассоциации «СКО Электроника-Утилизация», перерабатывают электронику во вторичное сырьё, используемое для производства новых товаров. Весь процесс происходит с соблюдением экологический требований и безопасности производства.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» передаёт на утилизацию не только клиентскую технику, но и оргтехнику из собственных магазинов и офиса. Это порядка 8 000 единиц техники ежегодно.