«М.Видео-Эльдорадо» рассказала о двукратном росте российского рынка игровых консолей

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, подвела итоги развития российского рынка игровых консолей с января по середину сентября 2020 года. За этот период россияне приобрели порядка 435 тыс. штук на сумму 7,9 млрд рублей, что больше на 17% в количественно выражении и 15% в денежном, чем годом ранее. Каждая третья консоль куплена в «М.Видео» или «Эльдорадо». Двузначные темпы продаж до конца года поддержит появление новых линеек консолей от Sony и Microsoft.

По итогам периода с января по середину сентября 2020 года лидером российского рынка среди производителей стала компания Sony. На семейство консолей PlayStation 4 пришлось около 50% штучных продаж и 75% от денежного объема всего рынка. Среди ключевых производителей на втором месте оказалась компания Microsoft, на третьем – Nintendo. До 30% в количественном выражении увеличилась доля переизданных ретро-приставок Dendy и Sega. Средний чек снизился на 2% до 18,2 тыс. рублей. В число пяти наиболее продаваемых моделей консолей вошли: PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro, Xbox One S, Nintendo Switch и Sega Magisrt Titan 3.

Пик спроса на консоли в этом году пришёлся на конец марта, что связано с изменением курса рубля и подготовкой к самоизоляции, а также апрель и май – россияне приобретали консоли для развлечений дома во время действия карантинных мер. Игровые консоли традиционно являются одним из наиболее ожидаемых популярных новогодних подарков – в последние несколько лет динамика продаж в декабре превышает среднегодовые показатели более чем вдвое.

Семейство Sony PlayStation 5 станет доступно в «М.Видео» и «Эльдорадо» до конца этого года. «М.Видео» 16 сентября с 23.00 по московскому времени покажет прямую трансляцию презентации PlayStation 5 с русскоязычным переводом.

22 сентября стартует предзаказ новых игровых консолей от Microsoft – Xbox Series X и Xbox Series X. Их стоимость составит 45 590 и 26 990 рублей соответственно. Старт продаж запланирован на 10 ноября.

Сейчас все желающие могут оставить на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» свою электронную почту и получить одними из первых уведомление, что приставки доступны для предзаказа. Уже на этапе сбора заявок отмечается повышенный интерес к новым консолям, в общей сложности посетители mvideo.ru и eldorado.ru оставили несколько десятков тысяч подписок.

«Одни из нас: Часть II» - самая продаваемая консольная игра 2020 года

В этом году российский рынок игр для консолей уже составил порядка 1,15 млн копий стоимостью 2,6 млрд рублей. Более 80% игр оказались приобретены для PlayStation 4. Бестселлерами как для консолей от Sony, так и среди всех платформ оказались «Одни из нас: Часть II», FIFA 20, GTA V, UFC 3 и Minecraft. Группа «М.Видео-Эльдорадо» занимает более 60% розничного рынка консольных игр.