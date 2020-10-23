Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи виртуальных sim-карт по всей России

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начала продажи eSIM-карт от Tele2 в более чем 1 000 магазинах. «М.Видео» и «Эльдорадо» стали первыми ритейлерами, запустившими продажи виртуальных SIM-карт по всей России. За девять месяцев штучные продажи смартфонов с поддержкой eSIM выросли втрое, планшетов – в 2,5 раз.

Владельцам флагманских смартфонов Apple, Samsung и Huawei последних поколений доступно использование всех услуг оператора связи без установки физической sim-карты благодаря встроенному модулю eSIM. Виртуальная SIM-карта может стать как основной для звонков или общения, так и дополнением к классической sim. Для приобретения eSIM Tele2 пользователи могут обратиться с паспортом в ближайший магазин «М.Видео» или «Эльдорадо». Для активации потребуется отсканировать полученный QR-код при помощи камеры мобильного устройства. Виртуальную SIM-карту можно оформить бесплатно при покупке смартфона или планшета, а также приобрести отдельно, стоимость eSIM составляет 100 рублей. При подключении абоненты получат одну неделю бесплатного общения и интернета в рамках тарифного плана «Мой онлайн» Tele2. По окончании тестового периода пользователи могут продолжить пользоваться тем же тарифом или перейти на любой другой.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2020 года россияне приобрели около 1,7 млн eSIM-смартфонов на сумму 130 млрд рублей, за последний год объем продаж смартфонов с поддержкой виртуальных sim-карт вырос в три раза и в натуральном, и в денежном выражении. Доля таких девайсов в общем объёме проданных смартфонов увеличилась в штуках до 7% с 3,5% и в деньгах до 33% с 15%. Высокие темпы проникновения устройств с поддержкой встроенной SIM-карты связаны с расширением ассортимента и повышенным спросом на флагманские смартфоны.

«Мобильные устройства с eSIM становятся всё популярнее, уже треть продаж приходится на смартфоны, поддерживающие виртуальные сим-карты. Такую карту нельзя сломать или потерять, при этом она позволяет задействовать функционал девайса в полном объёме, используя сразу несколько номеров одновременно, в том числе, в iPhone, менять оператора или тарифный план в зависимости от своих потребностей. На данный момент мы реализуем продажу таких sim-карт очно, но рассчитываем, что в перспективе это станет доступным и онлайн. Упрощение процедуры с учётом соблюдения необходимых требований регуляторов и появление более доступных мобильных устройств с чипом смогут сделать технологию массовой уже в ближайшее время», — отметил руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

На данный момент российским покупателям доступны более 20 моделей смартфонов с возможностью подключения eSim: линейки iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE (2020), флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy Note20 и Note 20 Ultra, складные Samsung Fold, Z Fold 2, Z Flip, а также флагманская линейка Huawei P40. В прошлом году с чипом продавались только iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11. Самыми продаваемыми смартфонами с eSim у россиян в этом году оказались iPhone 11 (128 и 64 Гб), iPhone XR (64 и 128 Гб), iPhone SE (2020) 64 Гб.

В категории планшетов российским покупателям с eSIM доступно порядка десяти моделей iPad от Apple, которые оснащены модулем мобильной связи. За последний год популярность таких планшетов увеличилась в 2,5 раза в штуках и вдвое в деньгах. Весь рынок планшетов за период с января по сентябрь год к году увеличился на 3% в штуках и 18% в денежном выражении, до порядка 1,75 млн девайсов и 27 млрд рублей. Apple удерживает первенство в денежном выражении.



Другие материалы рубрики

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года

Власти заставят Tele2 снизить цены на мобильную связь

Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи

Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи

Microsoft снова купит Nokia

Не прошло и сотни лет: Власти запретили работу мошеннических колл-центров в тюрьмах

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Техноблог

Как сделать резервную копию компьютера Mac?

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Показать еще

Наука

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра