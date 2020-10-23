«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи виртуальных sim-карт по всей России

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начала продажи eSIM-карт от Tele2 в более чем 1 000 магазинах. «М.Видео» и «Эльдорадо» стали первыми ритейлерами, запустившими продажи виртуальных SIM-карт по всей России. За девять месяцев штучные продажи смартфонов с поддержкой eSIM выросли втрое, планшетов – в 2,5 раз.

Владельцам флагманских смартфонов Apple, Samsung и Huawei последних поколений доступно использование всех услуг оператора связи без установки физической sim-карты благодаря встроенному модулю eSIM. Виртуальная SIM-карта может стать как основной для звонков или общения, так и дополнением к классической sim. Для приобретения eSIM Tele2 пользователи могут обратиться с паспортом в ближайший магазин «М.Видео» или «Эльдорадо». Для активации потребуется отсканировать полученный QR-код при помощи камеры мобильного устройства. Виртуальную SIM-карту можно оформить бесплатно при покупке смартфона или планшета, а также приобрести отдельно, стоимость eSIM составляет 100 рублей. При подключении абоненты получат одну неделю бесплатного общения и интернета в рамках тарифного плана «Мой онлайн» Tele2. По окончании тестового периода пользователи могут продолжить пользоваться тем же тарифом или перейти на любой другой.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2020 года россияне приобрели около 1,7 млн eSIM-смартфонов на сумму 130 млрд рублей, за последний год объем продаж смартфонов с поддержкой виртуальных sim-карт вырос в три раза и в натуральном, и в денежном выражении. Доля таких девайсов в общем объёме проданных смартфонов увеличилась в штуках до 7% с 3,5% и в деньгах до 33% с 15%. Высокие темпы проникновения устройств с поддержкой встроенной SIM-карты связаны с расширением ассортимента и повышенным спросом на флагманские смартфоны.

«Мобильные устройства с eSIM становятся всё популярнее, уже треть продаж приходится на смартфоны, поддерживающие виртуальные сим-карты. Такую карту нельзя сломать или потерять, при этом она позволяет задействовать функционал девайса в полном объёме, используя сразу несколько номеров одновременно, в том числе, в iPhone, менять оператора или тарифный план в зависимости от своих потребностей. На данный момент мы реализуем продажу таких sim-карт очно, но рассчитываем, что в перспективе это станет доступным и онлайн. Упрощение процедуры с учётом соблюдения необходимых требований регуляторов и появление более доступных мобильных устройств с чипом смогут сделать технологию массовой уже в ближайшее время», — отметил руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

На данный момент российским покупателям доступны более 20 моделей смартфонов с возможностью подключения eSim: линейки iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE (2020), флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy Note20 и Note 20 Ultra, складные Samsung Fold, Z Fold 2, Z Flip, а также флагманская линейка Huawei P40. В прошлом году с чипом продавались только iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11. Самыми продаваемыми смартфонами с eSim у россиян в этом году оказались iPhone 11 (128 и 64 Гб), iPhone XR (64 и 128 Гб), iPhone SE (2020) 64 Гб.

В категории планшетов российским покупателям с eSIM доступно порядка десяти моделей iPad от Apple, которые оснащены модулем мобильной связи. За последний год популярность таких планшетов увеличилась в 2,5 раза в штуках и вдвое в деньгах. Весь рынок планшетов за период с января по сентябрь год к году увеличился на 3% в штуках и 18% в денежном выражении, до порядка 1,75 млн девайсов и 27 млрд рублей. Apple удерживает первенство в денежном выражении.