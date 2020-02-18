«М.Видео-Эльдорадо» внедряет модуль SAP Yard Logistics

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, и SAP объявили о первом в России коммерческом внедрении решения для управления складским двором SAP Yard Logistics. Логистический модуль, расширенный под задачи ритейлера, позволяет организовать и контролировать движение транспорта на территории распределительных складов, а также автоматизировать планирование работы всех площадок. Решение поможет «М.Видео-Эльдорадо» выстроить единую централизованную систему управления и мониторинга всех товарных потоков, повысить пропускную способность складов и качество логистических услуг.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» внедряет SAP Yard Logistics – систему управления входящими и исходящими товарными потоками, а также движением транспортных средств на территории складских комплексов. 50 тысяч машин в год привозят товары от более 300 поставщиков на восемь центральных распределительных складов Группы. Оттуда технику развозят на региональные склады и в магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» по всей России. Этот процесс требует синхронизации и чётких единых правил, которые минимизируют образование очередей и заторов. SAP Yard Logistics станет первым продуктом, внедрённым на российском рынке, который позволит управлять товарными потоками централизованно, на всех объектах сразу. Системное решение будет в онлайн-режиме показывать текущую ситуацию на складах, статус по плановым и приоритетным поставкам. Это позволит влиять на внештатные ситуации и управлять всеми потоками.

Доработанный под требования «М.Видео-Эльдорадо» модуль SAP Yard Logistics отражает «расширенные» статусы по каждой поставке через контрольные точки (контрольно-пропускной пункт, проверка документации, назначение ворот, начало и окончание разгрузки, убытие). Таким образом, персонал всегда знает, где находится машина и сколько времени занимает каждый этап обработки. В системе также настроена возможность собирать статистику и анализировать данные по конкретным участкам. Статусы меняются в режиме онлайн как в самой системе, так и на специальном веб-портале. На этом же портале все поставщики товаров и транспортные контрагенты смогут записаться на разгрузку или погрузку на нужный склад, выбрав свободный временной слот. Партнёры смогут отслеживать весь путь своего транспортного средства от въезда и до выезда со склада.

В ходе проекта группа «М.Видео-Эльдорадо» доработала базовый функционал SAP Yard Logistics под свои требования: усовершенствовала портал для записи на склад и расширила статусную схему. Помимо этого, была настроена система квотирования и приоритизации поставок, а также внедрен инфообмен электронными реестрами. Также в планах внедрить услугу автодозвона (для водителей фур) с роботизированным информированием через звонок и/или смс о подходящей очереди для ожидающих, опоздавших или приехавших заранее машин. Робот также будет сообщать о закреплённом номере ворот на разгрузку/погрузку. Более того, SAP Yard Logistics позволит фиксировать и отслеживать основные показатели качества поставок от поставщиков: своевременность прибытия, товарные нарушения, ошибки в документации или мастер-данных по товарам.

«Наша экспертиза как крупнейшего ритейлера электроники с высоким уровнем сервиса даёт возможность вместе с SAP локализовать новый продукт не только под наши конкретные задачи, но и для российского рынка в целом. Расширенный модуль по управлению входящими и исходящими потоками двора на центральных складах позволит выстроить прозрачную и автоматизированную систему управления и контроля логистических потоков. По нашим оценкам, новые технологии в высокий сезон позволят снизить задержки по обработке на 5%, увеличив пропускную способность склада. Соответственно, товар быстрее будет доступен для покупки в интернете и быстрее попадёт на полки магазинов», – сказала Ирина Дементьева, директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой группы «М.Видео-Эльдорадо».

«Качественная работа с клиентским опытом всегда начинается с четко выстроенных процессов ритейлера: от склада до вручения товара в руки покупателю. Сегодня клиент не привык долго ждать доставку, а значит ее скорость становится конкурентным преимуществом на рынке. «М.Видео-Эльдорадо» постоянно оптимизирует процессы логистики для того, чтобы клиенты быстрее получали свои заказы. И SAP Yard Logistics – очередной надежный инструмент, который позволит компании снижать время обработки транспорта и длительность его нахождения на территории площадки, а также более эффективно использовать существующие территории и ресурсы», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.