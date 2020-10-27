Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25%

«М.видео», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщила объединённые неаудированные показатели чистых продаж за третий квартал и девять месяцев, окончившиеся 30 сентября 2020 года, а также публикует обзор бизнеса и ключевых событий третьего квартала и после отчётной даты.

Ключевые показатели третьего квартала 2020 года. Продажи группы выросли на 25,3% год-к-году до 132,1 миллиарда рублей (с НДС). Общие онлайн-продажи компании выросли на 141,2% год-к-году до 77,9 миллиарда рублей (с НДС), составив 59,0% от общих продаж группы.

Среднемесячная аудитория сайтов выросла на 26,4% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 72,0 миллиона. Установки мобильного приложения М.Видео за квартал составили почти 1,3 миллиона.

Ключевые показатели девяти месяцев 2020 года.

Продажи выросли на 13,9% год-к-году до 340,4 миллиарда рублей (с НДС). Общие онлайн-продажи компании выросли на 113,0% год-к-году до 194,7 миллиарда рублей (с НДС), составив 57,2% от общих продаж группы. Наибольший рост онлайн-продаж достигнут на Урале (+136%), Северо-Западе (+132%) и Приволжье (+131%).

Среднемесячная аудитория сайтов группы выросла на 34,9% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 73,3 миллиона. Оборот мобильного приложения «М.Видео» за девять месяцев 2020 года вырос почти в восемнадцать раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднее за неделю число постоянных пользователей превысило 600 тыс. человек, что позволяет Группе развивать бесшовный клиентский опыт и оказывает положительное влияние на рост продаж.

Общее количество заказов через мобильное приложение по итогам третьего квартала превысило 1 млн и составило за 9 месяцев.2020 года 1,4 млн заказов. Установки мобильного приложения «М.Видео» составили 4,9 миллионов и выросли в пять раз к прошлому году. Среднее за неделю количество постоянных пользователей мобильного приложения М.Видео (WAU) в 3 квартале выросло более чем на 100 тыс. человек и составило по итогам 9 месяцев 664 тысячи.

Сеть магазинов на конец сентября 2020 года составила 1 039 магазинов всех форматов (+49 год-к-году).

Продажи в третьем квартале 2020 года выросли более чем на четверть в результате успешного масштабирование онлайн-бизнеса одновременно с эффективными операциями в магазинах в рамках модели One Retail.

Рекордный рост общих онлайн продаж в третьем квартале 2020 года был достигнут, прежде всего, за счёт переориентации маркетинговой, операционной и розничной модели на обеспечение клиентского пути через мобильное приложение и сайт для реализации бесшовного опыта покупки, повышения эффективности логистики и фулфиллмента, в том числе, быстрой доставки через службы такси, эффективного управление стоком и расширения ассортимента бытовой техники и электроники и в смежных категориях по модели маркетплейса, роста посещаемости и конверсии сайтов брендов, а также мобильного приложения, функциональность которого продолжила развиваться, активного использования розничной сети для обеспечения высокой доступности и скорости исполнения всех онлайн-заказов.

Положительная динамика продаж в третьем квартале была также обусловлена рядом макроэкономических факторов, оказавших влияние на рынок бытовой техники и электроники в целом: отложенный спрос на целый ряд категорий бытовой техники и электроники на фоне ограничительных мер весной 2020 года; сохранение высокого спроса на товары для домашнего офиса как результат сохранения удалённой работы для большой части офисных работников; новый спрос на домашние товары длительного пользования в рамках работы и учёбы из дома; окончательное снятие наиболее жёстких ограничений для непродовольственной розницы и открытие большинства торговых центров и магазинов по стране, существенное снижение выездного туризма, которое позволило переориентировать часть затрат домохозяйств на обновление бытовых электронных товаров и иных товаров длительного пользования.

Опережающий рынок рост в третьем квартале 2020 года по Группе М.Видео-Эльдорадо наблюдался в категориях «домашний офис», «мобильная техника», а также «гаджеты и развлечения» на фоне перехода многих потребителей на удалённую работу и обучение.

Александр Изосимов был утверждён Советом директоров на должность CEO (Генерального директора) Группы «М.Видео-Эльдорадо» с 1 октября 2020 года. При Совете директоров Группы создан Комитет по стратегии и цифровой трансформации, который будет оказывать содействие менеджменту и Совету директоров в определении ключевых направлений стратегии, в том числе, дальнейшей цифровой трансформации компании и развития онлайн-бизнеса Группы. Председателем комитета избран Александр Тынкован.

«М.Видео-Эльдорадо» объявила о начале сотрудничества с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса, а также white label интеграции части комплементарного ассортимента маркетплейса goods.ru на онлайн-платформы обоих брендов. Группа расширила ассортимент собственных товарных марок (СТМ), запустив в том числе производство и продажу телевизоров под маркой Novex в среднем ценовом сегменте с востребованными функциями Smart TV и 4K в сети «М.Видео».

В третьем квартале группа подключила 11 новых регионов к программе «Правильная утилизация» по сбору, транспортировке и переработке электронных отходов, что позволит удвоить объём собираемой на утилизацию техники до конца 2020 года.

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов отметил: «Итоги третьего квартала и доля общих онлайн-продаж, превышающая 50%, позволяет однозначно говорить о том, что М.Видео-Эльдорадо – это онлайн-бизнес, энергичный и эффективный рост которого поддерживается разветвлённой фулфилмент-инфраструктурой на базе розничных магазинов. Компания успешно трансформировала опыт работы в кризисных условиях в новую внеканальную модель торговли One Retail и отвечает всем новым пост-пандемическим потребительским ожиданиям – от удобных мобильных сервисов и бесконтактных операций до экспресс-доставки. Эти внутренние факторы, обусловившие более чем 25% рост в третьем квартале, носят, безусловно, долгосрочный характер, что позволяет нам рассчитывать на высокие темпы роста выручки в как четвёртом квартале, так и по году в целом. Высокая динамика роста продаж в третьем квартале и за девять месяцев отражает не только общие тренды рынка бытовой техники и электроники, но и преимущества Группы как крупнейшего игрока в этом сегменте – быстрый доступ к товарам, востребованный ассортимент, широкий набор сервисов и персонализированные предложения. Это позволяет нам уверенно наращивать долю и укреплять свои позиции как одного из ведущих е-комм игроков российского рынка».