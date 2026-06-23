Индексная книга (каталог) CNews*
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Тынкован Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 52, упоминаний - 58
Тынкован Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуцериев Михаил 114 15
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 14
|Гуцериев Саид 12 5
|Хасис Лев 105 5
|Кунин Соломон 9 3
|Изосимов Александр 192 3
|Бреев Павел 6 3
|Якубсон Илья 6 2
|Кучмент Михаил 13 2
|Преображенский Владимир 7 2
|Протасов Максим 4 2
|Тынкован Михаил 3 2
|Andreasen Mathias - Андриссен Матиас 2 2
|Layton Stewart - Лейтон Стюарт 2 2
|Власенко Николай 5 2
|Lukey Bernard - Люке Бернар 14 2
|Parks Christopher - Паркс Кристофер 3 2
|Gerfi Piter - Герфи Питер 3 2
|Менн Александр 2 2
|Hamid David - Хамид Дэвид 2 2
|Востриков Юрий 86 1
|Мантуров Денис 126 1
|Смирнов Дмитрий 112 1
|Халяпин Сергей 96 1
|Иванова Дагмара 44 1
|Соколова Екатерина 15 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Онищук Александр 11 1
|Лапшина Екатерина 18 1
|Румянцев Сергей 24 1
|Шехтерман Игорь 14 1
|Мелкумова Ася 17 1
|Вандышева Татьяна 7 1
|Бухар Виктория 13 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Наумов Даниил 10 1
|Миракян Авет 2 1
|Пантелеев Антон 26 1
|Иванова Ирина 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.