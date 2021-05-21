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Тынкован Александр


21.05.2021 В «М.Видео-Эльдорадо» назначен председатель совета директоров 5
27.04.2021 «Сбермегамаркет» — новое имя goods.ru в экосистеме «Сбера» 2
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
30.03.2021 «Сбер» приобрел 85% долю в компании goods.ru 2
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 4
27.10.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25% 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
25.08.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала комитета по стратегии и цифровой трансформации 3
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» довела онлайн-продажи до 56% оборота в первом полугодии 2020 года 1
01.06.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» перезапустила магазины в Москве и регионах в новом формате 1
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
09.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» зафиксировали розничные цены на социально значимую технику 1
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей 1
29.10.2019 Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» составили 31% от продаж компании 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
03.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники 1
18.04.2019 Продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 12% 1
21.03.2019 Консолидированная чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 20% до 8,4 млрд рублей 1
18.01.2019 Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросли на 18% до 421 млрд рублей 1
18.10.2018 «М.Видео-Эльдорадо» показала двузначный рост продаж 1
31.08.2018 «М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса «МедиаМаркт» 1
27.08.2018 «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о росте прибыли на 88% в первом полугодии 1
18.04.2018 «М.Видео»: каждый пятый рубль компания зарабатывает онлайн 1
22.03.2018 «М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей 2
22.03.2018 Принадлежащая Гуцериеву «М.Видео» покупает у него же «Эльдорадо» 1
22.03.2018 «М.Видео» объявила о росте чистой прибыли на 25,4% по итогам 2017 года 1
18.10.2017 Онлайн-продажи «М.Видео» показали рекордный рост за последние два года 1
16.02.2017 «М.видео» запускает «убийцу» «Яндекс.маркета» 1
14.12.2016 Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них 2
15.09.2016 «М.Видео» запустит в России универсальную торговую интернет-площадку 1
05.11.2014 «Яндекс», Mail.ru и eBay объявили войну контрафакту в Рунете 1
16.04.2014 Интернет-продажи «М.Видео» в 1 квартале 2014 г. выросли более чем в 2 раза 1
19.07.2013 Продажи «М.видео» в первом полугодии 2013 г. увеличились на 13% 1
29.10.2012 Форум Online Retail Russia 2012 объединит участников онлайн- и оффлайн-торговли 1
29.04.2011 Прибыль «М.видео» в 2010 г. выросла в 2,8 раза 1
21.09.2010 30 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров «М.Видео» 1
31.08.2010 Чистая прибыль «М.Видео» более чем удвоилась в первом полугодии 2010 г. 1
03.08.2010 9-10 сентября в Москве пройдёт бизнес-саммит Retail Business Russia 2010 1
22.07.2010 Продажи «М.видео» выросли до 41 млрд руб. в первом полугодии 1

Публикаций - 48, упоминаний - 62

Тынкован Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Merlion - Мерлион 275 2
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 1
Ланит Интеграция 101 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 4 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
Инфосистемы Джет 675 1
Крок 1221 1
Citrix Systems 571 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Ланит ГК 1160 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Deloitte - Делойт 187 1
McKinsey & Company 121 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 31
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 11
ONE RETAIL 23 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 3
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 3
СберЛогистика 42 3
X5 Group 600 3
Интеко 12 2
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 2
Европлан 18 2
EMMA Capital 6 2
Goods.ru - маркетплейс 15 2
PPF Group N.V. 6 2
СКО Электроника-утилизация 4 2
Техносила 149 2
А101 Группа Компаний 30 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Почта России ПАО 1579 2
Корпорации ЭКОПОЛИС 1 1
DC Daily 5 1
East Capital AB 3 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Performance Group 6 1
Gett Delivery 4 1
Mars Incorporated 5 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
О2О Delivery club 153 1
Gett 60 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Яндекс.Такси 271 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Wildberries 128 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
AliExpress 275 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
X5 Group - Перекресток 205 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Smartphone - Смартфон 774 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
CSPM - Cloud Security Posture Management - Системы управления гибридными и мультиоблачными средами 5 1
Яндекс.Маркет 439 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
WhatsApp Messenger 654 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
Сбербанк СберПрайм 14 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Office 365 769 1
СберФуд - SberFood 17 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
VK - Mail.ru Товары 10 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
SAP Yard Logistics 2 1
М.Видео-Эльдорадо Novex 5 1
Гуцериев Михаил 107 15
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 12
Гуцериев Саид 10 4
Хасис Лев 96 2
Изосимов Александр 92 2
Кунин Соломон 4 2
Иванова Дагмара 24 1
Соколова Екатерина 13 1
Свиблов Владислав 1 1
Онищук Александр 6 1
Лапшина Екатерина 12 1
Шехтерман Игорь 12 1
Халяпин Сергей 77 1
Вандышева Татьяна 3 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Бухар Виктория 7 1
Востриков Юрий 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - Ульяновск 298 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Ярославль 407 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Колпино 42 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Швеция - Стокгольм 163 1
Украина 3398 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Казахстан - Республика 2650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Россия - Челябинск 777 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 9
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральное законодательство 254 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768141, в очереди разбора - 671825.
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