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Тынкован Александр

СОБЫТИЯ


23.06.2026 «М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы 1
30.12.2021 Александр Соколовский -

Моя задача убить классические ИТ

 1
21.05.2021 В «М.Видео-Эльдорадо» назначен председатель совета директоров 3
27.04.2021 «Сбермегамаркет» — новое имя goods.ru в экосистеме «Сбера» 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
30.03.2021 «Сбер» приобрел 85% долю в компании goods.ru 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 3
27.10.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25% 1
21.09.2020 Александр Изосимов возглавит группу «М.Видео-Эльдорадо» 1
25.08.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала комитета по стратегии и цифровой трансформации 1
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» довела онлайн-продажи до 56% оборота в первом полугодии 2020 года 1
01.06.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» перезапустила магазины в Москве и регионах в новом формате 1
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
09.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» зафиксировали розничные цены на социально значимую технику 1
24.03.2020 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 45% и достигла 11,2 млрд рублей 1
29.10.2019 Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» составили 31% от продаж компании 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
03.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники 1
18.04.2019 Продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 12% 1
21.03.2019 Консолидированная чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 20% до 8,4 млрд рублей 1
18.01.2019 Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросли на 18% до 421 млрд рублей 1
18.10.2018 «М.Видео-Эльдорадо» показала двузначный рост продаж 1
31.08.2018 «М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса «МедиаМаркт» 1
27.08.2018 «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о росте прибыли на 88% в первом полугодии 1
18.04.2018 «М.Видео»: каждый пятый рубль компания зарабатывает онлайн 1
22.03.2018 «М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей 2
22.03.2018 Принадлежащая Гуцериеву «М.Видео» покупает у него же «Эльдорадо» 1
22.03.2018 «М.Видео» объявила о росте чистой прибыли на 25,4% по итогам 2017 года 1
18.10.2017 Онлайн-продажи «М.Видео» показали рекордный рост за последние два года 1
16.02.2017 «М.видео» запускает «убийцу» «Яндекс.маркета» 1
14.12.2016 Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них 2
15.09.2016 «М.Видео» запустит в России универсальную торговую интернет-площадку 1
05.11.2014 «Яндекс», Mail.ru и eBay объявили войну контрафакту в Рунете 1
16.04.2014 Интернет-продажи «М.Видео» в 1 квартале 2014 г. выросли более чем в 2 раза 1
19.07.2013 Продажи «М.видео» в первом полугодии 2013 г. увеличились на 13% 1
29.10.2012 Форум Online Retail Russia 2012 объединит участников онлайн- и оффлайн-торговли 1
29.04.2011 Прибыль «М.видео» в 2010 г. выросла в 2,8 раза 1
21.09.2010 30 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров «М.Видео» 1
31.08.2010 Чистая прибыль «М.Видео» более чем удвоилась в первом полугодии 2010 г. 1

Публикаций - 52, упоминаний - 58

Тынкован Александр и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 12
Yandex - Яндекс 9216 4
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
Ланит Интеграция 219 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
НИТ - Национальные информационные технологии 36 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
Ciber - Сайбер 33 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Teleopti 16 1
Predictix 3 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Citrix Systems 868 1
Крок - Croc 1964 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
McKinsey & Company Int 293 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 52
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 6
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Сбер - СберЛогистика 74 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
IKEA - ИКЕА 171 2
СКО Электроника-утилизация 21 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 2
PPF Group N.V. 17 2
Интеко 19 2
EMMA Capital 6 2
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 2
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 2
Почта России ПАО 2370 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Mars Incorporated 16 1
Gett Delivery 5 1
DC Daily 5 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Аксессуары 4282 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 2
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Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 2
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БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 2
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Сбер - СберПрайм 68 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
SAP Yard Logistics 3 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
S8 Capital - Price.ru 60 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 18 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Linux OS 11533 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Office 365 1042 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Сбер - СберФуд - SberFood 19 1
Гуцериев Михаил 114 15
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 14
Гуцериев Саид 12 5
Хасис Лев 105 5
Кунин Соломон 9 3
Изосимов Александр 192 3
Бреев Павел 6 3
Якубсон Илья 6 2
Кучмент Михаил 13 2
Преображенский Владимир 7 2
Протасов Максим 4 2
Тынкован Михаил 3 2
Andreasen Mathias - Андриссен Матиас 2 2
Layton Stewart - Лейтон Стюарт 2 2
Власенко Николай 5 2
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 2
Parks Christopher - Паркс Кристофер 3 2
Gerfi Piter - Герфи Питер 3 2
Менн Александр 2 2
Hamid David - Хамид Дэвид 2 2
Востриков Юрий 86 1
Мантуров Денис 126 1
Смирнов Дмитрий 112 1
Халяпин Сергей 96 1
Иванова Дагмара 44 1
Соколова Екатерина 15 1
Бакальчук Владислав 47 1
Свиблов Владислав 1 1
Онищук Александр 11 1
Лапшина Екатерина 18 1
Румянцев Сергей 24 1
Шехтерман Игорь 14 1
Мелкумова Ася 17 1
Вандышева Татьяна 7 1
Бухар Виктория 13 1
Исаев Дмитрий 58 1
Наумов Даниил 10 1
Миракян Авет 2 1
Пантелеев Антон 26 1
Иванова Ирина 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 2
Швеция - Стокгольм 410 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 85 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 1
Европа Центральная 278 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 45
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 16
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 41 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 3
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 3
Аудит - аудиторский услуги 1265 3
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 141 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
РИА Новости 1033 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Aberdeen Group 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
Retail Business Russia 6 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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