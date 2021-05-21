Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тынкован Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 62
Тынкован Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гуцериев Михаил 107 15
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 12
|Гуцериев Саид 10 4
|Хасис Лев 96 2
|Изосимов Александр 92 2
|Кунин Соломон 4 2
|Иванова Дагмара 24 1
|Соколова Екатерина 13 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Онищук Александр 6 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Шехтерман Игорь 12 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Вандышева Татьяна 3 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Бухар Виктория 7 1
|Востриков Юрий 19 1
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|FT - Financial Times 247 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768141, в очереди разбора - 671825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768141, в очереди разбора - 671825.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru