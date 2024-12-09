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Смирнов Дмитрий

СОБЫТИЯ


09.12.2024 Дмитрий Смирнов, «Национальная Лотерея»: Прежде, чем поверить в выигрыш, нужно проверить источник сообщения

од. Тем не менее, мошеннические схемы продолжают процветать. Что конкретно делать пользователям, игрокам «Национальной Лотереи», чтобы максимально избегать неприятной встречи с виртуальными жуликами? Дмитрий Смирнов: Мы настоятельно рекомендуем устанавливать наше мобильное приложение с сайта nloto.ru и магазинов App Store, Google Play и RuStore. Предупреждая вопрос, при выборе основную роль
08.12.2023 Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

CNews: Какие изменения в отрасли кибербезопасности, произошедшие за последние пару лет, вы могли бы выделить? Как в целом изменились киберугрозы и меры противодействия? Дмитрий Смирнов: За последние пару лет в области кибербезопасности произошло несколько значительных изменений. Заметно увеличилось количество кибератак на организации различного масштаба. Злоум
12.05.2021 Дмитрий Смирнов -

Автоматизация цепочек поставок может снизить операционные затраты на 10%

CNews: Дмитрий, многие аналитики считают, что формат управления компаниями в ритейле в последние годы полностью изменился. Каким образом? Дмитрий Смирнов: Действительно, это так. На место функционального подхода пришел процессный, и в соответствии с этой концепцией вся деятельность организаций рассматривается как набор процессов.
29.04.2020 Дмитрий Смирнов, «Крок» -

Почему современная модель управления бизнесом тормозит цифровизацию и как это исправить

CNews: Сегодня в ритейле, пожалуй, мало кого можно удивить словом «цифровизация». Как, на ваш взгляд, она протекает в отрасли? Дмитрий Смирнов: Интерес к цифровизации — не просто дань моде, а сложившееся явление со своим, пусть не до конца проработанным, понятийным аппаратом. Именно цифровизация решает задачу адаптивно
27.08.2015 Дмитрий Смирнов назначен техническим директором Самарского филиала «Вымпелкома»

таковы мои приоритетные задачи», — подчеркнул технический директор Самарского филиала «Вымпелкома» Дмитрий Смирнов. Как отмечается, Дмитрий Смирнов работает в компании с 2013 г. Занимая

Публикаций - 112, упоминаний - 116

Смирнов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
МТС Северо-Запад макрорегион 67 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 7
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Эвотор - Evotor 231 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 3
ID Finance - Platiza - Платиза 17 3
АиБ Цифровизация 5 3
Samsung Electronics 11064 3
Broadcom - VMware 2610 3
Microsoft Corporation 25775 3
9594 3
Citrix Systems 868 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
InnoSTage - Инностейдж 220 2
МДТ Цифра 6 2
ДатаКрат - DataKrat 20 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
ИММО - Информ-Мобил 54 2
СПБ - Системы практической безопасности 10 2
СПБ - СпецИнт - Специальная интеграция 8 2
Ириком 6 2
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Flint Capital 9 4
Visa International 1993 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 19 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Альфа-Банк 1979 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 2
FF Group - Federal Finance Group 23 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
YouDo Web Technologies Limited 48 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 2
IKEA - ИКЕА 171 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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