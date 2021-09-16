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Смирнов Дмитрий


16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн» 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 2
19.03.2021 Клиенты «Корус консалтинг» повысят эффективность контакт-центров с помощью решений NICE 1
21.10.2020 «МДТ Цифра» стала партнером AppDynamics по предоставлению услуг «мониторинг как сервис» в России 1
03.08.2020 «МДТ «Цифра» разработала проект концепции перехода «Аэрофлота» на отечественное ПО 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 2
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
27.03.2020 «Корус консалтинг» интегрировал в CRM-cистему Microsoft Dynamics 365 возможность видеозвонков с клиентами через Zoom 1
28.10.2019 Подтверждена совместимость ПК «Администратор-Д» и «Ред ОС» 1
24.04.2019 Чем умные склады отличаются от простой автоматизации 2
19.07.2018 «Ростелеком» упростил схему подключения к точкам доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства на Среднем Урале 1
22.03.2018 МТС освоила «пятый» диапазон LTE в Петербурге и Ленобласти 1
02.03.2017 NEC и МТС «разогнали» радиорелейную линию до 10 Гбит/с 1
10.02.2017 МТС запустила сеть на стадионе «Крестовский» 1
22.12.2016 МТС подготовил к запуску в эксплуатацию сети на стадионе «Крестовском» 1
14.07.2016 Хозяева МТС вложились в виртуальную биржу труда 1
25.02.2016 МТС проложила подводную ВОЛС между Санкт-Петербургом и Кронштадтом 1
15.01.2016 МТС измерила новогодние поздравления на Северо-Западе 1
21.10.2015 «Билайн» повысил качество работы мобильного интернета в малых городах и сёлах Самарской области 1
07.10.2015 Скорость в LTE-сети МТС в Петербурге выросла до 150 Мбит/с 1
22.09.2015 «Билайн» модернизировал сеть в Самаре 1
27.08.2015 Дмитрий Смирнов назначен техническим директором Самарского филиала «Вымпелкома» 5
25.08.2015 «Биаксплен» повысила прозрачность бизнес-процессов с внедрением «1С:Управления производственным предприятием 8» 1
18.02.2015 Разработчик транспортных роботов RoboCV привлек $3 млн инвестиций 1
04.02.2015 МТС за 2014 г. в полтора раза расширила сеть в Петербурге и Ленобласти 1
22.10.2014 Flint Capital инвестировал в YouAppi, мобильную платформу, сфокусированную на Lifetime Value 1
07.10.2014 Flint Capital вложил $1 млн в израильского разработчика платформы для мобильной аналитики Appsee 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
28.02.2014 МТС начала тестирование базовых станций сети LTE в Санкт-Петербурге 1
20.02.2014 МТС улучшит связь внутри 300 зданий Санкт-Петербурга 1
05.12.2013 RoboCV роботизирует складскую электрическую технику на российском заводе Samsung 1
02.10.2013 Сервис поиска исполнителей поручений YouDo.com привлек $1 млн от фонда Flint Capital 1
06.08.2013 Finam Global продал свой пакет акций в Banki.ru фонду Russia Partners Technologies 1
03.04.2013 Сеть «М.Видео» внедрила SAP BW on SAP HANA на платформе Hitachi 1
22.03.2013 МТС удвоила скорость мобильного интернета в Мурманске и Нарьян-Маре 1
28.01.2013 МТС обеспечила связь на станции метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге 1
18.01.2013 Объём кредитного портфеля Platiza.ru в 2012 г. достиг 6,5 млн руб. 1
15.01.2013 Объем выданных за 2012 г. кредитов через CreditCardsOnline.ru вырос до 3 млрд руб. 1
18.12.2012 Пользователи Qiwi Wallet смогут оформлять онлайн-кредиты в Platiza.ru 1

Публикаций - 56, упоминаний - 72

Смирнов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 17
Крок 1221 6
МТС Северо-Запад 44 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Samsung Electronics 5702 3
Инфосистемы Джет 675 2
Ланит ГК 1159 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Ланит Интеграция 101 2
Эвотор - Evotor 105 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
МДТ Цифра 3 2
ДатаКрат - DataKrat 6 2
Softline - Софтлайн 1474 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 1
Acer Россия 3 1
Microsoft Corporation 11127 1
АйТи 752 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
SAP SE 3216 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
ИММО - Информ-Мобил 6 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 724 1
Кейсистемс - Keysystems 29 1
AppDynamics 30 1
ICL ГК 69 1
Ситилинк - Citilink 190 1
АТОЛ ГК 168 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Корус Консалтинг ГК 807 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Cisco Systems 2049 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Auchan Holding - Ашан 148 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Лудинг - Luding 7 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Виктория - Сеть супермаркетов 41 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
X5 Group 599 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Lamoda 83 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Протек - Фармацевтическая компания 28 1
Аэрофлот 493 1
Wildberries 128 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2207 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
3G - Стандарт мобильной связи 3744 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Ростелеком RTOpen 9 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
Ростелеком - Rostelecom_UUS 3 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Java - Язык программирования 1178 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Symbian OS 781 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Microsoft Office 365 769 1
Korus CRM Messengers 4 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 32 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Ред ОС 239 1
Linux OS 4267 1
Романенко Андрей 76 2
Воловик Александр 3 2
Маковский Максим 4 2
Заглумин Павел 5 2
Яковлев Павел 2 2
Рустамов Рустам 169 1
Богданов Кирилл 91 1
Тынкован Александр 48 1
Полунина Полина 5 1
Беляков Алексей 14 1
Царева Екатерина 8 1
Лучкина Юлия 3 1
Исаев Дмитрий 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 16
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 4
Европа Северная - Скандинавия 275 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - Калининградская область 539 2
Украина 3378 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Средний Урал 39 1
Россия - Псков 137 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Вологодская область 317 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Свердловская область 807 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2194 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766389, в очереди разбора - 670074.
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