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Смирнов Дмитрий
СОБЫТИЯ
|09.12.2024
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Дмитрий Смирнов, «Национальная Лотерея»: Прежде, чем поверить в выигрыш, нужно проверить источник сообщения
од. Тем не менее, мошеннические схемы продолжают процветать. Что конкретно делать пользователям, игрокам «Национальной Лотереи», чтобы максимально избегать неприятной встречи с виртуальными жуликами? Дмитрий Смирнов: Мы настоятельно рекомендуем устанавливать наше мобильное приложение с сайта nloto.ru и магазинов App Store, Google Play и RuStore. Предупреждая вопрос, при выборе основную роль
|08.12.2023
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Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита
CNews: Какие изменения в отрасли кибербезопасности, произошедшие за последние пару лет, вы могли бы выделить? Как в целом изменились киберугрозы и меры противодействия? Дмитрий Смирнов: За последние пару лет в области кибербезопасности произошло несколько значительных изменений. Заметно увеличилось количество кибератак на организации различного масштаба. Злоум
|12.05.2021
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Дмитрий Смирнов -
Автоматизация цепочек поставок может снизить операционные затраты на 10%
CNews: Дмитрий, многие аналитики считают, что формат управления компаниями в ритейле в последние годы полностью изменился. Каким образом? Дмитрий Смирнов: Действительно, это так. На место функционального подхода пришел процессный, и в соответствии с этой концепцией вся деятельность организаций рассматривается как набор процессов.
|29.04.2020
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Дмитрий Смирнов, «Крок» -
Почему современная модель управления бизнесом тормозит цифровизацию и как это исправить
CNews: Сегодня в ритейле, пожалуй, мало кого можно удивить словом «цифровизация». Как, на ваш взгляд, она протекает в отрасли? Дмитрий Смирнов: Интерес к цифровизации — не просто дань моде, а сложившееся явление со своим, пусть не до конца проработанным, понятийным аппаратом. Именно цифровизация решает задачу адаптивно
|27.08.2015
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Дмитрий Смирнов назначен техническим директором Самарского филиала «Вымпелкома»
таковы мои приоритетные задачи», — подчеркнул технический директор Самарского филиала «Вымпелкома» Дмитрий Смирнов. Как отмечается, Дмитрий Смирнов работает в компании с 2013 г. Занимая
Смирнов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Зинкевич Сергей 77 5
|Халяпин Сергей 96 3
|Вандышева Татьяна 7 3
|Саломатов Илья 9 3
|Романенко Андрей 94 3
|Воловик Александр 16 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Гидирим Алексей 9 2
|Маковский Максим 14 2
|Заглумин Павел 6 2
|Кутергин Денис 9 2
|Губарев Валентин 21 2
|Яковлев Павел 6 2
|Бухар Виктория 13 2
|Кузеванов Дмитрий 21 2
|Исаев Дмитрий 58 2
|Бонев Игорь 5 2
|Аюпов Артём 7 2
|Дивов Олег 5 2
|Лузгин Андрей 5 2
|Travers Jeff - Траверс Джефф 8 2
|Шейнов Дмитрий 3 2
|Михеева Марина 2 2
|Акимов Максим 192 2
|Востриков Юрий 86 2
|Горбунов Алексей 32 1
|Полунина Полина 5 1
|Размахаев Сергей 49 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Никитин Сергей 96 1
|Казак Максим 162 1
|Дементьева Ирина 9 1
|Скачков Юрий 52 1
|Макаров Александр 47 1
|Васильев Александр 72 1
|Сысоев Александр 50 1
|Корчевский Александр 3 1
|Ларьяновский Александр 10 1
|Басов Алексей 117 1
|Анкудинов Алексей 25 1
|Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 3
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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