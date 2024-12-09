Смирнов Дмитрий

Дмитрий Смирнов, «Национальная Лотерея»: Прежде, чем поверить в выигрыш, нужно проверить источник сообщения од. Тем не менее, мошеннические схемы продолжают процветать. Что конкретно делать пользователям, игрокам «Национальной Лотереи», чтобы максимально избегать неприятной встречи с виртуальными жуликами? Дмитрий Смирнов: Мы настоятельно рекомендуем устанавливать наше мобильное приложение с сайта nloto.ru и магазинов App Store, Google Play и RuStore. Предупреждая вопрос, при выборе основную роль

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита CNews: Какие изменения в отрасли кибербезопасности, произошедшие за последние пару лет, вы могли бы выделить? Как в целом изменились киберугрозы и меры противодействия? Дмитрий Смирнов: За последние пару лет в области кибербезопасности произошло несколько значительных изменений. Заметно увеличилось количество кибератак на организации различного масштаба. Злоум

Дмитрий Смирнов - Автоматизация цепочек поставок может снизить операционные затраты на 10% CNews: Дмитрий, многие аналитики считают, что формат управления компаниями в ритейле в последние годы полностью изменился. Каким образом? Дмитрий Смирнов: Действительно, это так. На место функционального подхода пришел процессный, и в соответствии с этой концепцией вся деятельность организаций рассматривается как набор процессов.

Дмитрий Смирнов, «Крок» - Почему современная модель управления бизнесом тормозит цифровизацию и как это исправить CNews: Сегодня в ритейле, пожалуй, мало кого можно удивить словом «цифровизация». Как, на ваш взгляд, она протекает в отрасли? Дмитрий Смирнов: Интерес к цифровизации — не просто дань моде, а сложившееся явление со своим, пусть не до конца проработанным, понятийным аппаратом. Именно цифровизация решает задачу адаптивно