Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Смирнов Дмитрий
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Публикаций - 56, упоминаний - 72
Смирнов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|Романенко Андрей 76 2
|Воловик Александр 3 2
|Маковский Максим 4 2
|Заглумин Павел 5 2
|Яковлев Павел 2 2
|Рустамов Рустам 169 1
|Богданов Кирилл 91 1
|Тынкован Александр 48 1
|Полунина Полина 5 1
|Беляков Алексей 14 1
|Царева Екатерина 8 1
|Лучкина Юлия 3 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766389, в очереди разбора - 670074.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766389, в очереди разбора - 670074.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru