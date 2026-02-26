Разделы

Кутергин Денис


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Beeline Cloud рассказал как защитить бизнес от актуальных киберугроз 1
21.05.2024 HeadHunter «обжегся» на YouDo и потерял инвестиции на сотни миллионов 1
22.07.2021 YouDo и hh.ru запускают платформу для самозанятых 1
15.10.2019 ВСК и Youdo запустили страхование самозанятых 2
18.09.2018 МТС вложила $12 млн в YouDo 1
14.07.2016 Хозяева МТС вложились в виртуальную биржу труда 1
17.02.2016 «Яндекс.Касса» запустила новый сервис «Безопасная сделка» 1
02.10.2013 Сервис поиска исполнителей поручений YouDo.com привлек $1 млн от фонда Flint Capital 1
11.03.2013 Онлайн-сервис по поиску исполнителей в Рунете отказался от выручки 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Кутергин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 3
Yandex - Яндекс 8652 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 254 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 66 1
YouDo Web Technologies Limited 47 8
Flint Capital 9 3
NanduQ - Qiwi 1007 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 3
United Capital Partners 18 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1115 2
Зарплата.ру 45 1
Социальные гарантии 39 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Кибердом 29 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 8 1
ПСБ - Промсвязьбанк 918 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1703 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 225 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 52 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 3
Data monetization - Монетизация данных 1849 2
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 75 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2852 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8184 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 722 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 455 1
On-demand - "по требованию" 191 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1734 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 169 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 325 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3172 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1158 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11365 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3487 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1615 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1912 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7379 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 674 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 29 1
Google Android 14851 2
Apple iOS 8338 2
Яндекс.Мастер 7 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 94 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 228 1
Гидирим Алексей 9 5
Солонин Сергей 109 2
Смирнов Дмитрий 106 2
Лебедев Глеб 14 1
Лазарева Виктория 2 1
Кутегргин Денис 1 1
Сейдак Олег 3 1
Дуров Павел 316 1
Горбунов Александр 55 1
Магомедов Александр 10 1
Цикалюк Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2726 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 630 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2079 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2717 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5935 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 232 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6388 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1445 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5525 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 1
Пикника Афиши 2 1
