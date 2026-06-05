Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195505
ИКТ 15049
Организации 11608
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85285
География 3081
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Цикалюк Сергей

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Страховой Дом ВСК и Bi.Zone объединят усилия, чтобы повысить устойчивость страхового сектора к современным киберугрозам 1
04.06.2021 ВСК будет сотрудничать с группой SELDON в сфере цифровой экономики 1
15.10.2019 ВСК и Youdo запустили страхование самозанятых 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Цикалюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Seldon - Селдон 18 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 246 2
YouDo Web Technologies Limited 47 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3102 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60423 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7739 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13616 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 172 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 480 1
Apple iOS 8503 1
Google Android 15094 1
Гидирим Алексей 9 1
Димитров Илия 9 1
Кутергин Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 163468 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3528 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2806 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47062 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6410 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4378 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447271, в очереди разбора - 728634.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290