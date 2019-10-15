ВСК и Youdo запустили страхование самозанятых

Маркетплейс бытовых услуг Youdo и «Страховой дом ВСК» реализовали совместный проект по страхованию гражданской ответственности исполнителей. Страхование гарантирует клиентам Youdo выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения составляет до 100 тыс. руб. и зависит от размера ущерба.

Уже сейчас исполнители, зарегистрированные на сервисе, могут подключить услугу страхования. Ее стоимость составляет от 250 до 2 тыс. руб. за 30 дней и зависит от выбранной категории предоставляемых услуг. Информация о подключенном полисе отражается в профиле и предложениях исполнителя, а также в виде специального бейджа.

При возникновении страхового случая заказчик сможет в течение пяти дней подать заявление об убытке в ВСК по электронной почте. Для этого нужно заполнить документы по специальной форме, предоставить фото и другие доказательства повреждений. Страховая компания выплатит компенсацию в течение пяти рабочих дней.

Денис Кутергин, сооснователь Youdo, сказал: «Мы первыми среди маркетплейсов бытовых услуг и поручений обеспечили мгновенное страхование в рамках выполнения задания. Похожий механизм уже работает в авиа и автоперевозках, но для нашей сферы это новое решение. Подключив страховку, исполнители повышают уровень доверия к своим услугам, заказчики будут выбирать их чаще. Это показали итоги теста, который длился полтора месяца до старта проекта. Мы ожидаем, что до конца 2020 г. около 20% активных исполнителей Youdo подключат страховку на постоянной основе. Страхование распространится на десятки тысяч заданий и позволит пользователям не переживать за непредвиденные ситуации».

«Одно из направлений развития страхового рынка с возможностью выхода за рамки традиционных каналов продаж связано с интеграцией сервисных и страховых продуктов. Совместный проект Youdo и "Страхового дома ВСК" является ярким примером успешной разработки принципиального нового предложения. Онлайн-страхование ответственности исполнителей позволяет клиентам быстро и надежно решить вопросы защиты от неблагоприятных ситуаций. Мы высоко оцениваем результаты пилотного проекта и уверены в перспективах этого направления для обеспечения удобной и надежной защиты потребителей услуг», — сказал председатель совета директоров «Страхового дома ВСК» Сергей Цикалюк.

Youdo — российский маркетплейс, позволяющий находить исполнителей для решения любых бытовых задач. Проект, основанный в 2012 г. двумя предпринимателями Денисом Кутергиным и Алексеем Гидиримом. На сайте зарегистрировано около 7 млн активных пользователей. Из них более 2 млн специалистов, оказывающих услуги. Заказать услугу можно на сайте youdo.com и в мобильных приложениях на iOS и Android. До 2018 г. Youdo работал в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге, но в 2018 г. появилась возможность создавать задания в любом городе.