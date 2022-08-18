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Солонин Сергей
СОБЫТИЯ
|18.08.2022
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Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн
й Qiwi Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акционер компании Сергей Солонин объявил на выкуп акций компании. Первоначально оферты была объявлена 7 июля 20
|08.07.2022
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Основатель Qiwi потратит $25 млн на выкуп акций компании
Сергей Солонин скупает акции Qiwi Основатель и главный акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин объявил о проведении тендера по выкупа акций компании. Об этом говорится в соо
|14.01.2021
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Сооснователь Qiwi Сергей Солонин инвестировал $1,5 млн в бразильскую онлайн-школу
Сооснователь Qiwi Сергей Солонин вложил $1,5 млн в бразильский проект EBAC Online (Escola Britânica de Artes Criativas) — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в
|16.01.2020
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Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн
Сергей Солонин сокращает долю в Qiwi Сооснователь и крупнейший акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин сократил размер принадлежащего пакета акций компании. Это следует из информаци
|18.12.2019
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В Qiwi меняется руководство
перестановках в руководстве компании. С 20 января 2020 г. гендиректор и основной владелец компании Сергей Солонин покидает свой пост. Он станет исполнительным председателем совета директоров к
|04.05.2018
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Гендиректор Qiwi залез в долг на $20 млн ради скупки акций компании
Сергей Солонин увеличил долю в Qiwi за $7,8 млн Гендиректор платежной системы Qiwi Сергей Солонин приобрел 0,8% акций компании за $7,8 млн. Об этом говорится в материалах, разм
|16.02.2018
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Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram
Глава Qiwi инвестировал в Telegram Основатель и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин принял участие в ICO (первичное размещение токенов — новых единиц криптовалют)
|19.10.2012
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Сергей Солонин назначен CEO группы QIWI
рей Романенко, занимавший должность президента, избран председателем совета директоров группы QIWI. Сергей Солонин родился 28 ноября 1973 г. в Москве. Окончил Всероссийский финансовый институт
Солонин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ким Борис 75 24
|Романенко Андрей 94 17
|Дуров Павел 329 12
|Протопопов Андрей 38 12
|Абрамович Роман 47 10
|Якобашвили Давид 19 9
|Михайлов Игорь 12 8
|Абызов Михаил 69 6
|Муравьев Андрей 11 6
|Федющенко Сергей 6 5
|Скоробогатова Ольга 60 4
|Дуров Николай 23 4
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 4
|Корепанов Алексей 5 4
|Бабкин Геннадий 4 4
|Гуцериев Михаил 114 3
|Делицын Леонид 137 3
|Шевченко Мария 16 3
|Анищенко Андрей 12 3
|Солонин Виталий 90 3
|Попов Максим 27 3
|Данкевич Евгений 10 3
|Мащенков Алексей 4 3
|Белоусов Андрей 149 2
|Иванов Алексей 163 2
|Усманов Алишер 311 2
|Силуанов Антон 84 2
|Соловьев Алексей 97 2
|Черкасова Надия 23 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Николаев Вячеслав 104 2
|Гидирим Алексей 9 2
|Колесников Алексей 26 2
|Задорнов Михаил 30 2
|Минин Михаил 10 2
|Кабаков Ярослав 66 2
|Сосницкий Юрий 2 2
|Дьяконов Борис 12 2
|Корсунский Викентий 2 2
|Кутергин Денис 9 2
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