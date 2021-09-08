Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Солонин Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 144
Солонин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
|Free TON Community 5 3
|Абрамович Роман 23 9
|Дуров Павел 216 9
|Якобашвили Давид 14 8
|Ким Борис 65 7
|Абызов Михаил 64 6
|Дуров Николай 17 3
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 3
|Протопопов Андрей 13 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Романенко Андрей 76 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Сосницкий Юрий 2 2
|Шевченко Мария 13 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Минин Михаил 2 2
|Путин Владимир 1826 2
|Анищенко Андрей 9 2
|Мендлеев Сергей 1 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Еремеев Дмитрий 2 1
|Каплан Анатолий 1 1
|Якубсон Илья 1 1
|Федченков Петр 1 1
|Мильнер Юрий 116 1
|Кабаков Ярослав 17 1
|Сальманов Олег 4 1
|Жулин Дмитрий 1 1
|Горошевский Дмитрий 1 1
|Рушайло Владимир 1 1
|Янпольский Максим 4 1
|Dovey Max - Довей Макс 1 1
|Аврамов Александр 1 1
|Сухоруков Алексей 1 1
|Корепанов Алексей 3 1
|Карахан Алексей 1 1
|Кобяков Илья 3 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
|Bogart Spencer - Богарт Спенсер 1 1
|CNews Analytics 1991 1
|Future Workplace 4 1
|Markswebb 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru