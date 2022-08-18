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Солонин Сергей

СОБЫТИЯ


18.08.2022 Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн

й Qiwi Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акционер компании Сергей Солонин объявил на выкуп акций компании. Первоначально оферты была объявлена 7 июля 20
08.07.2022 Основатель Qiwi потратит $25 млн на выкуп акций компании

Сергей Солонин скупает акции Qiwi Основатель и главный акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин объявил о проведении тендера по выкупа акций компании. Об этом говорится в соо
14.01.2021 Сооснователь Qiwi Сергей Солонин инвестировал $1,5 млн в бразильскую онлайн-школу

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин вложил $1,5 млн в бразильский проект EBAC Online (Escola Britânica de Artes Criativas) — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в

16.01.2020 Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн

Сергей Солонин сокращает долю в Qiwi Сооснователь и крупнейший акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин сократил размер принадлежащего пакета акций компании. Это следует из информаци
18.12.2019 В Qiwi меняется руководство

перестановках в руководстве компании. С 20 января 2020 г. гендиректор и основной владелец компании Сергей Солонин покидает свой пост. Он станет исполнительным председателем совета директоров к
04.05.2018 Гендиректор Qiwi залез в долг на $20 млн ради скупки акций компании

Сергей Солонин увеличил долю в Qiwi за $7,8 млн Гендиректор платежной системы Qiwi Сергей Солонин приобрел 0,8% акций компании за $7,8 млн. Об этом говорится в материалах, разм
16.02.2018 Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram

Глава Qiwi инвестировал в Telegram Основатель и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин принял участие в ICO (первичное размещение токенов — новых единиц криптовалют)
19.10.2012 Сергей Солонин назначен CEO группы QIWI

рей Романенко, занимавший должность президента, избран председателем совета директоров группы QIWI. Сергей Солонин родился 28 ноября 1973 г. в Москве. Окончил Всероссийский финансовый институт


Публикаций - 110, упоминаний - 144

Солонин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 20
Telegram Group 2940 13
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Yandex - Яндекс 9216 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
TON Foundation 11 4
Google LLC 12690 4
МегаФон 10742 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 30 3
Apple Inc 13156 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Ubirator - Убиратор 10 2
Flocktory - Флоктори 24 2
PayKiosk - Пэй Киоск 5 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
X Corp - Twitter 2938 2
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Valve Software 254 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Dropbox 527 1
Telconet 35 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 77 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
NanduQ - Qiwi 1013 101
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 39
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 28
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 17
Рапида НКО - платежные система 145 13
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 12
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 8
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 12 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Visa International 1993 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Parus Capital - Парус Капитал 6 6
TON Issuer 5 5
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 5
YouDo Web Technologies Limited 48 4
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 4
Janus Capital 14 4
Wirecard 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Capital Group 85 3
Совкомбанк Совесть 279 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 3
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 3
United Capital Partners 18 3
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Sylebra Capital - Sylebra HQ - Sylebra Cayman 4 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 24
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
Free TON Community 6 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WiMAX Forum 69 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
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JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
TON Crystal - Everscale 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple - App Store 3109 2
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WordPress Foundation - WordPress 255 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 1
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1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
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F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 27 1
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UCS R-Keeper 73 1
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VK - Mail.ru Maps.me 55 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
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Аудит - аудиторский услуги 1265 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
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Bloomberg 1627 2
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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Rusbase 16 1
Cointelegraph 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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