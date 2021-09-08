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Солонин Сергей


08.09.2021 Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий 1
08.06.2021 В группе QIWI назначен новый CEO 1
26.04.2021 Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам» 2
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 3
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
26.02.2021 Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект 2
14.01.2021 Сооснователь Qiwi Сергей Солонин инвестировал $1,5 млн в бразильскую онлайн-школу 1
11.12.2020 Ubirator привлек инвестиционный займ от Moscow Seed Fund 1
13.11.2020 Ubirator привлек 45 млн рублей от «Тилтех капитал» 1
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе» 2
24.07.2020 Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн 2
21.07.2020 Владельцы Qiwi распродают акции на $130 млн 6
08.07.2020 Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов 3
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
08.05.2020 Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект 1
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов 1
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр 1
16.01.2020 Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн 6
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
18.12.2019 QIWI анонсировала изменения в составе высшего менеджмента 3
18.12.2019 В Qiwi меняется руководство 7
26.11.2019 Банк непростой судьбы прощается с Qiwi и продает свою долю за $400 млн 3
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
06.06.2019 Qiwi и «1С» разработают ИТ-решения для финтех-компаний 2
14.02.2019 Глава Qiwi вложил полмиллиона долларов в недоделанную видеоплатформу 3
27.12.2018 Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы 1
18.09.2018 МТС вложила $12 млн в YouDo 2
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
31.08.2018 На сеть модных российских алкогольных бутиков напали тайные майнеры криптовалюты 2
07.06.2018 Банк «Открытие», QIWI и «Точка» создают мульти-банковскую платформу для МСБ 1
04.05.2018 Гендиректор Qiwi залез в долг на $20 млн ради скупки акций компании 7
03.05.2018 Telegram отменил крупнейшее в мире ICO 1
26.04.2018 Центробанк становится системой мгновенных платежей между физлицами 3
26.04.2018 «ФинТех» совместно с банками-участниками и Банком России представил концепцию Системы Быстрых Платежей 1
02.04.2018 При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда 1
16.02.2018 Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram 5
12.02.2018 МТС выходит на рынок развлекательных мероприятий 1
12.02.2018 МТС за 3,6 миллиарда купила сайты по продаже билетов 1

Публикаций - 82, упоминаний - 144

Солонин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 18
Telegram Group 702 10
SEC Consult Services 931 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Google LLC 7158 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
АФК Система ПАО 995 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
TON Foundation 4 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Twitter 2204 2
Ubirator - Убиратор 3 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
TON Labs 1 1
Nokia Networks 54 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Valve 123 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
МТС Касса - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Nokia Corporation 2442 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
SAP SE 3216 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Microsoft Corporation 11110 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Intel Corporation 4186 1
IBM 3546 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
3753 1
Oracle Corporation 3355 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Acronis - Акронис 364 1
Qiwi 783 30
Открытие ФК 538 16
Рапида НКО - платежные система 71 12
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
TON Issuer 5 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 3
Совкомбанк Совесть 27 3
QIWI Банк - Киви Банк 77 3
Точка 124 3
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 3
Wirecard 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Cubichall 3 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 2
Интеркоммерц 32 2
Batios Holdings Limited 2 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Norma Investments Limited 2 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Buran Venture Capital 8 2
Credit Suisse 68 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
О2О Delivery club 153 2
Visa International 1346 2
Larnabel Ventures 3 2
Qlean 6 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Telconet Capital 24 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
SimpleWine 5 1
United Traders 2 1
ESW Capital 5 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Тилтех капитал 7 1
Performance Group 6 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2206 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 8
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
Free TON Community 5 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 3 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Big Data - Большие данные 1136 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 11 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 10
Telegram Gram - Криптовалюта 32 10
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Apple - App Store 2198 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Telegram - Мессенджер 80 2
TON Crystal 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 1723 2
TON Storage 1 1
UCS R-Keeper 35 1
Joomla CMS 73 1
Filecoin - криптовалюта 7 1
Google Marketing Platform - DoubleClick 3 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Совкомбанк Халва 9 1
TON Proxy 1 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Group-IB TDS Polygon 3 1
TON DNS 1 1
Garantex - криптовалютная биржа 3 1
Qiwi Терминалы 100 1
СберФуд - SberFood 17 1
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Яндекс.Маркет 439 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
WordPress 169 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Абрамович Роман 23 9
Дуров Павел 216 9
Якобашвили Давид 14 8
Ким Борис 65 7
Абызов Михаил 64 6
Дуров Николай 17 3
Marcalek Jan - Ян Марселек 4 3
Протопопов Андрей 13 3
Гуцериев Михаил 107 3
Романенко Андрей 76 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Сосницкий Юрий 2 2
Шевченко Мария 13 2
Николаев Вячеслав 56 2
Минин Михаил 2 2
Путин Владимир 1826 2
Анищенко Андрей 9 2
Мендлеев Сергей 1 1
Хохлов Сергей 8 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Еремеев Дмитрий 2 1
Каплан Анатолий 1 1
Якубсон Илья 1 1
Федченков Петр 1 1
Мильнер Юрий 116 1
Кабаков Ярослав 17 1
Сальманов Олег 4 1
Жулин Дмитрий 1 1
Горошевский Дмитрий 1 1
Рушайло Владимир 1 1
Янпольский Максим 4 1
Dovey Max - Довей Макс 1 1
Аврамов Александр 1 1
Сухоруков Алексей 1 1
Корепанов Алексей 3 1
Карахан Алексей 1 1
Кобяков Илья 3 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
Bogart Spencer - Богарт Спенсер 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 5
Россия - ПФО - Казань 1519 4
США - Нью-Йорк 1096 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Восточная Европа 1682 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Украина 3374 2
Италия - Итальянская Республика 1392 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Россия - Уфа 645 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Воронеж 692 1
Россия - Краснодар 1040 1
Испания - Королевство 1256 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Европа 3766 1
Сербия - Республика 129 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 18 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Япония 2792 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Севастополь 420 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Иннополис 292 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - Омск 628 1
Россия - Волгоград 542 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 3
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
The Pirate Bay 79 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
Forbes - Форбс 442 2
Bloomberg 785 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
The Wall Street Journal 709 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
Rusbase 15 1
Cointelegraph 2 1
CNews Analytics 1991 1
Future Workplace 4 1
Markswebb 21 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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