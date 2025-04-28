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Шевченко Мария
Шевченко Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3229 3
|Солонин Сергей 104 3
|Ким Борис 75 2
|Жаркова Татьяна 21 2
|Жариков Александр 3 2
|Достов Виктор 26 2
|Матвеев Лев 64 1
|Русанов Сергей 48 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Романенко Андрей 91 1
|Аммосов Алексей 3 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Matthieu De Heering - Геринг Мэттью 1 1
|Касперская Наталья 296 1
|Погудин Александр 8 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Покровский Иван 123 1
|Трифонов Андрей 10 1
|Масленникова Алла 1 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Титова Елена 6 1
|Протопопов Андрей 32 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Минаева Ольга 7 1
|Черкасова Надия 23 1
|Марей Алексей 15 1
|Машченков Алексей 1 1
|Поваренко Татьяна 1 1
|Rhodes Marcus - Родес Маркус 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1946 1
|Wikipedia - Википедия 528 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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