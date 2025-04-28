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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173676
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Шевченко Мария



28.04.2025 Обзор изменений в сфере электронного документооборота 1
25.11.2022 Исследование QIWI: половина старшеклассников знакомы с гендерными стереотипами об ИТ сфере 1
23.05.2022 Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 1
15.02.2021 Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам 1
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 1
18.12.2019 QIWI анонсировала изменения в составе высшего менеджмента 2
18.12.2019 В Qiwi меняется руководство 1
15.08.2018 «Альфа-Банк» роботизировал ряд операционных процессов 1
06.08.2018 Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» подвел итоги деятельности за II квартал 2
02.07.2018 «Альфа-Банк» начал сбор биометрических данных граждан РФ 1
15.03.2018 Альфа-Банк внедрил интеллектуального чат-бота во внутренние бизнес-процессы 2
17.01.2018 «Альфа-Банк» запустил сервис SWIFT в сфере международных расчетов 1
02.03.2016 Знание – сила: как Альфа-Банк минимизировал риски, создав корпоративную википедию 2
15.12.2015 «Альфа-Банк» построил единую информационную систему на базе Microsoft SharePoint 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Шевченко Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24798 2
Ростелеком 9875 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 424 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Google LLC 11919 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Мивар - Mivar 6 1
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 20 1
NanduQ - Qiwi 997 7
Альфа-Банк 1790 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 2
Visa International 1953 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО 53 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 258 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
ФосАгро 127 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Global Payments - Total System Services 16 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4604 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4914 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5141 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5407 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 355 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12221 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24644 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12800 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4594 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1522 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28179 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24831 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11368 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1554 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1301 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2958 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 506 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5607 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6999 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 793 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2520 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4104 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5442 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12768 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5221 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24585 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12280 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4479 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16280 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3100 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1088 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8033 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 481 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1438 2
Visa Instant Issue 5 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5391 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 701 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Альфа-Банк - gpi Tracker 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 1
SWIFT GPI - SWIFT Global Payment Innovation - Сервис трекинга валютного перевода 7 1
Путин Владимир 3229 3
Солонин Сергей 104 3
Ким Борис 75 2
Жаркова Татьяна 21 2
Жариков Александр 3 2
Достов Виктор 26 2
Матвеев Лев 64 1
Русанов Сергей 48 1
Дергунова Ольга 119 1
Романенко Андрей 91 1
Аммосов Алексей 3 1
Семенов Анатолий 32 1
Matthieu De Heering - Геринг Мэттью 1 1
Касперская Наталья 296 1
Погудин Александр 8 1
Мишустин Михаил 692 1
Покровский Иван 123 1
Трифонов Андрей 10 1
Масленникова Алла 1 1
Задорнов Михаил 29 1
Титова Елена 6 1
Протопопов Андрей 32 1
Карачинский Анатолий 93 1
Минаева Ольга 7 1
Черкасова Надия 23 1
Марей Алексей 15 1
Машченков Алексей 1 1
Поваренко Татьяна 1 1
Rhodes Marcus - Родес Маркус 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 2
Индия - Bharat 5523 1
Европа Восточная 3109 1
Ирландия - Республика 1018 1
Япония 13350 1
Германия - Федеративная Республика 12766 1
Израиль 2746 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14223 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24620 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 773 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 215 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5285 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6306 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8182 2
Аудит - аудиторский услуги 2777 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 387 2
Паспорт - Паспортные данные 2572 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 327 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3325 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 321 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2160 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1992 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2494 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8707 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5198 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5947 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6140 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2170 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7873 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 124 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6826 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 305 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2790 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2491 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1363 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6528 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1946 1
Wikipedia - Википедия 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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