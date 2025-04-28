Обзор изменений в сфере электронного документооборота

Эксперт по законодательству «Контур.Диадока» Мария Шевченко рассказала о главных изменениях, которые ожидают участников электронного документооборота в ближайшее время. Среди них — появление универсальных сообщений, обновление формата корректировочных документов и отмена некоторых форматов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Универсальные сообщения

В ближайшее время планируются масштабные изменения в порядке обмена электронными счетами-фактурами, который сейчас утвержден приказом Минфина от 5 февраля 2021 г. № 14н. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов разместили проект приказа, который утвердит новый порядок обмена. Новый приказ должен начать действовать с 1 октября 2025 г.

Одно из главных нововведений — появление универсальных сообщений. Они придут на смену извещению о получении (ИоП) и уведомлению об уточнении (УоУ). Участники электронного документооборота будут использовать универсальные сообщения для обмена информацией о получении счета-фактуры, необходимости исправления ошибок в документе или других сведений, связанных с электронными счетами-фактурами. В отличие от ИоП и УоУ универсальное сообщение не требует подписания. Для сделок в сфере закупок по 44-ФЗ порядок обмена останется прежним (с использованием ИоП и УоУ).

Также из процесса обмена исключат заявление участника ЭДО — регистрационные данные будут передавать оператору, а тот в свою очередь будет отправлять их регулятору.

Уже летом 2025 г. операторы начнут тестировать новую функциональность. Планируется, что в июне параллельно с ИоП и УоУ будут отправляться соответствующие им универсальные сообщения.

Обновление формата УКД и корректировочного счета-фактуры

Одним из самых ожидаемых изменений в сфере электронного документооборота стало обновление форматов корректировочного счета-фактуры и универсального корректировочного документа (УКД). В настоящее время ФНС работает над актуализацией приказа от 12 октября 2020 г. № ЕД-7-26/736@, который утверждает форматы таких документов. Основная цель обновления — устранить разночтения между форматами исходных документов (УПД и счетов-фактур) и корректировочными документами, которые создаются на их основе.

Обновленные форматы корректировочных документов будут максимально приближены по структуре и наполнению к форматам электронных УПД и счетов-фактур, утвержденным Приказом ФНС от 19 декабря 2023 г. № ЕД-7-26/970@. Например, в обновленный формат корректировочных документов добавят реквизит «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС в рублях», элементы для передачи данных по маркированным товарам (таких как ГТИН — глобальный идентификационный номер товарной продукции), а также поправят размерность и состав адресных полей.

Новый формат: единый транспортный документ

ФНС работает над созданием формата электронного единого транспортного документа. Это связано с появлением Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 288-ФЗ «О прямых смешанных перевозках», который начнет действовать с 1 сентября 2025 г. Закон регулирует организацию и осуществление перевозок грузов, пассажиров, багажа и других видов перевозок разными видами транспорта по единому транспортному документу.

Сегодня для каждой перевозки оформляют отдельные документы на каждый вид транспорта. Новый закон упрощает эту процедуру и вводит единый транспортный документ, который упрощает взаимодействие между транспортными организациями и регламентирует распределение ответственности между перевозчиками.

Согласно Проекту постановления о правилах обмена ЕТД: ЕТД будет направляться в ГИС ЭПД через оператора информационной системы; будет установлен порядок обмена документами и сведениями между участниками перевозок.

Единый транспортный документ будет включать файлы обмена информацией о грузоотправителе, перевозчике и грузополучателе. Нововведения не только упростят документооборот, но и повысят эффективность взаимодействия между участниками перевозочного процесса, что особенно актуально в условиях растущих объемов грузоперевозок.

Отмена форматов электронных акта и товарной накладной

С 1 января 2026 г утратят силу приказы ФНС от 30 ноября 2015 г. № ММВ-7-10/551@ и приказом ФНС от 30 ноября 2015 г. № ММВ-7-10/552@, которые утверждают форматы электронных акта выполненных работ и товарной накладной — ТОРГ-12.

После 1 января 2026 г. при отмене форматов этих документов можно перейти на универсальный передаточный документ (УПД): со статусом 1 (функция СЧФДОП в электронном УПД) — если УПД совмещает в себе первичный документ и счет-фактуру; со статусом 2 (функция ДОП в электронном УПД) — если УПД используют только как первичный документ.

Если счет-фактуру и первичный документ подписывают разные люди и объединить их в один УПД не получится, можно формировать отдельно счет-фактуру и отдельно УПД с функцией ДОП.

Плановое отключение метода получения информации о машиночитаемой доверенности по двум реквизитам

Сегодня у пользователей есть возможность получить данные о машиночитаемой доверенности (МЧД), размещенной любым другим участником, из распределенного реестра ФНС. Сделать это можно двумя способами: либо по регистрационному номеру доверенности и ИНН доверителя; либо по регистрационному номеру доверенности, ИНН доверителя, ИНН представителя.

В ближайшие месяцы метод получения информации по двум реквизитам отменят, и останется возможность получать информацию о МЧД только по трем реквизитам.