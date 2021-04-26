Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ким Борис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 100
Ким Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Солонин Сергей 82 7
|Волож Аркадий 181 2
|Коболев Андрей 3 2
|Романенко Андрей 76 2
|Изосимов Александр 92 2
|Шевченко Мария 13 2
|Протопопов Андрей 13 2
|Либин Сергей 18 1
|Буяджи Павел 17 1
|Шпак Василий 39 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
|Медведев Владислав 10 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Хотимский Сергей 2 1
|Морозова Анастасия 27 1
|Анисимов Данил 11 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Корж Павел 1 1
|Карахан Алексей 1 1
|Казбеги Александр 2 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 201 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Филатов Андрей 99 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Бойко Елена 151 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Парахин Михаил 8 1
|Солодовников Денис 62 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Ершов Андрей 45 1
|Чибис Андрей 19 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Делицын Леонид 94 1
|Парфенов Игорь 35 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 2
|Future Workplace 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru