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Ким Борис


26.04.2021 Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам» 6
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 5
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 3
19.01.2021 «Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно 1
19.11.2020 Группа Qiwi представила нового финансового директора 1
24.07.2020 Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн 1
21.07.2020 Владельцы Qiwi распродают акции на $130 млн 3
08.07.2020 Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов 9
18.06.2020 Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта «Совесть» 1
01.04.2020 QIWI будет развивать QPlatform вместе с SBI Holdings 1
24.03.2020 Qiwi и «Тинькофф» запустили акцию для перехода клиентов Рокетбанка с сохранением баллов лояльности 1
17.03.2020 Стартовал крупнейший в России ИТ-конкурс «Цифровой прорыв-2020» 1
16.01.2020 Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
18.12.2019 QIWI анонсировала изменения в составе высшего менеджмента 3
18.12.2019 В Qiwi меняется руководство 4
13.06.2017 «Открытие» покупает с огромной премией акции Qiwi на $690 млн 1
12.04.2016 Виртуальный «Рокетбанк» поглощен реальным банком 1
26.11.2014 Mail.ru Group осталась без «Денег» 1
26.11.2014 Qiwi покупает «Деньги Mail.Ru» 1
17.06.2014 Qiwi оценили в $2,167 млрд 1
10.06.2014 Qiwi проведет размещение акций на $350 млн 1
18.12.2013 Россиянам разрешили раскошелиться электронными деньгами 1
02.10.2013 Владельцы Qiwi привлекли $250 млн на NASDAQ 1
05.05.2013 Кто и сколько заработал на IPO Qiwi 1
24.04.2013 Как ВТБ-24 защищал «Аэрофлот» от онлайн-мошенничества. Условия уникальной сделки 1
29.03.2013 Qiwi арендует офис у своего гендиректора за $1 млн в год 1
22.01.2013 Госнаркоконтроль: Qiwi, "Яндекс.Деньги" и Webmoney используются для наркоторговли 1
20.12.2012 Клиенты «Сбербанка» получат приглашения в «Яндекс.Деньги» 1
07.11.2012 «Альфа-банк» потребует 300 млн руб. у «Билайна», МТС и «Мегафона» 1
22.10.2012 Основатели Qiwi поменялись должностями 2
18.10.2012 Интернет-банкинг в России оказался под угрозой 2
21.08.2012 «Почта России» выпустила кредитную карту 1
20.06.2012 Глава российского Google покинул компанию 1
14.12.2011 «Мегафон» выпускает Visa 1
16.11.2011 Qiwi выпустила карту Visa для тех, у кого нет гражданства 1
19.10.2011 «Яндекс.Деньги» заинтересовались кредитной историей пользователей 1
17.10.2011 Война «Яндекса» и Qiwi привела к полному разрыву отношений 1
23.08.2011 PayPal позволит россиянам торговать на eBay 1

Публикаций - 65, упоминаний - 100

Ким Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Microsoft Corporation 11127 3
SEC Consult Services 931 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Elliptic 5 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Nokia Networks 54 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Google LLC 7161 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Citrix Systems 571 1
Acronis - Акронис 364 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Oracle Corporation 3356 1
Nokia Corporation 2447 1
IBM 3551 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAP SE 3216 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Qiwi 783 12
Открытие ФК 538 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 7
Совкомбанк Совесть 27 4
CyberPlat - КиберПлат 202 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Рапида НКО - платежные система 71 2
QIWI Банк - Киви Банк 77 2
WikiMart - Викимарт 40 1
SBI Group 13 1
Интеркоммерц 32 1
ESW Capital 5 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Точка 124 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Газпром нефть 382 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 10
Google Android 10751 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Apple iOS 5742 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 1
QPlatform - Киви платформа 5 1
Совкомбанк Халва 9 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
Солонин Сергей 82 7
Волож Аркадий 181 2
Коболев Андрей 3 2
Романенко Андрей 76 2
Изосимов Александр 92 2
Шевченко Мария 13 2
Протопопов Андрей 13 2
Либин Сергей 18 1
Буяджи Павел 17 1
Шпак Василий 39 1
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
Медведев Владислав 10 1
Комиссаров Алексей 17 1
Хохлов Сергей 8 1
Хотимский Сергей 2 1
Морозова Анастасия 27 1
Анисимов Данил 11 1
Татаринов Кирилл 31 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Корж Павел 1 1
Карахан Алексей 1 1
Казбеги Александр 2 1
Кузьменко Валерия 58 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 201 1
Кисляков Евгений 83 1
Филатов Андрей 99 1
Тихонова Кристина 44 1
Бойко Елена 151 1
Евдокимов Андрей 54 1
Парахин Михаил 8 1
Солодовников Денис 62 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Исмаилов Рашид 47 1
Ершов Андрей 45 1
Чибис Андрей 19 1
Худавердян Тигран 66 1
Делицын Леонид 94 1
Парфенов Игорь 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Украина 3378 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Европа Западная 616 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Европа 3774 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Мурманская область 295 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Севастополь 420 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 2
Future Workplace 4 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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