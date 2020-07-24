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Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce
, Текст: Игорь Королев
Акционеры Qiwi передумали проводить вторичное размещение акций. Планировалось, что основатели компании Сергей Солонин и Борис Ким вместе с банком «Открытие» продадут 10,6% акций рыночной стоимостью $149,5 млн. Но рыночная конъюнктура оказалась неблагоприятной.

Qiwi передумала проводить SPO

Платежная система Qiwi сообщила об отказе от запланированного ранее проведения вторичного размещения акций (SPO) на американской бирже NASDAQ. Данное решение продиктовано «рыночными условиями».

Несколькими днями раньше, во вторник 20 июля 2020 г., Qiwi сообщила, что ее акционеры планируют продать 7,8 млн американских депозитарных акций (ADS) компании, что составляет 12,2% от общего числа акций. Исходя из того, что на тот момент акции Qiwi котировались по цене $19,2, акционеры компании могли выручить от размещения $149,5 млн (с учетом реализации опциона организаторов размещения).

Кто из акционеров Qiwi хотел продавать свои ценные бумаги

Больше всего акций – 6,2 млн ADS (9,7% от общего числа акций) – планировал продать банк «Открытие». Банк мог бы выручить за этот пакет $119,3 млн, после размещения его доля сократилась бы с 33,6% до 23,8% акций.

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Акционеры Qiwi передумали проводить вторичное размещение акций

Основатель, контролирующий акционер и бывший гендиректор компании Сергей Солонин планировал продать 896 тыс. ADS (1,4% от общего числа акций). За это он мог выручить $17,2 млн, после размещения его доля бы сократилась с 16,8% до 15,5% от общего числа акций.

Другой основатель компании Борис Ким, занимающий сейчас пост гендиректора Qiwi, планировал продать 703 тыс. ADS (1,1% от общего числа акций). За это Ким мог бы выручить $13,5 млн, его доля после размещения сократилась бы 1,8% до 0,7% акций.

Почему размещение было отменено

Аналитик «Финам» Леонид Делицын отмечает, что инвесторы негативно восприняли новости о возможном проведении SPO Qiwi. После объявления об этом акции компании на NASDAQ подешевели на 12,5%: с $19,2 до $16,8. На Московской бирже акции компании подешевели на 8%: с 1,32 тыс руб до 1,205 тыс. руб.

После того, как 22 июля 2020 г., агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило о предстоящей отмене SPO, акции стали расти. На NASDAQ акции подорожали на 12,5% до $19,2, на Московской бирже акции подорожали на 12,8% до 1,36 тыс руб.

Делицын также добавляет, что глобальный тренд складывается не в пользу независимых платежных систем, к числу которых относится Qiwi: их вытесняют традиционные банки, операторы связи, интернет – и ИТ-компании (например, Apple и Google).

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин также отмечает, что инвесторы традиционно негативно относятся к новостям о продаже основателями компаний принадлежащих им акций: это плохой сигнал для миноритариев.

Два типа акций Qiwi

Напомним, что акции Qiwi разделены на два типа. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну акцию и подлежат свободной продаже. Акции класса «А» обладают 10 голосами на одну ценную бумагу, но для продажи их надо конвертировать в акции класса «B» исходя из соотношения 1:1.

Крупнейшим держателей акций класса «А» является Сергей Солонин. Ему принадлежит 10,7 млн ценных бумаг данного типа, что позволяет ему обладать 65,7% от общего числа голосов. Для участия в размещения ему необходимо было конвертировать часть принадлежащих ему акций класса «А» в акции класса «B».

Киму принадлежит 468 тыс акций класса «А» и 703 тыс акций класса «B» (именно их он собирался продавать). Его голосующая доля составляет 3,3%. Голосующая доля банка «Открытия» составляет 13,1%.

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