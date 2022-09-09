Получите все материалы CNews по ключевому слову
Албания Республика
СОБЫТИЯ
|09.09.2022
|
Впервые в истории страны разорвали дипломатические отношения из-за кибератаки
ми, нацеленными на Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иордан, Кувейт и Кипр, - заявил премьер-министр Албании Эди Рама (Edi Rama). - Посольству Исламской республики Иран была направлена официальн
|11.10.2016
|
Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Албании
Оператор связи Beeline (марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга в Албании. Договор о сотрудничестве подписан с компанией Vodafone, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном балансе, то есть бе
|09.04.2015
|
В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista
yLink (Албания), обеспечивающий маршрутизацию и авторизацию транзакционных потоков локальных банков Албании и близлежащих стран. PayLink – первая национальная процессинговая компания Албании
|07.08.2013
|
Албания будет предоставлять госуслуги по электронному паспорту
луг в стране. Выпуск и внедрение электронных паспортов также являются ее частью. В 2008 году власти Албании заключили контракт с ИТ-сектором на создание биометрических электронных паспортов и з
|15.12.2009
|
«Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше
Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limited (Бангладеш), говорится в сообщении оператора. Camel-роуминг позволяет пользоваться связью «Билайн» при любом
|23.01.2007
|
В Албании разразился жестокий энергетический кризис
энергоблоков болгарской АЭС "Козлодуй" и разрушением сложившейся структуры энергетического рынка Балкан, который во многом обеспечивался дешевым и стабильно поставляемым из Болгарии электричеством, в Албании разразился невиданный со времен крушения режима Энвера Ходжи энергетический кризис. Он уже сейчас грозит не только крахом промышленности страны, но и сворачиванием перспективных инвести
|11.01.2007
|
Хорватская компания создаст цифровую карту Албании
Как сообщает SETimes, хорватская компания «Геофото» победила в тендере на создание цифровой карты Албании конкурента, французскую компанию IGN France International, предложив выполнить работы за €4,1 млн. Создание цифровой карты Албании должно быть завершено до конца 2007 года. Она п
|20.09.2006
|
Албания развивает альтернативную энегретику
В столице Албании Тирана прошла конференция, посвященная альтернативным источникам энергии, на которые планирует сделать ставку балканская страна. На форуме обсуждались перспективы исспользования альтерн
|20.09.2006
|
Албания развивает альтернативную энегретику
В столице Албании Тирана прошла конференция, посвященная альтернативным источникам энергии, на которые планирует сделать ставку балканская страна. На форуме обсуждались перспективы исспользования альтерн
Албания и организации, системы, технологии, персоны:
|Пальчун Кирилл 84 3
|Ozer Faruk Fatih - Озер Фарук Фатих 5 3
|Мельникова Анастасия 440 3
|Истомин Максим 26 2
|Овчаров Румен 7 2
|Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
|Маркин Алексей 4 1
|Праздничных Алексей 4 1
|Патока Андрей 110 1
|Дуров Николай 23 1
|Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Малис Олег 86 1
|Румянцев Сергей 24 1
|Тюрина Мария 59 1
|Мишин Глеб 70 1
|Левиев Лев 31 1
|Галкина Татьяна 49 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Третьяков Андрей 6 1
|Савушкин Александр 12 1
|Винник Александр 6 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Айриян Сурен 34 1
|Комягин Сергей 22 1
|Сидоров Константин 15 1
|Спицына Наталия 20 1
|Шмаков Дмитрий 15 1
|Потасуев Павел 9 1
|Слободяник Андрей 6 1
|Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
|Быстрицкий Андрей 3 1
|Станишев Сергей 2 1
|Радченко Кирилл 3 1
|Перов Евгений 97 1
|Илюшин Александр 1 1
|Shpilman Felix - Шпилман Феликс 6 1
|Зорин Валентин 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.