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Албания
Республика


26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 3
27.10.2020 Apple установила для россиян курс 100 руб. за доллар 2
09.04.2020 Vodafone развернула виртуальную сетевую инфраструктуру VMware в Европе 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
22.11.2016 МТС под Новый год в разы подняла цены на международный роуминг 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
11.10.2016 Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Албании 1
22.07.2016 Tempo Money Transfer и «Юнистрим» расширили географию совместного проекта 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
27.05.2016 «Юнистрим» запустит мобильный банк для денежных переводов с карты «Спутник» 1
29.04.2016 «Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим» 1
30.03.2016 Tempo Money Transfer и «Юнистрим» запустили совместный проект в сфере денежных переводов 1
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group 1
22.12.2015 Tele2 пополняет список роуминговых партнеров 4
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
07.10.2015 «Юнистрим» и Best2Pay разработали сервис для переводов card2cash 1
06.08.2015 «Лидер» выходит на рынки семи стран благодаря партнерству с MoneyTrans 1
09.04.2015 В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista 7
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
14.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Европы Q2 2014 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
15.07.2014 Союз филателистов России: Почтовая марка никуда не исчезнет 1
11.04.2014 Соглашение ВТО об электронных госзакупках вступило в силу 1
26.12.2013 «Юнистрим» запустила собственный электронный кошелек 1
26.11.2013 Navitel выпустил глобальное обновление карт релиза Q3 2013 1
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов 1
26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции 1
07.08.2013 Албания будет предоставлять госуслуги по электронному паспорту 3
09.04.2013 Navitel выпустил новые пакеты навигационных карт Европы 1
19.12.2012 Пользователям навигации Navitel стали доступны новые карты Восточной Европы 1
13.09.2012 Спутниковое ТВ: о чем говорят в Китае? 1
25.07.2012 «Навител» провела глобальное обновление своих карт 1

Публикаций - 55, упоминаний - 69

Албания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 254 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
Vodafone Group 386 2
Telegram Group 702 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Coinbase 24 1
VMware 1829 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
IBM 3554 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Playrix Holding 14 1
E-Style Software House 4 1
Юнистрим - Unistream 167 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Pizza Hut - Пицца Хат 9 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Emerging Travel Group 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Wetherspoons 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Europcar 6 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Carrefour 14 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 487 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 2
Google Android 10751 2
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Microsoft Windows 854 1
Apple iPhone 3 383 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
VMware vCloud NFV 7 1
Apple Music 72 1
Apple iPhone 12 113 1
Apple iCloud 200 1
Apple - App Store 2198 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Дуров Павел 216 1
Решетин Олег 38 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 17 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Бухман Дмитрий 9 1
Левиев Лев 15 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Галкина Татьяна 10 1
Третьяков Андрей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 32
Германия - Федеративная Республика 3664 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 28
Украина 3389 27
Франция - Французская Республика 2139 25
Европа 3781 23
Беларусь - Белоруссия 2096 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 14
Казахстан - Республика 2646 14
Эстония - Эстонская Республика 419 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 8
Индия - Республика 2181 8
Восточная Европа 1688 7
Азия - Азиатский регион 1525 5
Северная Македония - Республика 38 5
Греция - Греческая Республика 325 5
Чехия - Чешская Республика 499 5
Румыния 345 5
Мальта - Республика 69 5
Испания - Королевство 1258 5
Исландия 85 5
Сербия - Республика 129 5
Португалия - Португальская Республика 318 5
Черногория 86 4
Венгрия 295 4
Хорватия - Республика 118 4
Бельгия - Королевство 399 4
Болгария - Республика 306 4
Италия - Итальянская Республика 1399 4
Кипр - Республика 248 4
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 4
Польша - Республика 834 4
Молдавия - Республика Молдова 430 4
Словакия - Словацкая Республика 214 4
Словения - Республика 112 4
Иран - Исламская Республика Иран 376 3
Индонезия - Республика 386 3
Дания - Королевство 371 3
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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