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Индексная книга (каталог) CNews*
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Албания Республика

Албания - Республика

СОБЫТИЯ


09.09.2022 Впервые в истории страны разорвали дипломатические отношения из-за кибератаки

ми, нацеленными на Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иордан, Кувейт и Кипр, - заявил премьер-министр Албании Эди Рама (Edi Rama). - Посольству Исламской республики Иран была направлена официальн
11.10.2016 Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Албании

Оператор связи Beeline (марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга в Албании. Договор о сотрудничестве подписан с компанией Vodafone, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном балансе, то есть бе
09.04.2015 В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista

yLink (Албания), обеспечивающий маршрутизацию и авторизацию транзакционных потоков локальных банков Албании и близлежащих стран. PayLink – первая национальная процессинговая компания Албании
07.08.2013 Албания будет предоставлять госуслуги по электронному паспорту

луг в стране. Выпуск и внедрение электронных паспортов также являются ее частью. В 2008 году власти Албании заключили контракт с ИТ-сектором на создание биометрических электронных паспортов и з
15.12.2009 «Билайн» запустил Camel-роуминг в Албании, Болгарии и Бангладеше

Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications (Албания), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limited (Бангладеш), говорится в сообщении оператора. Camel-роуминг позволяет пользоваться связью «Билайн» при любом
23.01.2007 В Албании разразился жестокий энергетический кризис

энергоблоков болгарской АЭС "Козлодуй" и разрушением сложившейся структуры энергетического рынка Балкан, который во многом обеспечивался дешевым и стабильно поставляемым из Болгарии электричеством, в Албании разразился невиданный со времен крушения режима Энвера Ходжи энергетический кризис. Он уже сейчас грозит не только крахом промышленности страны, но и сворачиванием перспективных инвести
11.01.2007 Хорватская компания создаст цифровую карту Албании

Как сообщает SETimes, хорватская компания «Геофото» победила в тендере на создание цифровой карты Албании конкурента, французскую компанию IGN France International, предложив выполнить работы за €4,1 млн. Создание цифровой карты Албании должно быть завершено до конца 2007 года. Она п
20.09.2006 Албания развивает альтернативную энегретику

В столице Албании Тирана прошла конференция, посвященная альтернативным источникам энергии, на которые планирует сделать ставку балканская страна. На форуме обсуждались перспективы исспользования альтерн
20.09.2006 Албания развивает альтернативную энегретику

В столице Албании Тирана прошла конференция, посвященная альтернативным источникам энергии, на которые планирует сделать ставку балканская страна. На форуме обсуждались перспективы исспользования альтерн

Публикаций - 98, упоминаний - 120

Албания и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Vodafone Group 1412 7
МегаФон 10742 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Apple Inc 13156 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
ЛайфТелеком - Телфин 290 2
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 2
Broadcom - VMware 2610 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Telegram Group 2940 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Deutsche Telekom 954 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Playrix Holding 33 1
HamsterSoft 12 1
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 130 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
NVI 0 1
Vodafone Greece - Hellas Online - Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company - Panafon Greek Telecommunications Company 21 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
Resecurity 5 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
E-Style Software House 16 1
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 8
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 2
Росатом - Белене АЭС 25 2
Черна Вода АЭС - Атомная электростанция 5 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Газпром ПАО 1493 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Wetherspoons 1 1
Best2Pay - Бест2пей 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Emerging Travel Group 6 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
Новый регистратор 13 1
Резонанс НПП 407 1
Nando's 1 1
RateHawk 2 1
ZenHotels 2 1
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Miniwatts Marketing Group 2 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 11 1
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
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Праздничных Алексей 4 1
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Малис Олег 86 1
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Мишин Глеб 70 1
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Третьяков Андрей 6 1
Савушкин Александр 12 1
Винник Александр 6 1
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Айриян Сурен 34 1
Комягин Сергей 22 1
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Спицына Наталия 20 1
Шмаков Дмитрий 15 1
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Слободяник Андрей 6 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Быстрицкий Андрей 3 1
Станишев Сергей 2 1
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Дания - Королевство 1337 23
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
POI - points of interest 173 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Английский язык 7030 7
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 7
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