Албания - Республика

Оператор связи Beeline (марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга в Албании . Договор о сотрудничестве подписан с компанией Vodafone, сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном балансе, то есть бе

луг в стране. Выпуск и внедрение электронных паспортов также являются ее частью. В 2008 году власти Албании заключили контракт с ИТ-сектором на создание биометрических электронных паспортов и з

Единый оператор связи «Билайн» (Unitel и СП Buzton) объявил об очередном расширении географии Camel-роуминга. Теперь Camel-роуминг действует в сети роуминг-партнеров Albanian Mobile Communications ( Албания ), Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Болгария) и Warid Telecom International Limited (Бангладеш), говорится в сообщении оператора. Camel-роуминг позволяет пользоваться связью «Билайн» при любом