Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Албания
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 69
Албания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
|Дуров Павел 216 1
|Решетин Олег 38 1
|Маркин Алексей 4 1
|Дуров Николай 17 1
|Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Левиев Лев 15 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Третьяков Андрей 5 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767574, в очереди разбора - 671259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767574, в очереди разбора - 671259.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru