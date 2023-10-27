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Deezer интернет-сервис потоковой передачи музыки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2023 Yota выяснила, как российские стриминги поделили аудиторию Apple Music и Spotify 1
29.07.2022 Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 1
27.04.2022 После стремительного ухода из России Spotify внезапно недосчитался миллионов подписчиков 1
21.04.2022 Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota 1
09.03.2022 Россиян лишили доступа к европейским музыкальным потоковым сервисам 1
14.02.2022 Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 1
08.12.2020 В каком битрейте транслируют музыку стриминговые сервисы? 1
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google 1
10.09.2020 Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery 1
04.05.2020 От хозяев «Билайна» массово уходят директора 1
16.04.2020 Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России 1
09.01.2019 Берегите уши: самые громкие Bluetooth-колонки 1
27.12.2018 Обзор 4К телевизора Samsung The Frame UE55LS03NAUXRU: искусство видеть 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 1
10.08.2017 Колонок Pioneer не бывает много 1
19.07.2017 «Билайн» выпустил в России «революционный» мессенджер 1
16.05.2017 Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество 1
06.04.2017 Революционное приложение «Билайна» обвинили в нарушении европейских принципов 1
28.02.2017 Pioneer представил поддержку технологии FireConnect в февральском обновлении ПО 1
27.02.2017 Владелец «Билайна» меняет название в угоду цифровой моде 1
31.10.2014 Обновлённая линейка телевизоров Toshiba L74 - лучше, ярче, доступнее 1
07.10.2014 К 2016 г. объем продаж цифровой музыки в России достигнет $108,9 млн 1
26.02.2014 Мобильные операторы заменят пароли номером телефона 1
19.02.2013 Игорь Крутой хочет стать агентом iTunes в Рунете 1
24.01.2012 Продажи цифровой музыки в 2011 г. выросли на 8% 1
20.12.2011 Музыкальный сервис Deezer запустился в России 1
07.12.2011 Музыкальный сервис Deezer выходит на рынок России и других стран мира 1
19.09.2011 Facebook запустит новую платформу для обмена музыкой и видео 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Deezer и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4950 11
Yandex - Яндекс 9193 8
Apple Inc 13131 7
Meta Platforms - Facebook 4618 7
X Corp - Twitter 2936 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 5
Google LLC 12674 5
Telegram Group 2932 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Sony 6736 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 3
Зайцев.нет - Zaycev.net - Mp3party.net 14 2
Microsoft Corporation 25762 2
Huawei 4663 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1579 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 220 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Snapchat 151 2
Epic Games 172 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 429 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 434 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
Qwant 5 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Bolt 38 1
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 1
Square Enix 215 1
TomTom 54 1
Rhapsody 59 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
NovaTek 7 1
SoundHound 9 1
Agoda 8 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 1
ГЕРЦ 1 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 24
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1515 2
Visa International 1993 2
Альфа-Групп 745 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 326 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Access Industries 37 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
LATAM Airlines Group 12 1
DeviantArt 9 1
Warner 540 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 8 1
Madrobots - Мэдроботс 3 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
VK - Mail.ru Group - UMA - United Media Agency - ОМА - Объединенное Медиа Агентство 3 1
Национальный цифровой агрегатор - НЦА - Zvonko Group, Zvonko Digital, Zvonko Media 7 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
GFG - Lamoda - Купишуз 218 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
Sony Music Entertainment 161 1
Судебная власть - Judicial power 2495 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5421 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 257 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 420 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4422 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11775 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29660 8
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9988 5
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Application store - магазин приложений 1460 4
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10581 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13039 4
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