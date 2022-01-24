TomTom

24.01.2022 TomTom и Simetra начали сотрудничество в области транспортных данных

Компания Simetra и компания TomTom подписали дистрибьютерское и лицензионное соглашения, в рамках которых Simetra будет распространять, а также использовать для собственных решений в области транспортного планирования и р
30.10.2014 Acer и TomTom - получается AcerNAV

Компания Acer теперь позволяет превратить свои смартфоны в полноценный GPS-навигатор – благодаря установки на них приложения AcerNAV, разработанного ею совместно с TomTom и базой данных POI веб-сайта TripAdvisor. AcerNAV обеспечивает доступ к картам TomTom с бесплатными обновлениями в течение двух лет с момента установки приложения на устройстве се
02.10.2014 TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО

Крупный европейский производитель навигационных устройств TomTom объявил о сотрудничестве с разработчиком автомобильного софта и сервисов Bosch SoftTec, входящим в концерн Bosch Group. Совместными усилиями партнеры будут разрабатывать системы содейств
07.05.2013 TomTom Traffic запускаетcя в России

Компания TomTom сделала информацию о дорожном трафике, TomTom Traffic, доступной в России. Теперь поставщики навигационных приложений, автомобильные партнеры и правительственные ведомства смогут

24.01.2012 Навигация для 2012 года

Производитель навигационного оборудования TomTom представил план развития своих продуктов на 2012 год. Согласно этому плану, в 2012 году TomTom будет выпускать навигаторы трёх линек: TomTom START, TomTom VIA, and <
22.07.2011 Лондон стал детальнее для пользователей TomTom

Британским пользователям навигационного пакета HD Traffic 5.0 компании TomTom сделали хороший подарок: после заключения сделки между TomTom и Transport for London на их GPS-приёмники будет поступать информация о всех лондонских пробках, авариях, дорожных ра
22.01.2010 Акции TomTom и Garmin упали после объявления о выпуске бесплатной Ovi Maps

ведущих производителей GPS-навигаторов вчера, 21 января, упали после того, как Nokia объявила о выпуске бесплатного приложения Ovi Maps с пошаговой автомобильной и пешеходной навигацией. Торги акций TomTom на Амстердамской фондовой бирже закрылись на отметке ?5,90 за штуку, на 10,59% ниже в сравнении с величиной на момент закрытия торгов 20 января. Стоимость акций Garmin на бирже Nasdaq сн
17.08.2009 Вышло навигационное приложение TomTom для iPhone

Компания TomTom выпустила долгожданное приложение для спутниковой навигации на iPhone, сообщает Engadget. Приложение доступно для жителей США, Канады, Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии. В зави
01.04.2009 Microsoft и TomTom уладили патентный спор

Компания Microsoft и производитель GPS-навигаторов TomTom уладили конфликт, касающийся неправомерного использования запатентованных технологий,

27.02.2009 Microsoft подала в суд на производителя GPS-навигаторов TomTom

Корпорация Microsoft подала в суд на компанию TomTom, известного голландского производителя автомобильных GPS-навигаторов. В жалобе софтверного гиганта, поданной как непосредственно в окружной суд США, так и в Комиссию по международной тор
14.05.2008 Еврокомиссия одобрила предложение TomTom о приобретении Tele Atlas

Еврокомиссия одобрила предложение производитель навигационных систем TomTom о приобретении производителя электронных карт Tele Atlas, которое оценивается в €2,9 млрд. Представители Еврокомиссии считают маловероятным, что сделка ограничит свободную конкуренцию, с
06.12.2007 TomTom: GPS-приемник становится бизнес-путеводителем

5 декабря 2007 года компания TomTom объявила об интеграции данных о деловой активности и производимых ею пользовательских GPS-приемников. Источником данных станет интегрированная среда геопорталов компании Google - Google

07.11.2007 TomTom повысит предложение о покупке Tele Atlas до €2,9 млрд.

Нидерландский производитель навигационных систем TomTom NV намерен повысить предложение о покупке производителя электронных карт Tele Atlas NV до €2,9 млрд. Цена за акцию составляет €30, сообщает РБК. О намерении TomTom приобрести Tele
04.10.2007 Покупка Navteq обвалила котировки TomTom

Как сообщает Associated Press, известие о приобретении финской Nokia крупнейшего мирового производителя цифровых карт компании Navteq за $8,1 млрд. привело к обвалу котировок акций компании TomTom. Последняя специализируется на выпуске автомобильных навигационных систем и приобрела два месяца назад основного конкурента Navteq - компанию TeleAtlas. Только эти две компании являются

24.07.2007 TeleAtlas перейдет в руки TomTom

Как сообщает Associated Press, компания TomTom, один из ведущих мировых производителей GPS-устройств для автомобильной навигации, объявилах о планах приобретения за $2,8 млрд. пакета акций ведущего производителя цифровых карт компани
11.05.2007 TomTom и Navteq: слухи о кризисе отношений преувеличены

Появившаяся в Сети информация о "прекращении сотрудничества" ведущих игроков рынка средств автомобильной навигации - компании TomTom, производящей автомобильные GPS-навигаторы, и производителя цифровых карт компании Navteq, вероятно, несколько преувеличена. Как сообщили порталу Исследования и разработки – R&D.CNews в

01.02.2007 Первый GPS-вирус обошел стороной Россию

Как сообщал R&D.CNews, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано появление первого вируса нового типа: GPS-вируса. Им оказались заражены системы автомобильной навигации TomTom GO 910, выпущенные в период с сентября по ноябрь 2006 года и укомплектованные ПО версии 6.51. Как сообщает компания DiFo Россия, входящая в международную группу компаний RRC и являющаяся
01.02.2007 DiFo: в TomTom GO 910 проблем с вирусами не выявлено

Компания DiFo Россия, дистрибьютор цифровых мобильных, персональных устройств и периферии, входящая в международную ГК RRC, сообщила о том, что в автомобильных навигаторах TomTom GO 910 обнаружен вирус. В частности, компания TomTom распространила сообщение, в котором указано на то, что небольшая партия автомобильных навигаторов TomTom GO 910, выпуще
21.12.2005 Обзор: лучшие программы GPS-навигации

PocketGPS Pro – по Москве и области PalmGIS GPS – самые свежие маршруты Москвы OziExplorer – для любых карт мира ГИС Русса – самая быстрая навигация по всей России TomTom Navigator – покорителям Европы Чтобы не потеряться в сложных сетях GPS-карт, производители мобильных приложений создают электронные карты. Существует их достаточно много, буквально на вс

