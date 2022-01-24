TomTom и Simetra начали сотрудничество в области транспортных данных Компания Simetra и компания TomTom подписали дистрибьютерское и лицензионное соглашения, в рамках которых Simetra будет распространять, а также использовать для собственных решений в области транспортного планирования и р

Acer и TomTom - получается AcerNAV Компания Acer теперь позволяет превратить свои смартфоны в полноценный GPS-навигатор – благодаря установки на них приложения AcerNAV, разработанного ею совместно с TomTom и базой данных POI веб-сайта TripAdvisor. AcerNAV обеспечивает доступ к картам TomTom с бесплатными обновлениями в течение двух лет с момента установки приложения на устройстве се

TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО Крупный европейский производитель навигационных устройств TomTom объявил о сотрудничестве с разработчиком автомобильного софта и сервисов Bosch SoftTec, входящим в концерн Bosch Group. Совместными усилиями партнеры будут разрабатывать системы содейств

TomTom Traffic запускаетcя в России Компания TomTom сделала информацию о дорожном трафике, TomTom Traffic, доступной в России. Теперь поставщики навигационных приложений, автомобильные партнеры и правительственные ведомства смогут

Навигация для 2012 года Производитель навигационного оборудования TomTom представил план развития своих продуктов на 2012 год. Согласно этому плану, в 2012 году TomTom будет выпускать навигаторы трёх линек: TomTom START, TomTom VIA, and <

Лондон стал детальнее для пользователей TomTom Британским пользователям навигационного пакета HD Traffic 5.0 компании TomTom сделали хороший подарок: после заключения сделки между TomTom и Transport for London на их GPS-приёмники будет поступать информация о всех лондонских пробках, авариях, дорожных ра

Акции TomTom и Garmin упали после объявления о выпуске бесплатной Ovi Maps ведущих производителей GPS-навигаторов вчера, 21 января, упали после того, как Nokia объявила о выпуске бесплатного приложения Ovi Maps с пошаговой автомобильной и пешеходной навигацией. Торги акций TomTom на Амстердамской фондовой бирже закрылись на отметке ?5,90 за штуку, на 10,59% ниже в сравнении с величиной на момент закрытия торгов 20 января. Стоимость акций Garmin на бирже Nasdaq сн

Вышло навигационное приложение TomTom для iPhone Компания TomTom выпустила долгожданное приложение для спутниковой навигации на iPhone, сообщает Engadget. Приложение доступно для жителей США, Канады, Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии. В зави

Microsoft и TomTom уладили патентный спор Компания Microsoft и производитель GPS-навигаторов TomTom уладили конфликт, касающийся неправомерного использования запатентованных технологий,

Microsoft подала в суд на производителя GPS-навигаторов TomTom Корпорация Microsoft подала в суд на компанию TomTom, известного голландского производителя автомобильных GPS-навигаторов. В жалобе софтверного гиганта, поданной как непосредственно в окружной суд США, так и в Комиссию по международной тор

Еврокомиссия одобрила предложение TomTom о приобретении Tele Atlas Еврокомиссия одобрила предложение производитель навигационных систем TomTom о приобретении производителя электронных карт Tele Atlas, которое оценивается в €2,9 млрд. Представители Еврокомиссии считают маловероятным, что сделка ограничит свободную конкуренцию, с

TomTom: GPS-приемник становится бизнес-путеводителем 5 декабря 2007 года компания TomTom объявила об интеграции данных о деловой активности и производимых ею пользовательских GPS-приемников. Источником данных станет интегрированная среда геопорталов компании Google - Google

TomTom повысит предложение о покупке Tele Atlas до €2,9 млрд. Нидерландский производитель навигационных систем TomTom NV намерен повысить предложение о покупке производителя электронных карт Tele Atlas NV до €2,9 млрд. Цена за акцию составляет €30, сообщает РБК. О намерении TomTom приобрести Tele

Покупка Navteq обвалила котировки TomTom Как сообщает Associated Press, известие о приобретении финской Nokia крупнейшего мирового производителя цифровых карт компании Navteq за $8,1 млрд. привело к обвалу котировок акций компании TomTom. Последняя специализируется на выпуске автомобильных навигационных систем и приобрела два месяца назад основного конкурента Navteq - компанию TeleAtlas. Только эти две компании являются

TeleAtlas перейдет в руки TomTom Как сообщает Associated Press, компания TomTom, один из ведущих мировых производителей GPS-устройств для автомобильной навигации, объявилах о планах приобретения за $2,8 млрд. пакета акций ведущего производителя цифровых карт компани

TomTom и Navteq: слухи о кризисе отношений преувеличены Появившаяся в Сети информация о "прекращении сотрудничества" ведущих игроков рынка средств автомобильной навигации - компании TomTom, производящей автомобильные GPS-навигаторы, и производителя цифровых карт компании Navteq, вероятно, несколько преувеличена. Как сообщили порталу Исследования и разработки – R&D.CNews в

Первый GPS-вирус обошел стороной Россию Как сообщал R&D.CNews, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано появление первого вируса нового типа: GPS-вируса. Им оказались заражены системы автомобильной навигации TomTom GO 910, выпущенные в период с сентября по ноябрь 2006 года и укомплектованные ПО версии 6.51. Как сообщает компания DiFo Россия, входящая в международную группу компаний RRC и являющаяся

DiFo: в TomTom GO 910 проблем с вирусами не выявлено Компания DiFo Россия, дистрибьютор цифровых мобильных, персональных устройств и периферии, входящая в международную ГК RRC, сообщила о том, что в автомобильных навигаторах TomTom GO 910 обнаружен вирус. В частности, компания TomTom распространила сообщение, в котором указано на то, что небольшая партия автомобильных навигаторов TomTom GO 910, выпуще