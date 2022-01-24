|24.01.2022
TomTom и Simetra начали сотрудничество в области транспортных данных
Компания Simetra и компания TomTom подписали дистрибьютерское и лицензионное соглашения, в рамках которых Simetra будет распространять, а также использовать для собственных решений в области транспортного планирования и р
|30.10.2014
Acer и TomTom - получается AcerNAV
Компания Acer теперь позволяет превратить свои смартфоны в полноценный GPS-навигатор – благодаря установки на них приложения AcerNAV, разработанного ею совместно с TomTom и базой данных POI веб-сайта TripAdvisor. AcerNAV обеспечивает доступ к картам TomTom с бесплатными обновлениями в течение двух лет с момента установки приложения на устройстве се
|02.10.2014
TomTom и Bosch взялись породнить навигацию с автомобильными помощниками. ВИДЕО
Крупный европейский производитель навигационных устройств TomTom объявил о сотрудничестве с разработчиком автомобильного софта и сервисов Bosch SoftTec, входящим в концерн Bosch Group. Совместными усилиями партнеры будут разрабатывать системы содейств
|07.05.2013
TomTom Traffic запускаетcя в России
Компания TomTom сделала информацию о дорожном трафике, TomTom Traffic, доступной в России. Теперь поставщики навигационных приложений, автомобильные партнеры и правительственные ведомства смогут
|24.01.2012
Навигация для 2012 года
Производитель навигационного оборудования TomTom представил план развития своих продуктов на 2012 год. Согласно этому плану, в 2012 году TomTom будет выпускать навигаторы трёх линек: TomTom START, TomTom VIA, and <
|22.07.2011
Лондон стал детальнее для пользователей TomTom
Британским пользователям навигационного пакета HD Traffic 5.0 компании TomTom сделали хороший подарок: после заключения сделки между TomTom и Transport for London на их GPS-приёмники будет поступать информация о всех лондонских пробках, авариях, дорожных ра
|22.01.2010
Акции TomTom и Garmin упали после объявления о выпуске бесплатной Ovi Maps
ведущих производителей GPS-навигаторов вчера, 21 января, упали после того, как Nokia объявила о выпуске бесплатного приложения Ovi Maps с пошаговой автомобильной и пешеходной навигацией. Торги акций TomTom на Амстердамской фондовой бирже закрылись на отметке ?5,90 за штуку, на 10,59% ниже в сравнении с величиной на момент закрытия торгов 20 января. Стоимость акций Garmin на бирже Nasdaq сн
|17.08.2009
Вышло навигационное приложение TomTom для iPhone
Компания TomTom выпустила долгожданное приложение для спутниковой навигации на iPhone, сообщает Engadget. Приложение доступно для жителей США, Канады, Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии. В зави
|01.04.2009
Microsoft и TomTom уладили патентный спор
Компания Microsoft и производитель GPS-навигаторов TomTom уладили конфликт, касающийся неправомерного использования запатентованных технологий,
|27.02.2009
Microsoft подала в суд на производителя GPS-навигаторов TomTom
Корпорация Microsoft подала в суд на компанию TomTom, известного голландского производителя автомобильных GPS-навигаторов. В жалобе софтверного гиганта, поданной как непосредственно в окружной суд США, так и в Комиссию по международной тор
|14.05.2008
Еврокомиссия одобрила предложение TomTom о приобретении Tele Atlas
Еврокомиссия одобрила предложение производитель навигационных систем TomTom о приобретении производителя электронных карт Tele Atlas, которое оценивается в €2,9 млрд. Представители Еврокомиссии считают маловероятным, что сделка ограничит свободную конкуренцию, с
|06.12.2007
TomTom: GPS-приемник становится бизнес-путеводителем
5 декабря 2007 года компания TomTom объявила об интеграции данных о деловой активности и производимых ею пользовательских GPS-приемников. Источником данных станет интегрированная среда геопорталов компании Google - Google
|07.11.2007
TomTom повысит предложение о покупке Tele Atlas до €2,9 млрд.
Нидерландский производитель навигационных систем TomTom NV намерен повысить предложение о покупке производителя электронных карт Tele Atlas NV до €2,9 млрд. Цена за акцию составляет €30, сообщает РБК. О намерении TomTom приобрести Tele
|04.10.2007
Покупка Navteq обвалила котировки TomTom
Как сообщает Associated Press, известие о приобретении финской Nokia крупнейшего мирового производителя цифровых карт компании Navteq за $8,1 млрд. привело к обвалу котировок акций компании TomTom. Последняя специализируется на выпуске автомобильных навигационных систем и приобрела два месяца назад основного конкурента Navteq - компанию TeleAtlas. Только эти две компании являются
|24.07.2007
TeleAtlas перейдет в руки TomTom
Как сообщает Associated Press, компания TomTom, один из ведущих мировых производителей GPS-устройств для автомобильной навигации, объявилах о планах приобретения за $2,8 млрд. пакета акций ведущего производителя цифровых карт компани
|11.05.2007
TomTom и Navteq: слухи о кризисе отношений преувеличены
Появившаяся в Сети информация о "прекращении сотрудничества" ведущих игроков рынка средств автомобильной навигации - компании TomTom, производящей автомобильные GPS-навигаторы, и производителя цифровых карт компании Navteq, вероятно, несколько преувеличена. Как сообщили порталу Исследования и разработки – R&D.CNews в
|01.02.2007
Первый GPS-вирус обошел стороной Россию
Как сообщал R&D.CNews, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано появление первого вируса нового типа: GPS-вируса. Им оказались заражены системы автомобильной навигации TomTom GO 910, выпущенные в период с сентября по ноябрь 2006 года и укомплектованные ПО версии 6.51. Как сообщает компания DiFo Россия, входящая в международную группу компаний RRC и являющаяся
|01.02.2007
DiFo: в TomTom GO 910 проблем с вирусами не выявлено
Компания DiFo Россия, дистрибьютор цифровых мобильных, персональных устройств и периферии, входящая в международную ГК RRC, сообщила о том, что в автомобильных навигаторах TomTom GO 910 обнаружен вирус. В частности, компания TomTom распространила сообщение, в котором указано на то, что небольшая партия автомобильных навигаторов TomTom GO 910, выпуще
|21.12.2005
Обзор: лучшие программы GPS-навигации
PocketGPS Pro – по Москве и области PalmGIS GPS – самые свежие маршруты Москвы OziExplorer – для любых карт мира ГИС Русса – самая быстрая навигация по всей России TomTom Navigator – покорителям Европы Чтобы не потеряться в сложных сетях GPS-карт, производители мобильных приложений создают электронные карты. Существует их достаточно много, буквально на вс
