TomTom и Simetra начали сотрудничество в области транспортных данных

Компания Simetra и компания TomTom подписали дистрибьютерское и лицензионное соглашения, в рамках которых Simetra будет распространять, а также использовать для собственных решений в области транспортного планирования и развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) большие транспортные данные, предоставляемые компанией TomTom. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

«Наша цель – познакомить российских специалистов с возможностями, открывающимися при использовании больших данных TomTom, и предложить эти инструменты для целей транспортного моделирования и планирования. В своих проектах мы уже начали применять транспортные продукты TomTom», – отметил директор по глобальным продажам компании Simetra Кристиан Беттгер.

Направления сотрудничества между компаниями включают в себя использование исторических данных о дорожном движении (Traffic Stats и O/D Analysis) и транспортных данных реального времени, а также применение картографических продуктов TomTom.

TomTom Traffic Stats – это историческая база данных трафика. Сбор данных для нее ведется с 2008 г., база формируется на основе данных геопозиционирования, поступающих от навигационных устройств и мобильных телефонов по всему миру. TomTom Traffic Stats позволяет получить представление о дорожной ситуации в интересующей транспортной сети в течение выбранного периода по времени. Этот продукт обеспечивает возможность создания индивидуальных запросов для определенной области или маршрута, для выбранных диапазонов дат и времени суток. Результаты вычисляются в течение небольшого периода времени и предоставляются в виде отчетов в различных форматах.

TomTom O/D Analysis позволяет отследить корреспонденции и определить динамику поездок. Продукт существенно облегчает получение данных, которые раньше можно было собрать только вручную, и предоставляет репрезентативную информацию, основанную на анализе огромных объемов данных. TomTom O/D Analysis основан на многолетнем архиве данных, который ежедневно пополняется миллиардами километров транспортных треков.

«Данные для выявления повседневных закономерностей дорожного движения ценны для городского и транспортного планирования, для программы ‘’Умный город’’ и организации городской инфраструктуры. Благодаря информации о дорожном движении в реальном времени можно гораздо эффективнее управлять городской мобильностью», – отметил вице-президент TomTom по вопросам дорожно-транспортной информации Ральф-Петер Шефер.