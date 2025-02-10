Беттгер Кристиан
Беттгер Кристиан и организации, системы, технологии, персоны:
|Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 100 14
|PTV Group 43 11
|Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
|Schlothauer&Wauer 4 1
|TomTom 51 1
|Одинцов Александр 2 1
|Барковский Александр 2 1
|Бобров Михаил 7 1
|Вильчиков Владимир 1 1
|Денисов Дмитрий 16 1
|Титова Татьяна 1 1
|Каржавов Журабек 1 1
|Прищепов Владимир 1 1
|Schäfer Ralf-Peter - Шефер Ральф-Петер 2 1
|Валдин Владимир 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.