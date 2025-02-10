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Беттгер Кристиан



10.02.2025 В Калуге реализовали проект Simetra по улучшению условий движения на Синих мостах 1
25.08.2022 Специалисты Simetra помогут создать транспортную модель Ташкента 1
24.01.2022 TomTom и Simetra начали сотрудничество в области транспортных данных 1
11.01.2022 Simetra оснастила белорусскую «Минскградо» ПО для транспортного планирования 1
23.04.2021 Simetra оснастила Технический университет Молдовы программными комплексами для транспортного моделирования 1
17.03.2021 Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования 1
04.02.2021 Simetra разработает транспортный мастер-план Самарканда 1
16.12.2020 Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 1
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента 1
09.10.2020 Технологии помогут улучшить дорожную ситуацию в Калуге 1
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 1
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД 1
30.10.2019 «А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования 1
21.01.2019 «А+С транспроект» поможет моделировать транспортные потоки в Пермском крае 1
28.11.2018 «А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Беттгер Кристиан и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 100 14
PTV Group 43 11
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Schlothauer&Wauer 4 1
TomTom 51 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 1
Kalyon Ulaştırma - Kalyon Ulastirma 1 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
Минскградо - Проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие 1 1
Минскградо Проектный институт 1 1
X5 Group - Перекрёсток 549 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ЦОДД Кемерова 1 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 22 1
Городская управа города Калуги 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8583 7
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1314 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 4
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 37 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3174 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 303 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 1
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 32 1
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27913 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1445 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3082 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 111 1
PTV Visum 27 8
PTV Vissim 18 7
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 4
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 53 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan 1 1
TomTom Traffic Stats 1 1
TomTom O/D Analysis 1 1
TomTom Traffic 2 1
Одинцов Александр 2 1
Барковский Александр 2 1
Бобров Михаил 7 1
Вильчиков Владимир 1 1
Денисов Дмитрий 16 1
Титова Татьяна 1 1
Каржавов Журабек 1 1
Прищепов Владимир 1 1
Schäfer Ralf-Peter - Шефер Ральф-Петер 2 1
Валдин Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 3
Узбекистан - Республика 1734 3
Ближний Восток 2948 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Молдавия - Республика Молдова 709 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 2
Грузия - Тбилиси 100 2
Грузия 1243 2
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Европа Восточная 3077 1
Африка - Африканский регион 3483 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1963 1
Америка Латинская 1816 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1453 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 1
Молдавия - Кишинёв 19 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Индия - Bharat 5458 1
Беларусь - Минск 632 1
Беларусь - Минская область 13 1
Европа 21790 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Азия - Азиатский регион 5547 1
Турция - Турецкая республика 2360 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 1
Россия - СФО - Кемеровская область 903 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9985 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 29 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5135 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2599 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1986 1
Образование в России 2210 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6258 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
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