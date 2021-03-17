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Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования

Интеграция Бизнес-приложения

Simetra оснастила Грузинский технический университет академическими версиями программного комплекса PTV Traffic Suite на 100 рабочих мест. Программное обеспечение будет использоваться для подготовки специалистов по транспортному планированию и моделированию.

Грузинский технический университет стал первым вузом в стране, который приобрел академический комплект программ PTV. Академическая лицензия даст университету право использовать в учебных целях программные продукты PTV Visum, PTV Vissim, PTV Viswalk и PTV Vistro.

Для компании Simetra проект в Тбилиси — не первое сотрудничество с организациями в Грузии. Так, в 2019 г. Simetra поставила в Администрацию Тбилиси обновления программных комплексов PTV Visum и PTV Vissim, которые впервые город начал применять почти десять лет назад.

«На сегодняшний день Тбилиси активно занимается разработкой транспортного мастер-плана, модернизацией сети общественного транспорта, оптимизацией трафика на дорогах города. Безусловно, для решения этих транспортных задач нужны грамотные специалисты. Технологии PTV учитывают мировые тренды развития городской мобильности, поэтому мы уверены, что выпускники университета смогут решать любые транспортные задачи городов и быть востребованными в профессии», – отметил Кристиан Беттгер, директор по развитию компании Simetra.

PTV Traffic Suite – программная среда, которая позволяет создавать транспортные модели городов и регионов, просчитывает окупаемость платных дорог, моделирует процессы оптимизации дорожного движения и светофорных циклов, прогнозирует мобильность работы общественного транспорта и помогает осуществлять управление пешеходными потоками на массовых мероприятиях.

Грузинский технический университет – ведущий и крупнейший технический вуз страны. Университет предоставил более 60% специалистов в области инженерии, химии и точных наук в Грузии за последние восемьдесят лет.

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