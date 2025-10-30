Разделы

30.10.2025 Маршрут перестроен: в ИТМО разработали ИИ-сервис для оптимизации маршрутов общественного транспорта 1
21.12.2023 Simetra завершила проект разработки интеграционной платформы ИТС Свердловской области на базе RITM³ 1
20.12.2023 Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³ 1
13.12.2023 ИТ-компания пожаловалась в прокуратуру, что у победителя аукциона нет совместимости с Astra Linux 1
22.09.2023 Simetra оснастит вузы Казани новым модулем платформы RITM³ 1
11.09.2023 Simetra предложит альтернативу транспортному моделированию в PTV Visum 1
14.12.2022 SIMETRA выпустила новую версию платформы RITM3 1
24.05.2022 Simetra разработала транспортный мастер-план Самаркандской агломерации 1
11.01.2022 Simetra оснастила белорусскую «Минскградо» ПО для транспортного планирования 1
27.10.2021 Simetra поможет улучшить дороги Саратовской области 1
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем 1
23.04.2021 Simetra оснастила Технический университет Молдовы программными комплексами для транспортного моделирования 1
17.03.2021 Simetra поставила в Грузинский технический университет программные комплексы для транспортного моделирования 1
03.02.2021 Simetra разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 1
02.02.2021 Simetra поставила ВШЭ инновационное транспортное ПО 1
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента 1
24.09.2020 Simetra поставила технологические решения для транспортного макромоделирования компании «ЛабГрад» 1
26.06.2020 Simetra поможет развитию транспортной системы Красноярска 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
15.06.2020 Simetra поставила ЮУрГУ ПО для транспортного моделирования 1
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД 1
17.03.2020 Simetra помогает Ростову-на-Дону развивать интеллектуальную транспортную систему 1
30.10.2019 «А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования 1
23.07.2019 «А+С транспроект» поставил в НИПИ ТРТИ программный комплекс для транспортного моделирования 1
21.01.2019 «А+С транспроект» поможет моделировать транспортные потоки в Пермском крае 1
17.12.2018 «А+С Транспроект» поставила ПО для национальной транспортной модели России 1
28.11.2018 «А+С Транспроект» разработает для Кишинева план устойчивой городской мобильности 1
19.10.2018 «А+С транспроект» разработала новую схему дорожного движения в Челябинске 1

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 114 27
PTV Group 43 19
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 2
Schlothauer&Wauer 4 2
ТрансНет - TransNet 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2399 1
X5 Group - Перекрёсток 602 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 87 2
Kalyon Ulaştırma - Kalyon Ulastirma 1 1
Строй Инвест Проект 7 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Красноярскгортранс МКУ 2 1
Минскградо - Проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие 1 1
Минскградо Проектный институт 1 1
101Hotels.com 456 1
Ленавтодор ГКУ - Управление автомобильных дорог Ленинградской области 3 1
ЛабГрад - Лаборатория градопланирования им. М. Л. Петровича 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 698 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12713 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 106 1
ЦОДД Кемерова 1 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 10 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2241 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72107 21
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1397 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14663 9
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 8
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 34 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5647 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9262 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56402 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3489 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12246 3
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 339 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5923 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22674 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1511 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26968 3
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 149 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1517 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17322 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2058 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25826 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 39 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1989 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6965 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1206 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1177 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 395 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1549 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4565 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Оцифровка - Digitization 4872 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33584 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1124 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1421 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7501 1
PTV Vissim 18 13
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 63 8
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3419 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan 1 1
Pixabay 179 1
Microsoft Windows 16236 1
Linux OS 10794 1
Швецов Владимир 51 9
Беттгер Кристиан 15 8
Прохоров Андрей 20 5
Минниханов Рифкат 12 2
Одинцов Александр 3 1
Барковский Александр 3 1
Тихонов Константин 2 1
Бобров Михаил 7 1
Вильчиков Владимир 1 1
Валдин Владимир 6 1
Мячин Валерий 1 1
Меланко Анна 1 1
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 8 1
Силкин Максим 1 1
Седов Денис 3 1
Блинкин Михаил 4 1
Литвин Евгений 4 1
Алибаев Тимур 5 1
Прищепов Владимир 1 1
Турдимов Эркинжон 1 1
Яковенко Олег 17 1
Тертерян Рубен 1 1
Махкамов Илхом 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155197 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2172 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1682 6
Германия - Федеративная Республика 12909 6
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 616 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 467 4
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 249 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3230 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 3
Молдавия - Республика Молдова 720 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 272 2
Грузия - Тбилиси 103 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3158 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4233 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1847 2
Узбекистан - Республика 1857 2
Россия - УФО - Челябинская область 1369 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18422 2
Грузия 1277 2
Беларусь - Минск 670 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 428 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 666 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 664 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 114 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 128 1
Молдавия - Кишинёв 19 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Беларусь - Минская область 16 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1630 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1042 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2400 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1797 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1017 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 583 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 998 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1218 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 335 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 550 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20153 27
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2840 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10446 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54523 8
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 52 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31522 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5249 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6240 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10060 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2888 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 732 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50849 2
Образование в России 2522 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3723 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4378 1
Экономический эффект 1189 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1642 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2159 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5562 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8286 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17246 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7989 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8473 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1798 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2571 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 214 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2138 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1321 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2355 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1820 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2325 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4212 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 890 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 89 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 161 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 103 1
НИПИ ТРТИ - Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры 3 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
ТГТУ - Ташкентский государственный транспортный университет - Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта - Toshkent Davlat Transport Universiteti 2 1
Jizzax politexnika instituti - Джизакский политехнический институт 2 1
Technical University of Moldova - Технический университет Молдовы 2 1
Georgian Technical University - Грузинский технический университет 2 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1235 1
