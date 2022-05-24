Simetra разработала транспортный мастер-план Самаркандской агломерации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о планах развития транспортной системы Самарканада и Самаркандской агломерации, подготовленной при участии специалистов Simetra. Презентацию представили министр транспорта республики Илхом Махкамов и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

Документ подробно описывает план поэтапного развития всей транспортной системы агломерации до 2031 г., включая общественный, легковой и грузовой транспорт, пешеходное и велосипедное движение, парковочную инфраструктуру, а также внедрение и развитие ИТС (интеллектуальной транспортной системы).

Он поможет преобразовать Самарканд в современный и комфортный для жизни и передвижения город-миллионник с помощью новой системы общественного транспорта из магистральных и подвозящих линий. Для новой сети Самарканд получит 180 электробусов: 80 в этом году и 100 в 2023.

Для разработки мастер-плана специалисты компании Simetra при поддержке Ташкентского государственного транспортного университета и Джизакского политехнического института исследовали интенсивность движения на 100 самых важных транспортных узлах, проанализировали текущее состояние и оцифровали всю систему общественного транспорта агломерации, разработали математическую модель для моделирования потоков и провели социологические опросы 3 тыс. респондентов. Работа с данными велась в аналитической системе RITM³, разработанной Simetra, с использованием программного обеспечения PTV Visum.

Мастер-план подразумевает значительное улучшение и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Самарканда: запланирован ремонт 160 км дорог, запуск строительства 5 путепроводов, установка 102 новых остановок общественного транспорта.

Координировать движение транспорта в городе будет система умного управления дорожным движением: она заработает на 49 перекрестках. Новыми светофорами оборудуют еще 140 перекрестков. Это позволит на треть сократить время ожидания на светофоре и увеличить скорость движения транспорта на 17%.

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На смену архаичной сети с автобусами и «маршрутками» придут 40 новых маршрутов, обслуживаемых современными машинами большой вместимости. Пять магистральных маршрутов — впервые в истории Самарканда — свяжут друг с другом аэропорт, железнодорожный вокзал и сердце города. В центре появятся выделенные полосы движения для общественного транспорта, на 101 км увеличится сеть велосипедных дорожек. С 1 июля городской общественный транспорт будет субсидироваться из бюджета Самаркандской области.

«Жизнь ускорилась, возросла мобильность людей. Но общественный транспорт остается прежним. Проблема пробок не может быть решена расширением дорог. Следует отдавать преимущество общественному транспорту. Посмотрите на мировой опыт. Необходимо увеличить пропускную способность улиц за счет установки "умных" светофоров, онлайн-управления движением. В дальнейшем мы будем делать так во всех наших городах. В этом Самарканд должен послужить образцом», – сказал Шавкат Мирзиёев. Его слова приводятся на официальном сайте президента Республики Узбекистан.

«Новая система общественного транспорта свяжет удобными маршрутами центр города, старые и новые жилые районы. Внедрение умных светофоров, обновление подвижного состава вместе с ремонтом и запуском новых дорог сделает быстрым и комфортным ежедневное передвижение как для гостей, так и для жителей города», – отметил Владимир Валдин, директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra.