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Узбекистан Самарканд Самаркандская агломерация

Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация

Станислав Никиреев "Самарканд. Регистан" (1966) Станислав Никиреев "Самарканд. Регистан" (1966)
Станислав Никиреев "Самарканд. Регистан" (1966)

СОБЫТИЯ


18.09.2026 В Ташкенте и Самарканде «Яндекс Карты» обновили панорамы и добавили навигацию в аэропортах и торговых центрах. 2
22.12.2023 School 21 открылась в Узбекистане 2
22.11.2023 «Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане 1
25.01.2023 Simetra создаст транспортную модель Казанской агломерации 1
24.05.2022 Simetra разработала транспортный мастер-план Самаркандской агломерации 6
05.04.2022 Российский сервис курьерской доставки Broniboy вышел на рынок Узбекистана 1
09.03.2022 Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тыс. 1
29.12.2021 Beeline Uzbekistan ускоряет переход страны на «цифру» 1
20.04.2021 Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» 1
04.02.2021 Simetra разработает транспортный мастер-план Самарканда 6
02.07.2019 Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма 1
30.04.2019 Beeline запустил около 70 новых базовых станций в Узбекистане 2
30.10.2017 Beeline расширил сеть 3G в Самаркандском вилояте 2
16.06.2017 «Дочке» «Билайна» угрожает отзыв лицензии из-за «систематического и грубого нарушения законодательства» 1
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017 1
18.07.2016 Beeline ускорил 3G в Самаркандской области 2
27.01.2016 Российская система видеосвязи заменила командировки сотрудникам банка в Узбекистане 1
10.11.2015 ГП КС инициировало создание рабочей группы по спутниковым технологиям при РСС 1
09.06.2015 Узбекистан прислал «Билайну» «черную метку» 2
13.03.2015 Beeline охватил технологией передачи голоса высокой четкости весь Узбекистан 1
04.03.2015 Beeline расширил охват технологии передачи голоса высокой четкости в Узбекистане 1
23.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная М.Т. Калашникову, конструктору стрелкового оружия 1
04.06.2014 Клиентам «Микрокредитбанка» стали доступны переводы «Золотая Корона» 1
18.10.2012 «Капиталбанк» — новый партнер cистемы «Лидер» в Узбекистане 1
30.08.2012 Unistream открыл центр денежных переводов в Молдове 1
23.04.2012 Новым партнером системы Unistream в Узбекистане стал «Микрокредитбанк» 2
13.07.2011 Дильшод Анарметов назначен директором Центрального регионального филиала Unitel 1
10.06.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые города на панорамных и спутниковых снимках 1
21.02.2011 Сети 3G от МТС действуют в 900 населенных пунктах России 1
17.02.2011 СЭД «Евфрат» поможет реализовать проект «Всемирного банка» по реконструкции очистных сооружений в Узбекистане 2
12.11.2010 «Билайн» запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G в Самарканде 2
03.11.2010 МТС запустила сети 3G во всех странах присутствия 1
13.05.2010 «Скай Линк» открыл международный голосовой и интернет-роуминг между Москвой и Самаркандом 2
03.12.2008 Сеть 3G МТС заработала в Узбекистане 1
15.09.2008 Узбекский оператор Coscom запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G 1
01.02.2008 Количество абонентов «МТС Узбекистан» достигло 3 млн 1
14.01.2008 Автомобильный двигатель перевели на сжатый газ 1
19.11.2007 «Дочку» «ВымпелКома» предупредили о возможном отзыве лицензии 2
24.04.2007 МТС построит 3G-сеть в Узбекистане 1
09.08.2005 Alcatel расширит мобильную сеть узбекского оператора Coscom 1

Публикаций - 43, упоминаний - 64

Узбекистан и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9545 11
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 7
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 115 5
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 94 4
Uztelecom - Buzton 39 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 827 3
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп - Симетра Системс 120 3
Yandex - Яндекс 9326 2
Эшелон НПО 154 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл - Uzmobile 57 2
TopLog - ТопЛог 19 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Nokia Alcatel-Lucent - Spatial Wireless 10 1
Ростелеком 11023 1
МегаФон 10901 1
Huawei 4703 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
TrueConf - ТруКонф 457 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 1
Lenovo Motorola 3570 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
PTV Group 44 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком - Коллнет 72 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 55 1
МТС Туркменистан - Barash Communication Technologies (BCTI) 24 1
Motorola Inc 1156 1
Микрокредитбанк АКБ 2 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 1
101Hotels.com 456 1
Broniboy - Бронибой 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 63 1
AKFA 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 93 1
Музей русского импрессионизма 6 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 70 1
Daewoo 104 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 50 5
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 757 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2891 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Парк Зарядье 49 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 8
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7558 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4530 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9656 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9397 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 572 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 551 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10003 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10312 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9362 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6495 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18222 2
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 831 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36609 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13755 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 2
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1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 1
Total Telecom 613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
ТГТУ - Ташкентский государственный транспортный университет - Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта - Toshkent Davlat Transport Universiteti 2 1
Jizzax politexnika instituti - Джизакский политехнический институт 2 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 339 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 101 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 98 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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