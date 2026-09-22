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Индексная книга (каталог) CNews*
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Узбекистан Бухара

СОБЫТИЯ


22.09.2026 Uztelecom открыл дата-центры в Бухаре и Коканде для развития искусственного интеллекта и облачных технологий 1
22.12.2023 School 21 открылась в Узбекистане 1
22.11.2023 «Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане 1
05.04.2022 Российский сервис курьерской доставки Broniboy вышел на рынок Узбекистана 1
30.04.2019 Beeline запустил около 70 новых базовых станций в Узбекистане 2
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017 1
04.03.2015 Beeline расширил охват технологии передачи голоса высокой четкости в Узбекистане 1
27.11.2014 Компании Узбекистана сэкономили $22 млн благодаря электронным закупкам 1
04.06.2014 Клиентам «Микрокредитбанка» стали доступны переводы «Золотая Корона» 1
18.10.2012 «Капиталбанк» — новый партнер cистемы «Лидер» в Узбекистане 1
30.08.2012 Unistream открыл центр денежных переводов в Молдове 1
23.04.2012 Новым партнером системы Unistream в Узбекистане стал «Микрокредитбанк» 1
21.02.2011 Сети 3G от МТС действуют в 900 населенных пунктах России 1
17.02.2011 СЭД «Евфрат» поможет реализовать проект «Всемирного банка» по реконструкции очистных сооружений в Узбекистане 3
11.02.2011 Систему «АвтоТрекер» внедряют в «БухараХлопкопроме» 1
03.11.2010 МТС запустила сети 3G во всех странах присутствия 1
03.12.2008 Сеть 3G МТС заработала в Узбекистане 1
15.09.2008 Узбекский оператор Coscom запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G 1
31.10.2007 Японцы и корейцы построят WiMax в Узбекистане 1
24.04.2007 МТС построит 3G-сеть в Узбекистане 1
19.04.2004 COSCOM расширил GSM-сеть в Ташкенте 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Узбекистан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16034 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9548 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 94 2
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 115 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл - Uzmobile 59 2
Эликс-Кабель 10 1
East Telecom - Ист Телеком 9 1
Ростелеком 11025 1
МегаФон 10905 1
Lenovo Motorola 3571 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком - Коллнет 72 1
МТС Туркменистан - Barash Communication Technologies (BCTI) 24 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
АвтоТрекер 104 1
Motorola Inc 1156 1
TopLog - ТопЛог 19 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Микрокредитбанк АКБ 2 2
БухараХлопкопром 1 1
Узбекская Республиканская Товарно-сырьевая Биржа 2 1
Broniboy - Бронибой 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8988 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 50 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5743 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9841 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4534 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36648 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9663 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18227 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 833 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9400 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29847 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14104 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10820 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23524 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5316 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4211 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9368 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6496 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3080 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1172 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1005 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8731 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 14 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1771 1
DevOps - Development и Operations 1268 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14086 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13762 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 482 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4452 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4439 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7809 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 735 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 1
Uztelecom - UzCloud 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1050 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1314 1
Oracle Java - язык программирования 3492 1
JavaScript - JS - язык программирования 1445 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1227 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 404 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
C/C++ - Язык программирования 907 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
МТС 3G-сеть 121 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
TopLog WMS - TopLog YMS 22 1
Ключев Евгений 5 2
Айриян Сурен 34 2
Кудовой Вячеслав 1 1
Арипов Абдулла 4 1
Нигматович Абдулла 1 1
Греф Герман 489 1
Ушацкий Андрей 105 1
Распопов Олег 15 1
Федорова Олеся 63 1
Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 1
Нечаев Иван 61 1
Камакин Юрий 30 1
Иргазиев Тахир 1 1
Мемигювен Огуз 3 1
Султанов Азамат 1 1
Узбекистан - Республика 2034 20
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 293 17
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 43 17
Россия - РФ - Российская федерация 167862 8
Узбекистан - Наманган 16 6
Узбекистан - Кашкадарьинская область - Кашкадарьинский вилоят - Карши 11 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14846 5
Узбекистан - Хорезмская область - Хивинский район - Хива 4 4
Узбекистан - Сырдарьинская область 10 4
Узбекистан - Хорезмская область - Ургенч 5 4
Азия Средняя - Ферганская долина 16 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55014 4
Узбекистан - Коканд 5 3
Армения - Республика 2465 3
Узбекистан - Сурхандарьинская область 8 3
Узбекистан - Джизакская область - Жиззах вилояти - Джизак 10 2
Узбекистан - Хорезмская область 4 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47953 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13858 2
Азия - Азиатский регион 5947 2
Беларусь - Белоруссия 6339 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1429 2
Россия - СФО - Новосибирск 4919 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3230 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 569 2
Армения - Ереван 226 2
Армения - Гюмри 14 1
Узбекистан - Сурхандарьинская область - Термез 1 1
Европа 25017 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2552 1
Южная Корея - Республика 7093 1
Япония 13846 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19710 1
Индия - Bharat 5901 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 1
Израиль 2870 1
Германия - Федеративная Республика 13286 1
Ближний Восток 3167 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3608 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53937 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1138 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5799 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6855 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 534 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7915 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12411 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1502 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5038 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3813 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5835 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7086 1
POI - points of interest 173 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 255 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58274 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16282 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10963 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2300 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34163 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18327 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6791 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9172 1
Аренда 2717 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2855 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 732 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 705 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1928 1
Приватизация - форма преобразования собственности 544 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1534 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1625 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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