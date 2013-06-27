Индексная книга (каталог) CNews*
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Нечаев Иван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 61, упоминаний - 64
Нечаев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 5
|Гурко Александр 139 5
|Лопатин Виктор 25 2
|Митрейкин Александр 20 2
|Сатовский Борис 11 2
|Вдовин Владимир 8 2
|Калиев Айдар 6 2
|Гладких Виктор 4 2
|Шпенст Вадим 7 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Серова Елена 320 2
|Урличич Юрий 52 2
|Перминов Анатолий 131 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Баранов Дмитрий 25 1
|Шульгин Георгий 9 1
|Якеменко Василий 9 1
|Приходько Юрий 2 1
|Калягин Виталий 1 1
|Тригуб Сергей 1 1
|Агарков Сергей 1 1
|Шумахер Сергей 1 1
|Васенин Павел 1 1
|Лапутин Александр 1 1
|Сагаева Альбина 1 1
|Олейник Михаил 1 1
|Султанов Азамат 1 1
|Берент Владислав 4 1
|Милейко Владислав 1 1
|Жижин Владислав 1 1
|Brown Michael - Браун Майкл 36 1
|Корзинов Олег 1 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
|Быстров Олег 3 1
|Калиев Аидар 1 1
|Сивак Александр 1 1
|Макеенков Алексей 5 1
|Снятков Алексей 4 1
|Kawasaki Guy - Кавасаки Гай 5 1
|СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 3
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.