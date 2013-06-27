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Нечаев Иван

СОБЫТИЯ


27.06.2013 РНТ планирует расширить свою дилерскую сеть 1
24.12.2012 «Русские Навигационные Технологии» вводят систему SLA 1
09.10.2012 Системой «АвтоТрекер» оснастили спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой» 1
12.09.2012 РНТ и «Сумма Телеком» предлагают внедрять на всех этапах транспортно-логистической цепи решения по автоматизации перевозки грузов 1
04.06.2012 Охранные спутниковые системы РНТ можно будет купить в салонах связи «МегаФона» 1
24.05.2012 «Дочка» РНТ стала резидентом «Сколково» 1
30.03.2012 Россияне открыли ГЛОНАСС-компанию в Бразилии 1
30.03.2012 РНТ начинает активную работу в Южной Америке 1
23.03.2012 РНТ создала систему управления транспортом в «МРСК Центра» 1
03.02.2012 Продажи РНТ в Тюмени в 2011 г. выросли на 22% 1
26.01.2012 Китайцы захватили 15% российского рынка ГЛОНАСС-приемников в течение года 1
19.01.2012 Система «АвтоТрекер» осуществляет мониторинг работы автотранспорта «Мособлгаза» 1
15.11.2011 РНТ разработала терминал системы «ЭРА ГЛОНАСС» 1
15.11.2011 На IV Инновационный конвент в Москве приедет сооснователь Apple Стив Возняк 1
07.11.2011 РНТ внедрила корпоративную систему Service Desk 1
28.10.2011 Российский поставщик ГЛОНАСС-терминалов готовится к выходу в США и Европу 2
23.09.2011 РНТ представила «облачный» вариант системы «АвтоТрекер» 1
15.09.2011 НПО «Мостовик» расширяет использование системы «АвтоТрекер» 1
08.09.2011 РНТ внедрит систему мониторинга транспорта в «Ахангаранцементе» 1
25.08.2011 РНТ внедрила систему «АвтоТрекер» на пассажирском транспорте в столице Бурятии 1
08.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области 1
01.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга пассажирского транспорта на предприятиях «Тверского Автотранспортного Союза» 1
28.06.2011 РНТ обеспечила навигацию и мониторинг транспорта на ПМЭФ-2011 1
23.06.2011 Иван Нечаев возглавил «Русские Навигационные Технологии» 2
17.06.2011 Выручка РНТ в Пермском крае в 1 квартале 2011 г. выросла в 3,5 раза 1
24.05.2011 Историю развития «Русских Навигационных Технологий» будут изучать студенты Стэнфордского университета 1
12.05.2011 Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти 1
21.04.2011 РНТ: в Краснодарском крае создан крупнейший в стране межведомственный диспетчерский центр ГЛОНАСС-мониторинга транспорта 1
18.04.2011 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-решения: в госструктурах и бизнесе» 1
08.04.2011 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-решения: в госструктурах и бизнесе» 1
04.04.2011 Госсектор и СМБ распробовали ГЛОНАСС 2
18.03.2011 Продажи бортовых блоков системы «АвтоТрекер» в Ростовской области в 2010 г. выросли на 41,4% 1
03.03.2011 РНТ запустила в производство новое поколение оборудования «АвтоТрекер» 1
16.02.2011 РНТ начинает продвижение системы «АвтоТрекер» в Сирии 1
11.02.2011 Систему «АвтоТрекер» внедряют в «БухараХлопкопроме» 1
03.02.2011 Система «АвтоТрекер» внедрена в строительной компании «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» 1
24.01.2011 Cистема «АвтоТрекер» будет установлена на автомобилях «МРСК Центра» 1
17.01.2011 Линейка «АвтоТрекер» пополнилась новым типизированным решением «Школьные автобусы» 1
16.12.2010 Медведев наградил молодых ученых-лауреатов Национальной премии в области инноваций им. Зворыкина 1

Публикаций - 61, упоминаний - 64

Нечаев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 55
АвтоТрекер 104 42
М2М телематика - НИС М2М 236 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
9594 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 4
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 2
Rovio Mobile 41 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 18 1
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 1
Hivext 13 1
Макро Групп 6 1
Руслан Коммуникейшнз - Ruslan Communications 19 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
НТБ - Навигационные Технологии Бурятии 1 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
UPAYA 1 1
PC Connection - GlobalServe - Softmart - ValCom Technologies - Amherst Technologies - MoreDirect - Merisel 22 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Oracle Corporation 7074 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Шахты 0 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 1
Virgin Group 144 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Google LLC 12690 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 2
Мостовик НПО 8 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
СпецТехТранс 1 1
Сибирь Санаторий 2 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Агротек Холдинг 7 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 1
Наукоград - технопарк 156 1
Газпромнефть Тюмень 1 1
РостовАвтоДорСтрой - Дорспецстрой 1 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ИПОПАТ - Удмуртавтотранс 6 1
Мясокомбинат Каневской 1 1
МаррТЭК - Разрез Степановский 2 1
Helix Ventures 3 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
ГранитСтройКомплект 1 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Сатори ФПК - Финансово-промышленная корпорация - Satori 2 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат 6 1
Транснефть Центральная Сибирь - Сибнефтепровод - Центрсибнефтепровод 7 1
Тихорецкий Мясокомбинат 1 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 1
БухараХлопкопром 1 1
Hyundai Heavy Industries - HD Hyundai - HD Hyundai Infracore - Doosan Infracore 11 1
ТАС НП - Тверской Автотранспортный Союз - Тверьавтотранс - Кимрское АТП - Торжокское ПАТП - Старицкое ПАТП - Максатихинское АПП 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 47
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 34
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 26
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 19
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 17
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
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АвтоТрекер - АТ-Наблюдатель 7 5
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 4
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 3
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 2
СКАУТ Безопасное вождение 28 2
МегаФон Автоконтроль 1 1
OpenText - Micro Focus - Serena Software - Serena Business Manager, SBM - Serena Service Manager, SSM 5 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Google - Gmail 1021 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 19 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Путин Владимир 3454 5
Гурко Александр 139 5
Лопатин Виктор 25 2
Митрейкин Александр 20 2
Сатовский Борис 11 2
Вдовин Владимир 8 2
Калиев Айдар 6 2
Гладких Виктор 4 2
Шпенст Вадим 7 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Серова Елена 320 2
Урличич Юрий 52 2
Перминов Анатолий 131 1
Менькова Татьяна 62 1
Рязанцев Ян 29 1
Баранов Дмитрий 25 1
Шульгин Георгий 9 1
Якеменко Василий 9 1
Приходько Юрий 2 1
Калягин Виталий 1 1
Тригуб Сергей 1 1
Агарков Сергей 1 1
Шумахер Сергей 1 1
Васенин Павел 1 1
Лапутин Александр 1 1
Сагаева Альбина 1 1
Олейник Михаил 1 1
Султанов Азамат 1 1
Берент Владислав 4 1
Милейко Владислав 1 1
Жижин Владислав 1 1
Brown Michael - Браун Майкл 36 1
Корзинов Олег 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
Быстров Олег 3 1
Калиев Аидар 1 1
Сивак Александр 1 1
Макеенков Алексей 5 1
Снятков Алексей 4 1
Kawasaki Guy - Кавасаки Гай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
Европа 24964 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Египет - Арабская Республика 1100 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Украина 7928 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 3
Казахстан - Республика 6048 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Америка Южная 884 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 2
Бразилия - Сан-Паулу 182 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 48 1
Узбекистан - Бухара 20 1
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Кимры 16 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 47 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Канада 5082 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 57
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 54
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
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