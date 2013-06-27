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Нечаев Иван


27.06.2013 РНТ планирует расширить свою дилерскую сеть 1
24.12.2012 «Русские Навигационные Технологии» вводят систему SLA 1
09.10.2012 Системой «АвтоТрекер» оснастили спецтехнику и корпоративные автомобили ГК «Союздорстрой» 1
12.09.2012 РНТ и «Сумма Телеком» предлагают внедрять на всех этапах транспортно-логистической цепи решения по автоматизации перевозки грузов 1
04.06.2012 Охранные спутниковые системы РНТ можно будет купить в салонах связи «МегаФона» 1
24.05.2012 «Дочка» РНТ стала резидентом «Сколково» 1
30.03.2012 Россияне открыли ГЛОНАСС-компанию в Бразилии 2
30.03.2012 РНТ начинает активную работу в Южной Америке 1
23.03.2012 РНТ создала систему управления транспортом в «МРСК Центра» 1
03.02.2012 Продажи РНТ в Тюмени в 2011 г. выросли на 22% 1
19.01.2012 Система «АвтоТрекер» осуществляет мониторинг работы автотранспорта «Мособлгаза» 1
15.11.2011 РНТ разработала терминал системы «ЭРА ГЛОНАСС» 1
15.11.2011 На IV Инновационный конвент в Москве приедет сооснователь Apple Стив Возняк 1
07.11.2011 РНТ внедрила корпоративную систему Service Desk 1
28.10.2011 Российский поставщик ГЛОНАСС-терминалов готовится к выходу в США и Европу 1
23.09.2011 РНТ представила «облачный» вариант системы «АвтоТрекер» 1
15.09.2011 НПО «Мостовик» расширяет использование системы «АвтоТрекер» 1
08.09.2011 РНТ внедрит систему мониторинга транспорта в «Ахангаранцементе» 1
25.08.2011 РНТ внедрила систему «АвтоТрекер» на пассажирском транспорте в столице Бурятии 1
08.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области 1
01.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга пассажирского транспорта на предприятиях «Тверского Автотранспортного Союза» 1
28.06.2011 РНТ обеспечила навигацию и мониторинг транспорта на ПМЭФ-2011 3
23.06.2011 Иван Нечаев возглавил «Русские Навигационные Технологии» 5
17.06.2011 Выручка РНТ в Пермском крае в 1 квартале 2011 г. выросла в 3,5 раза 1
12.05.2011 Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти 1
21.04.2011 РНТ: в Краснодарском крае создан крупнейший в стране межведомственный диспетчерский центр ГЛОНАСС-мониторинга транспорта 1
18.04.2011 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-решения: в госструктурах и бизнесе» 1
08.04.2011 Конференция CNews: «ГЛОНАСС-решения: в госструктурах и бизнесе» 1
04.04.2011 Госсектор и СМБ распробовали ГЛОНАСС 1
18.03.2011 Продажи бортовых блоков системы «АвтоТрекер» в Ростовской области в 2010 г. выросли на 41,4% 1
03.03.2011 РНТ запустила в производство новое поколение оборудования «АвтоТрекер» 1
16.02.2011 РНТ начинает продвижение системы «АвтоТрекер» в Сирии 1
11.02.2011 Систему «АвтоТрекер» внедряют в «БухараХлопкопроме» 1
03.02.2011 Система «АвтоТрекер» внедрена в строительной компании «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» 1
24.01.2011 Cистема «АвтоТрекер» будет установлена на автомобилях «МРСК Центра» 1
17.01.2011 Линейка «АвтоТрекер» пополнилась новым типизированным решением «Школьные автобусы» 1
16.12.2010 Медведев наградил молодых ученых-лауреатов Национальной премии в области инноваций им. Зворыкина 1
09.12.2010 Система «АвтоТрекер» внедрена на металлургическом комбинате «Северсталь» 1
25.11.2010 Система «АвтоТрекер» и ГЛОНАСС помогут управлять транспортом в ЯНАО 1
28.10.2010 РНТ начинает второй этап внедрения системы «АвтоТрекер» в транспортной компании «Лорри» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 64

Нечаев Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 49
АвтоТрекер 95 39
М2М телематика 165 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 3
АФК Система ПАО 996 3
3761 2
Google Russia - Гугл Россия 48 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Facebook 3767 1
Abbyy 796 1
Oracle Corporation 3356 1
Hitachi 476 1
Virgin Group 28 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
Интерра 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Caterpillar 33 1
Мособлгаз 11 1
Газпромнефть Центр 4 1
Intel Capital 75 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
СДМ-Банк 51 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 112 1
Северсталь ПАО 204 1
Hyundai Motor 146 1
Лукойл-Информ 72 1
Открытие ФК 538 1
Газпром ПАО 524 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
Безопасный город 347 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
Webserver - Вебсервер 20 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
PnP - Plug&Play 93 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 15
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
СКАУТ Безопасное вождение 14 2
Microsoft SQL Server 797 1
Google Gmail 606 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Adobe Flash 359 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Rovio Mobile - Angry Birds 98 1
Путин Владимир 1828 4
Гурко Александр 129 4
Четвернин Алексей 651 2
Урличич Юрий 30 2
Серова Елена 299 2
Айвазов Армен 449 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Абрамков Александр 29 1
Долгов Владимир 39 1
Зимин Игорь 11 1
Сорокин Андрей 16 1
Смятских Алексей 47 1
Сурков Владислав 59 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Зайцев Евгений 11 1
Вексельберг Виктор 97 1
Иванов Сергей 171 1
Макаров Сергей 6 1
Собянин Сергей 211 1
Демидов Сергей 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Латинская Америка 725 5
Египет - Арабская Республика 369 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Белгород 245 3
Узбекистан - Республика 825 3
Украина 3378 3
Бразилия - Федеративная Республика 1128 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Казахстан - Республика 2641 2
Европа 3774 2
Южная Америка 313 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Бразилия - Сан-Паулу 99 2
Африка 1491 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Рязань 356 1
Южная Африка 159 1
Монголия 172 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Чили - Республика 121 1
Зимбабве - Республика 60 1
Европа Западная 616 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Республика Дагестан 265 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Тольятти 238 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - Улан-Удэ 140 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Киров 248 1
Человеческий фактор 126 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 1
Экономический эффект 20 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
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