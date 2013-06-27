Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нечаев Иван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 64
Нечаев Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 49
|АвтоТрекер 95 39
|М2М телематика 165 4
|НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 3
|АФК Система ПАО 996 3
|1С 3761 2
|Google Russia - Гугл Россия 48 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
|Facebook 3767 1
|Abbyy 796 1
|Oracle Corporation 3356 1
|Hitachi 476 1
|Virgin Group 28 1
|МегаФон Столичный филиал 68 1
|Сумма Телеком - Sumtel 68 1
|Интерра 3 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
|Путин Владимир 1828 4
|Гурко Александр 129 4
|Четвернин Алексей 651 2
|Урличич Юрий 30 2
|Серова Елена 299 2
|Айвазов Армен 449 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Абрамков Александр 29 1
|Долгов Владимир 39 1
|Зимин Игорь 11 1
|Сорокин Андрей 16 1
|Смятских Алексей 47 1
|Сурков Владислав 59 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Зайцев Евгений 11 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Иванов Сергей 171 1
|Макаров Сергей 6 1
|Собянин Сергей 211 1
|Демидов Сергей 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766062, в очереди разбора - 669748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru