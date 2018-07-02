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Hyundai Heavy Industries HD Hyundai HD Hyundai Infracore Doosan Infracore

Hyundai Heavy Industries - HD Hyundai - HD Hyundai Infracore - Doosan Infracore

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.07.2018 Российско-корейский инновационный центр начнет работу в начале 2019 года 1
23.03.2017 B&R и Hyundai Heavy Industries будут сотрудничать в области внедрения решений автоматизации 1
02.03.2017 Doosan Infracore внедрила платформу 3DExperience для ускорения стратегии глобального роста 1
11.03.2013 «МегаФон» обеспечит услугами связи электротехнический завод Hyundai Heavy Industries в Приморье 1
08.07.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на разрезе «Степановский» в Кемеровской области 1
30.11.2007 Корейские топ-менеджеры вынесли из компании данные на $1,8 млрд. 1
03.07.2007 Саудовскую Аравию обеспечат пресной водой 1
27.02.2007 Hyundai построит космодром в Южной Корее 1
09.02.2007 «Транзас» оснастит танкера Роснефтефлота 1
22.11.2000 Hyundai Electronics выделит телекоммуникационное подразделение 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Hyundai Heavy Industries и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Oracle Corporation 7074 1
Autodesk 639 1
Рексофт - Reksoft 488 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Dassault Systemes 235 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Шахты 0 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Bentley Systems 63 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
АвтоТрекер 104 1
Б+Р Промышленная Автоматизация 3 1
Hyundai Motor Company 436 6
Hyundai Group 8 1
Hyundai Merchant Marine 1 1
Роснефть - Роснефтефлот 2 1
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
МаррТЭК - Разрез Степановский 2 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Smart Factory - цифровой завод - умный завод - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 35 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 35 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Dassault Systemes - Delmia 31 1
Huawei Cloud 84 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
Bartissol Philippe - Бартиссоль Филип 1 1
Kim John - Ким Джон 5 1
Путин Владимир 3454 1
Зимин Игорь 25 1
Нечаев Иван 61 1
Южная Корея - Республика 7052 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 47 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Ближний Восток 3154 1
Испания - Королевство 3840 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 177 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Maeil Business Newspaper 90 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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