Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шахты
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 48
Шахты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Барков Алексей 32 5
|Добровольский Дмитрий 6 2
|Демидов Дмитрий 6 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Кореш Виктор 71 2
|Чимиричкина Мария 30 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
|Информационное общество - Государственная программа 282 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru