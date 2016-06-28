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Шахты


28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 2
03.12.2015 «МегаФон» открыл новый фирменный салон обслуживания в городе Шахты Ростовской области 2
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
27.10.2015 В Ростовской области завершен первый этап разработки геоинформационной системы региона 1
25.06.2015 В Ростовской области мобильным интернетом «Мегафона» пользуются уже 100 тыс. абонентов 1
17.06.2015 ТТК запустил WiMAX в поселках Копейска Челябинской области 1
01.04.2015 «МегаФон» настроил интернет 4G+ на максимальную скорость в Ростове-на-Дону 1
13.02.2015 «Ростелеком» в 2014 г. подключил по «оптике» свыше 1500 многоквартирных домов Ростовской области 1
19.12.2014 «Билайн» расширяет сеть 4G в Ростовской области 1
20.11.2014 «МегаФон» запустил сети 4G+ еще в восьми городах Ростовской области 2
18.09.2014 МФЦ Ростовской области приступили к выдаче электронных подписей 2
08.04.2014 В школах Ростовской области внедряют «Электронное образование» 2
26.03.2014 «Ростелеком» реализовал проект «Электронная школа» в Ростовской области 1
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
10.10.2013 Unitile переходит на Microsoft Dynamics AX 2012 1
06.06.2013 «Элар» оснащает оборудованием архивные учреждения Ростовской области 1
14.03.2013 Герман Лопаткин: В 2013 г. общее число заявлений на УЭК может составить 50 тыс. 1
13.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по «оптике» более 2700 домов Ростовской области 1
21.12.2012 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Ростовской области 1
08.11.2012 Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов 1
23.04.2012 «ВымпелКом» расширил сеть в Южном регионе и городе Сочи 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
22.10.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Ростовской области 1
11.05.2010 В Ростовской области появится энергоэффективный дом 1
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1
20.11.2009 «МегаФон» готовит запуск 3G в новых регионах ЮФО 1
13.11.2009 «Комстар» запустил магистральную ВОЛС Москва – Ростов-на-Дону 1
25.08.2009 «Комстар» тестирует магистраль Москва – Ростов-на-Дону 1
30.01.2009 «Формоза» в ЮФО: в 2008 г. открыто 20 магазинов 1
08.10.2008 В «Комстар-ОТС» два новых вице-президента 1
06.10.2008 21–23 октября: конференция по созданию многофункциональных центров обслуживания населения 2
18.07.2008 «Транзас» откроет комплекс «Транс-Форс» в Иваново 1
27.03.2008 ЮТК увеличит количество точек Wi-Fi 1
16.01.2008 Южно-Российский государственный университет экономики купит компьютеры 1
10.04.2007 ГосИТ: вместо "одного окна" в моду входят МФЦ 2
23.03.2007 "Телефорум" объявил о начале совместного проекта с "Билайн" 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

Шахты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Ланит ГК 1164 2
Ланит - Норбит - Norbit 204 2
Н-Системс 2 2
Nvidia Corp 2047 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
SAP SE 3228 1
Microsoft Corporation 11226 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Комстар Регионы 89 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
3G - Стандарт мобильной связи 3757 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Nvidia GeForce GTX 2090 2
Google TensorFlow 67 2
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 2
Geoserver 11 2
Mask-R CNN 2 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
Барков Алексей 32 5
Добровольский Дмитрий 6 2
Демидов Дмитрий 6 2
Приданцев Сергей 82 2
Кореш Виктор 71 2
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 20
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
Россия - Ростовская область 869 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - Батайск 28 2
Россия - Волгодонск 42 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Европа 3798 1
Россия - Железнодорожный 34 1
Европа Центральная 106 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
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