Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197378
ИКТ 15228
Организации 11698
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26973
Персоны 86068
География 3100
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2810
Мероприятия 895

Россия ЮФО Ростовская область Гуково

Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «МегаФон» провел 4G-модернизацию в городе донских горняков 1
18.03.2022 МТС в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в трех шахтерских городах Дона 1
16.03.2021 «Позитроника» открыла два магазина в Ростовской области 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 1
29.08.2016 МТС помогла провести сельскохозяйственную перепись на Дону 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
13.02.2015 «Ростелеком» в 2014 г. подключил по «оптике» свыше 1500 многоквартирных домов Ростовской области 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
17.06.2014 МТС сообщила о полном покрытии сетью LTE Ростова-на-Дону 1
18.03.2011 «Билайн» расширил покрытие 3G-сети в Ростовской области 1
13.02.2004 Объем услуг предприятий связи Ростовской области вырос на 35,6% 1
30.03.2000 В строительство оптической линии связи "Ростов-на-Дону - Морозовск" будет инвестировано более 100 млн. рублей 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 5
МегаФон 10644 4
Шахты 0 3
Ростелеком 10879 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 536 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Велес ТЦ 1 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10051 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29577 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4371 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1147 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9395 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4980 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22781 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26578 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11469 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1749 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6443 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16929 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9643 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3249 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9201 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
МегаФон 3G-сеть 23 1
Барков Алексей 37 3
Лысов Денис 32 2
Марьясов Игорь 35 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1763 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2513 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 68 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 24 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 71 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 179 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 99 7
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 29 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 118 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зверево 9 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 11 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Константиновск 4 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 12 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 14 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Мясниковский район - Чалтырь 11 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Тарасовский район 5 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Усть-Донецкий 6 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 9 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион - Донской край 43 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1183 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган 12 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1507 1
Россия - ЦФО - Орловская область 368 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15906 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7429 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3936 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6125 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 19 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще