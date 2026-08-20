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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Ростовская область Цимлянск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск

СОБЫТИЯ


20.08.2026 T2 с начала 2026 г. усилил покрытие в 25 районах Ростовской области 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
02.12.2011 В Ростовской области открылись 10 многофункциональных центров предоставления госуслуг 1
18.03.2011 «Билайн» расширил покрытие 3G-сети в Ростовской области 1
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1
31.01.2002 "Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10780 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
Шахты 0 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 2
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 11 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1107 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7548 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10196 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1156 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29734 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4458 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26359 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4997 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1759 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9327 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5878 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1070 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9539 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 378 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11556 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5248 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6297 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Барков Алексей 37 3
Паршин Максим 323 1
Голубев Василий 40 1
Лопаткин Герман 104 1
Фадеев Андрей 31 1
Горбань Сергей 3 1
Борзенко Виталий 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1790 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 73 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 112 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 25 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 70 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 35 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2537 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 181 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 101 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 120 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 38 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 18 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 30 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 166647 3
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 15 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 14 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Мясниковский район - Чалтырь 12 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 914 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1521 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 755 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Тарасовский район 5 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Усть-Донецкий 6 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 11 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зверево 9 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3139 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1709 1
Россия - ПФО - Самарская область 1585 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2287 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1090 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 960 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 780 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 485 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 644 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 508 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 262 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Константиновск 4 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10904 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16123 2
Quality of Life - Качество жизни 37 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12333 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2438 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7054 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6082 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33843 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1851 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
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