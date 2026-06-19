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Россия ЮФО Ростовская область Мясниковский район Чалтырь
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6165 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 339 1
|МегаФон 3G-сеть 23 1
|Барков Алексей 37 3
|Лопаткин Герман 104 2
|Филин Артем 32 1
|Поркшеян Хачатур 1 1
|Лысов Денис 32 1
|Алхасов Сергей 21 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Шипулин Сергей 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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