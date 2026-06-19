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Россия ЮФО Ростовская область Мясниковский район Чалтырь

Россия - ЮФО - Ростовская область - Мясниковский район - Чалтырь

СОБЫТИЯ


19.06.2026 T2 улучшил покрытие в коттеджных поселках Ростовской области 1
21.02.2024 Около 1500 дончан вышли на связь с «МегаФоном» 1
10.10.2023 МТС поможет донским аграриям контролировать работу транспорта и предотвращать пожары 1
05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области 1
29.08.2016 МТС помогла провести сельскохозяйственную перепись на Дону 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 1
13.08.2015 «МегаФон» улучшил связь в 30 населённых пунктах Ростовской области 1
24.06.2015 «Ростелеком» подключил «по оптике» многоквартирные дома в г. Чалтырь Ростовской области 2
20.12.2006 Dixis открыл интернет-магазин в Ростове-на-Дону 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10568 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15492 3
Ростелеком 10843 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1573 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1078 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9976 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60813 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26469 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29518 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26084 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4007 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17789 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7525 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1143 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22691 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11435 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1379 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9772 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63934 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4166 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4968 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1745 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4166 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2252 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13456 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1430 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9120 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 537 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9250 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4558 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5806 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4880 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2215 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 386 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2183 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4321 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2463 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9312 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 128 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15842 1
Аксессуары 4243 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7356 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6165 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 339 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
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