Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Ростовская область Новошахтинск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 40
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
|Барков Алексей 37 6
|Лысов Денис 32 3
|Ермоленко Евгений 8 2
|Марьясов Игорь 35 2
|Нечепуренко Андрей 1 1
|Дюжиков Сергей 1 1
|Таракин Евгений 1 1
|Филин Артем 33 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Орловский Виктор 408 1
|Иванов Алексей 163 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Завязкин Роман 14 1
|Никитин Олег 70 1
|Гарцев Алексей 1 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Кондраков Денис 11 1
|Шипулин Сергей 8 1
|Юсипова Наталья 6 1
|Мотлях Константин 30 1
|Карпушкин Владимир 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.