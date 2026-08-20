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Россия ЮФО Ростовская область Новошахтинск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск

СОБЫТИЯ


20.08.2026 T2 с начала 2026 г. усилил покрытие в 25 районах Ростовской области 1
12.09.2025 В одном из городов шахтерской славы Дона повысили качество мобильной связи 3
30.05.2025 T2 усилила сеть в Ростовской области 1
31.10.2024 В села Приморья приходит 4G «МегаФона» 1
02.02.2024 Жители трех донских городов получили новые скорости мобильного интернета 1
18.03.2022 МТС в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в трех шахтерских городах Дона 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 1
31.08.2016 «Мегафон» стал официальным оператором связи Южного федерального университета 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
26.04.2016 «МегаФон» удвоил 4G-трафик в Приморье 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
19.01.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети LTE в Приморье 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 1
16.07.2015 Абоненты «МегаФона» в Ростовской области предпочитают гаджеты с поддержкой LTE 1
13.07.2015 «МегаФон» расширяет сеть LTE в Приморье 1
04.12.2014 Директором по экономике и финансам МРФ «Юг» компании «Ростелеком» назначен Андрей Нечепуренко 1
01.10.2014 За полгода количество LTE-абонентов МТС в Ростовской области увеличилось в 8 раз 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
13.01.2014 Чиновники проверили, как МТС, «Билайн» и «Мегафон» покрывают федеральные трассы 1
26.12.2013 МТС в Ростовской области увеличила количество базовых станций на 26% 1
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 1
04.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростовской области 1
05.07.2012 Tele2 расширила покрытие федеральных трасс в России 1
05.03.2012 «МегаФон» увеличит скорость 3G-интернета в Ростовской области 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
18.03.2011 «Билайн» расширил покрытие 3G-сети в Ростовской области 1
27.07.2010 «Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Ростовской области 1
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1
20.11.2009 «МегаФон» готовит запуск 3G в новых регионах ЮФО 1
23.03.2007 "Телефорум" объявил о начале совместного проекта с "Билайн" 1
20.04.2006 "Скай Линк" запустил сеть в Ростове-на-Дону 1
12.02.2004 "Дальсвязь" цифровизует приморскую глубинку 1
30.03.2000 В строительство оптической линии связи "Ростов-на-Дону - Морозовск" будет инвестировано более 100 млн. рублей 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10780 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15811 10
Шахты 0 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3349 4
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 3
Samsung Electronics 11078 2
Ростелеком 10965 2
Huawei 4679 2
LG Electronics 3736 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2148 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ростовский Сотовый Телефон 6 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Sony 6743 1
HTC Corporation 1512 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1581 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
Телефорум 93 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3072 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4959 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10196 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9539 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7548 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4458 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29734 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26870 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26359 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11556 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4997 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13078 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6863 4
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2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1156 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3430 3
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 3
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1696 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13511 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9327 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6335 2
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Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 341 7
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
D-Link AirPlus 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1076 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
МТС серия смартфонов 26 1
Барков Алексей 37 6
Лысов Денис 32 3
Ермоленко Евгений 8 2
Марьясов Игорь 35 2
Нечепуренко Андрей 1 1
Дюжиков Сергей 1 1
Таракин Евгений 1 1
Филин Артем 33 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Орловский Виктор 408 1
Иванов Алексей 163 1
Лопаткин Герман 104 1
Завязкин Роман 14 1
Никитин Олег 70 1
Гарцев Алексей 1 1
Шамзон Светлана 33 1
Кондраков Денис 11 1
Шипулин Сергей 8 1
Юсипова Наталья 6 1
Мотлях Константин 30 1
Карпушкин Владимир 10 1
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