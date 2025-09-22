Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лысов Денис
УПОМИНАНИЯ
Лысов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Мордасов Сергей 23 4
|Панов Сергей 16 2
|Осеевский Михаил 330 2
|Завязкин Роман 12 1
|Жилкин Александр 15 1
|Несытов Алексей 2 1
|Насыров Егор 3 1
|Торкунов Анатолий 5 1
|Сашин Андрей 1 1
|Орлов Сергей 28 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Рябченков Денис 21 1
|Еремеев Владимир 11 1
|Ким Дмитрий 70 1
|Солоницин Михаил 1 1
|Меликсетов Сергей 1 1
|Колесникова Ирина 2 1
|Годовиков Антон 32 1
|Юсупов Марат 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385250, в очереди разбора - 730586.
Создано именных указателей - 183390.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.