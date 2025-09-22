Разделы

Лысов Денис


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома» 1
09.10.2023 Денис Лысов занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2 2
04.10.2023 «Ростелеком» подключил видеонаблюдение в более чем 100 офисах СК «Согласие» 1
04.08.2021 «Ростелеком» организовал контакт-центр для агрегатора «Около» 1
24.05.2021 «Ростелеком» в ЦФО возглавит Денис Лысов 1
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
21.01.2021 В Астраханской области вызвать врача помогает голосовой помощник «Ростелекома» 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года 1
22.04.2020 «Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области 1
20.11.2018 «Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет» 1
29.05.2018 «Ростелеком» в ЮФО и СКФО запустил систему видеонаблюдения при проведении основного этапа ЕГЭ-2018 1
20.03.2018 «Ростелеком» запустил в Астраханской области систему комплексной безопасности на дорогах 1
05.03.2018 Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО 1
14.02.2017 МТС назначила директора департамента по работе с корпоративными клиентами в Ростовской области 1
09.12.2016 МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону 1
19.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в сети МТС Ростовской области 1
29.08.2016 МТС помогла провести сельскохозяйственную перепись на Дону 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
03.08.2016 Сеть LTE от МТС «пришла» в села и станицы Дона 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
15.01.2015 В новогодние сутки абоненты МТС в Ростовской области сгенерировали почти 180 ТБ интернет-трафика 1
21.10.2014 Трафик М2М-сервисов МТС в Ростовской области увеличился в 2 раза 1
27.08.2014 Цифровое телевидение МТС пришло в малые города Ростовской области 1
08.04.2014 Назначен новый руководитель фиксированного бизнеса МТС в Ростовской области 1
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
28.01.2014 МТС расширяет покрытие сети LTE в Ростовской области 1
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 1
27.01.2010 МТС ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Батайске 1
08.02.2008 В МТС назначен новый директор Ростовского филиала 2

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Лысов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 18
Ростелеком 10124 14
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 256 9
Huawei Technologies 400 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 497 2
Neuro.net - Нейро 22 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1072 1
Huawei 4117 1
Шахты 0 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3042 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 55 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
МТС - Донтелеком 17 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Почта России ПАО 2215 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 47 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 29 1
Мармелад ТРК 2 1
Новосибирский муниципальный банк 12 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Красная площадь ТРЦ 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3409 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6201 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 435 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1065 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12560 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70873 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8989 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21591 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6617 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4263 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8512 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 603 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9540 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3883 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3331 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8797 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4032 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4197 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16600 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25197 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3902 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1991 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25264 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3756 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8664 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11066 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3871 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25550 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3375 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2160 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 922 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4800 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1065 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1407 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1965 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22076 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 323 4
Microsoft Windows 2000 8664 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 272 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 288 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Apple iPhone 5 774 1
Apple iPad mini 423 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5678 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Ростелеком - Лицей 19 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1300 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Apple iPhone 6 4861 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 87 1
МТС Планшет 21 1
Мордасов Сергей 23 4
Панов Сергей 16 2
Осеевский Михаил 330 2
Завязкин Роман 12 1
Жилкин Александр 15 1
Несытов Алексей 2 1
Насыров Егор 3 1
Торкунов Анатолий 5 1
Сашин Андрей 1 1
Орлов Сергей 28 1
Лопаткин Герман 104 1
Рябченков Денис 21 1
Еремеев Владимир 11 1
Ким Дмитрий 70 1
Солоницин Михаил 1 1
Меликсетов Сергей 1 1
Колесникова Ирина 2 1
Годовиков Антон 32 1
Юсупов Марат 2 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1637 22
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2376 13
Россия - РФ - Российская федерация 153358 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 175 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 102 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 93 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 31 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 696 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 702 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7948 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1663 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 532 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 22 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 339 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган 9 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14377 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 426 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1379 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 43 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 79 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2140 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 949 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 631 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 871 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 605 1
Россия - ДФО - Амурская область 811 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 633 1
Россия - СЗФО - Псковская область 661 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54003 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10372 5
Цифровой регион - Федеральный проект 105 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19877 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3711 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10463 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2229 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4176 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1793 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2879 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6812 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 2
Информатика - computer science - informatique 1123 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1312 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2606 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 595 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1569 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 19 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 1
Английский язык 6826 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 868 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 414 1
Экономический эффект 1162 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 1
Образование в России 2489 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5193 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1789 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1132 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6678 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9403 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 142 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 1
Eurovision 4 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 311 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 149 1
РАН - Российская академия наук 1976 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 68 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 11 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 248 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 2
Цифровая прокачка региона 29 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385250, в очереди разбора - 730586.
Создано именных указателей - 183390.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

