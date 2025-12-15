Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колесникова Ирина
СОБЫТИЯ
Колесникова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 27 1
|ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
|Телеконтакт 11 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14266 1
|МТС - Донтелеком 17 1
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
|Лысов Денис 32 1
|Вольский Виктор 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.