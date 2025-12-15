Разделы

Колесникова Ирина


СОБЫТИЯ


15.12.2025 В МТС назначен директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью 4
14.02.2017 МТС назначила директора департамента по работе с корпоративными клиентами в Ростовской области 3
26.01.2007 Объем рынка аутсорсинговых call-центров в России в 2006 году удвоился 1

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Колесникова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 27 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Телеконтакт 11 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14266 1
МТС - Донтелеком 17 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4908 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
Лысов Денис 32 1
Вольский Виктор 2 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Россия - РФ - Российская федерация 157052 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

