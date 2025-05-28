Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175515
ИКТ 13663
Организации 10648
Ведомства 1463
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25629
Персоны 75326
География 2846
Статьи 1517
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Teleperformance Телеперфоманс TP Россия

Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия

TP Россия — российская компания, которая с 1999 года помогает брендам выстраивать взаимоотношения с клиентами. В перечень услуг аутсорсинговых контакт-центров TP входит обслуживание клиентов (информационные линии, приветственные звонки, услуги reception, поддержка маркетинговых акций, исходящие обзвоны), продажи (обновление базы данных, B2C продажи, B2B продажи, телемаркетинг) и техническая поддержка.

 

УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Teleperformance в России («ТР Россия») переведет более 3,5 тысяч операторов на Naumen Contact Center 1
08.12.2022 BSS обеспечила контакт-центр компании Teleperformance сервисом речевой аналитики 1
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 1
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya 4
27.08.2021 «Т1 интеграция» расширила возможности контакт-центра Teleperformance 1
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
11.12.2018 Каким должен быть идеальный контакт-центр 2
01.09.2016 Контактный центр LeEco начал работу в России 4
24.08.2016 Teleperformance приобретет LanguageLine Solutions за $1,5 млрд 2
05.02.2016 Более половины российских потребителей, столкнувшихся с утечкой, не будут больше работать с компанией-виновником 2
30.11.2015 Исследование: Для российских потребителей в отличие от Европы и США живое общение важнее автоматических сервисов IVR 3
19.10.2015 Teleperformance прогнозирует рост числа пользователей мобильного интернета в России и расширение тарифных пакетов от операторов сотовой связи 2
09.07.2015 Екатерина Филиппская назначена на должность операционного директора Teleperformance Russia & Ukraine 4
12.08.2014 Россияне хотят поменять своего мобильного оператора так же часто, как и бразильцы, уровень лояльности к брендам операторов низок 2
24.03.2014 К 2016 г. более 70% входящего трафика call-центров будет поступать с мобильных устройств 3
18.11.2013 Teleperformance будет управлять визовыми центрами Великобритании 2
28.08.2013 Банкиры, ритейлеры и телеком-операторы чаще других отдают общение с клиентами на аутсорсинг 3
24.07.2013 Teleperformance Russia & Ukraine создала подразделение Performance Control 3
07.03.2013 Teleperformance Russia & Ukraine объявил о назначении новых топ-менеджеров 3
30.08.2012 «Сбербанк» закрывает контакт-центр в Москве и нанимает операторов в регионах 1
02.07.2012 «Билайн» сумел продать свой контакт-центр подрядчику РЖД 1
30.05.2012 «Телеком-Экспресс» планирует войти в тройку лидеров российского рынка АКЦ к 2013 г. 1
13.10.2011 Oberon завершил модернизацию сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia 3
05.03.2011 Подписан меморандум об интеграции компаний Teleperformance в России и Украине 4
26.02.2008 18 марта откроется форум «Мир Call-центров» 1
06.04.2007 Call-center World 2007: ЦОВы спорят за клиента 2
26.01.2007 Объем рынка аутсорсинговых call-центров в России в 2006 году удвоился 1

Публикаций - 27, упоминаний - 58

Teleperformance и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 5
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 4
Телеконтакт 11 4
Ростелеком 9917 3
Cisco Systems 5155 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 431 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2954 2
X Corp - Twitter 2881 2
Meta Platforms - Facebook 4466 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 2
Microsoft Corporation 24848 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 2
Naumen - Наумен 648 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 38 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4140 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 72 1
LeEco - LeTV 61 1
Dimension Data 20 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Крок - Croc 1785 1
Sony 6571 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Philips 2065 1
Oberon - Оберон 59 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
ВестКолл - WestCall 90 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
Eastwind - Восточный Ветер 72 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Dell EMC 5052 1
МегаФон 9279 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
McKinsey & Company Int 254 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7587 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Альфа-Банк 1799 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 295 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
Цезарь Сателлит 39 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Благосостояние НПФ 51 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Linklaters LLP - Orion partners 4 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12038 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4105 21
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3352 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7062 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10803 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24917 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11879 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68037 7
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1098 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4978 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28263 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10422 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2987 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14906 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7458 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4617 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21116 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8640 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 691 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20640 3
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 160 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5311 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5570 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3167 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10640 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31843 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2112 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5502 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5703 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14092 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29016 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7820 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8355 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9378 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11734 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16385 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6875 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1055 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7003 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 153 1
Avaya Breeze 13 1
Avaya Workspaces 4 1
Eastwind Contact Center 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5443 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 172 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
Avaya Aura 121 1
Осина Екатерина 4 4
Аниканов Вадим 21 2
Смирнова Светлана 3 2
Власов Вячеслав 8 2
Гончар Владислав 3 1
Бурлов Антон 1 1
Бедкина Ольга 1 1
Филиппская Екатерина 5 1
Мосунов Алексей 1 1
Миронов Дмитрий 16 1
Сюй Виктор 30 1
Витчинка Дмитрий 9 1
Синягин Сергей 7 1
Уютов Вячеслав 5 1
Русаков Александр 4 1
Синицын Михаил 2 1
Кабакова Наталья 1 1
Дробышев Олег 1 1
Шолина Елена 1 1
Рыдка Ольга 1 1
Журавлев Алексей 14 1
Патэ Константин 4 1
Кравченко Олег 11 1
Суслова Марина 8 1
Гаспарян Нонна 1 1
Гужновская Елена 6 1
Грищенко Евгений 1 1
Брюквин Юрий 299 1
Козерог Константин 10 1
Колесникова Ирина 2 1
Боровиков Андрей 1 1
Поздышев Владислав 1 1
Садовский Денис 1 1
Вольский Виктор 2 1
Бессарабова Анна 1 1
Зубрицкая Наталья 1 1
Брусенцева Ирина 2 1
Беликов Николай 1 1
Ставнийчук Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 10
Европа 24385 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52583 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14251 4
Украина 7668 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4066 2
Венгрия 841 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 2
Германия - Федеративная Республика 12784 2
Франция - Французская Республика 7897 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2312 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 2
Украина - Черкассы 11 2
Казахстан - Республика 5641 1
Европа Восточная 3109 1
Канада 4924 1
Узбекистан - Республика 1782 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1508 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Африка - Африканский регион 3518 1
Бразилия - Федеративная Республика 2395 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1156 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1054 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1549 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1607 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 866 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 256 1
Польша - Республика 1971 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Украина - Киев 1130 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 832 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7993 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5925 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5987 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2971 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19207 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16718 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1429 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5020 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11128 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9064 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10185 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30140 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10168 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1774 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6420 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14110 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2258 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2341 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9072 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2002 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5755 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 976 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5669 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6053 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5013 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6552 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1972 1
Datamonitor 83 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 113 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
Рустелеком ТК 304 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 722 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 100 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153