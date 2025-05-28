Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия

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TP Россия — российская компания, которая с 1999 года помогает брендам выстраивать взаимоотношения с клиентами. В перечень услуг аутсорсинговых контакт-центров TP входит обслуживание клиентов (информационные линии, приветственные звонки, услуги reception, поддержка маркетинговых акций, исходящие обзвоны), продажи (обновление базы данных, B2C продажи, B2B продажи, телемаркетинг) и техническая поддержка.