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Teleperformance Телеперфоманс TP Россия
TP Россия — российская компания, которая с 1999 года помогает брендам выстраивать взаимоотношения с клиентами. В перечень услуг аутсорсинговых контакт-центров TP входит обслуживание клиентов (информационные линии, приветственные звонки, услуги reception, поддержка маркетинговых акций, исходящие обзвоны), продажи (обновление базы данных, B2C продажи, B2B продажи, телемаркетинг) и техническая поддержка.
УПОМИНАНИЯ
Teleperformance и организации, системы, технологии, персоны:
|Осина Екатерина 4 4
|Аниканов Вадим 21 2
|Смирнова Светлана 3 2
|Власов Вячеслав 8 2
|Гончар Владислав 3 1
|Бурлов Антон 1 1
|Бедкина Ольга 1 1
|Филиппская Екатерина 5 1
|Мосунов Алексей 1 1
|Миронов Дмитрий 16 1
|Сюй Виктор 30 1
|Витчинка Дмитрий 9 1
|Синягин Сергей 7 1
|Уютов Вячеслав 5 1
|Русаков Александр 4 1
|Синицын Михаил 2 1
|Кабакова Наталья 1 1
|Дробышев Олег 1 1
|Шолина Елена 1 1
|Рыдка Ольга 1 1
|Журавлев Алексей 14 1
|Патэ Константин 4 1
|Кравченко Олег 11 1
|Суслова Марина 8 1
|Гаспарян Нонна 1 1
|Гужновская Елена 6 1
|Грищенко Евгений 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Козерог Константин 10 1
|Колесникова Ирина 2 1
|Боровиков Андрей 1 1
|Поздышев Владислав 1 1
|Садовский Денис 1 1
|Вольский Виктор 2 1
|Бессарабова Анна 1 1
|Зубрицкая Наталья 1 1
|Брусенцева Ирина 2 1
|Беликов Николай 1 1
|Ставнийчук Анна 1 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11307 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1972 1
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