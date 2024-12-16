Телеконтакт
Телеконтакт и организации, системы, технологии, персоны:
|Вольский Виктор 2 2
|Мосунов Алексей 1 1
|Витчинка Дмитрий 9 1
|Синягин Сергей 7 1
|Аниканов Вадим 21 1
|Колесникова Ирина 2 1
|Мирин Станислав 11 1
|Садовский Денис 1 1
|Трощенко Алексей 3 1
|Брусенцева Ирина 2 1
|Семенов Евгений 1 1
|Комисарчук Игорь 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
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