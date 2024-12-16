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Индексная книга (каталог) CNews*
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Телеконтакт

Телеконтакт


16.12.2024 «Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы 1
07.12.2023 Может ли российская программа решить проблемы колл-центров? 1
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
28.12.2015 Подрядчик «Платона» будет удаленно обслуживать клиентов ВТБ24 2
02.07.2012 «Билайн» сумел продать свой контакт-центр подрядчику РЖД 1
30.05.2012 «Телеком-Экспресс» планирует войти в тройку лидеров российского рынка АКЦ к 2013 г. 1
18.03.2008 VERINT Workforce Management внедрили в российском аутсорсинговом call-центре 3
26.01.2007 Объем рынка аутсорсинговых call-центров в России в 2006 году удвоился 1
17.02.2005 15 марта пройдет финал конкурса "Мисс Call-центр – 2005" 1
17.05.2004 Россия дождалась бума на рынке call-центров 1
10.04.2003 28 апреля пройдет семинар "Call-центр в управлении бизнесом" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Телеконтакт и организации, системы, технологии, персоны:

Teleperformance - Телеперфоманс 26 4
Ростелеком 9701 3
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 3
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Cisco Systems 5114 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 18 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
Астра Пейдж - Astra Page 5 2
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 82 2
Microsoft Corporation 24625 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Yandex - Яндекс 7340 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Philips 2053 1
Sony 6544 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Ростех - РТ-Инвест 56 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
McKinsey & Company Int 248 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Verint Systems 38 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 1
Комус Контакт - Комус-Р2 3 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Genesys 208 1
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 41 1
Телеконтакт - РозумСофт 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Альфа-Банк 1769 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Благосостояние НПФ 51 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Комус 94 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 2
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 254 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1310 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 26 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 84 1
BPO - Business Processes Outsourcing - Аутсорсинг бизнес-процессов 30 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Verint Impact 360 WFO - Verint Impact 360 Workforce Optimization - Verint Impact 360 WFM - Verint Impact 360 Workforce Management 8 1
Microsoft Office 3734 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Вольский Виктор 2 2
Мосунов Алексей 1 1
Витчинка Дмитрий 9 1
Синягин Сергей 7 1
Аниканов Вадим 21 1
Колесникова Ирина 2 1
Мирин Станислав 11 1
Садовский Денис 1 1
Трощенко Алексей 3 1
Брусенцева Ирина 2 1
Семенов Евгений 1 1
Комисарчук Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Украина 7608 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Европа 21768 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Венгрия 812 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Аренда 2416 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Payroll - Платежная ведомость 20 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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