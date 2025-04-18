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Телеконтакт РозумСофт

Телеконтакт - РозумСофт


18.04.2025 На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше 1
07.12.2023 Может ли российская программа решить проблемы колл-центров? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Телеконтакт и организации, системы, технологии, персоны:

Телеконтакт 11 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 381 1
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1902 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4075 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11804 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1113 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1082 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 882 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12923 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24588 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6979 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2047 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30288 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1823 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4476 1
Microsoft Office 3793 1
Комисарчук Игорь 1 1
Семенов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14218 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1348 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 651 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 1
Payroll - Платежная ведомость 20 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5039 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2232 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8885 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4935 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14835 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1406 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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