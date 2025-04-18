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Телеконтакт РозумСофт
|18.04.2025
|На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше 1
|07.12.2023
|Может ли российская программа решить проблемы колл-центров? 1
Телеконтакт и организации, системы, технологии, персоны:
|Телеконтакт 11 1
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 381 1
|Content AI - Контент ИИ 82 1
|Softline - Софтлайн 2928 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1077 1
|Genesys 208 1
|Cisco Systems 5143 1
|Microsoft Office 3793 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147534 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52450 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14218 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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