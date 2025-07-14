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ITFB Group Easydoc OCR/IDP-платформа
Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта EASYDOC предназначена для предприятий, обрабатывающих большой поток информации. Решение построено на основе нейросетей. EASYDOC в автоматическом режиме анализирует документы (бухгалтерская первичная документация, судебная документация для кадрового учета, тендерная документация, чертежи и тд) и извлекает из них необходимые данные. Готовый результат структурируется, «упаковывается» в удобный для экспорта формат (например, формат JSON или XML) и экспортируется в целевую систему.
Александр Костюченко, Директор по OCR и NLP продуктам , ITFB Group "Как приRучить компьютерное зрение". Конференция CNews Импортозамещение ИТ 2023 05.10.2023 Москва
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|Веригин Илья 36 2
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Арлазаров Владимир 244 1
|Ян Давид 68 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Горюнов Виктор 8 1
|Толстых Антон 3 1
|Трошкин Семён 2 1
|Фурсов Петр 9 1
|Комиссаров Дмитрий 231 1
|Осипов Александр 90 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Тарасов Сергей 42 1
|Славин Борис 35 1
|Бугров Никита 2 1
|Русин Максим 5 1
|Осипов Фаддей 21 1
|Комиссаров Кирилл 8 1
|Юрьев Константин 2 1
|Костюченко Александр 1 1
|Журавлев Илья 4 1
|Химий Иван 1 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Вирясов Владислав 31 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Пуцин Сергей 24 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Деменко Виктор 6 1
|Демин Владислав 3 1
|Соколов Валентин 10 1
|Суханос Олеся 5 1
|Полевой Сергей 3 1
|Казанцев Вадим 11 1
|Байдали Константин 1 1
|Брындин Андрей 1 1
|Кулиш Антон 1 1
|Ефимов Михаил 13 1
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|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 249 1
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