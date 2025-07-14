Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178342
ИКТ 13885
Организации 10788
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3479
Системы 25875
Персоны 76562
География 2889
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2662
Мероприятия 858

ITFB Group Easydoc OCR/IDP-платформа


Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта EASYDOC предназначена для предприятий, обрабатывающих большой поток информации. Решение построено на основе нейросетей. EASYDOC в автоматическом режиме анализирует документы (бухгалтерская первичная документация, судебная документация для кадрового учета, тендерная документация, чертежи и тд) и извлекает из них необходимые данные. Готовый результат структурируется, «упаковывается» в удобный для экспорта формат (например, формат JSON или XML) и экспортируется в целевую систему.

 

 

Александр Костюченко, Директор по OCR и NLP продуктам , ITFB Group "Как приRучить компьютерное зрение". Конференция CNews Импортозамещение ИТ 2023 05.10.2023 Москва

УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 ITFB Group внедрила интеллектуальную платформу EasyDoc для автоматизации подсчета голосов в ГК «Смарт Сервис» 1
15.05.2025 Как превратить рутину обработки документов в источник ценных инсайтов 2
15.05.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг систем распознавания и анализа данных класса OCR и IDP 1
27.02.2025 ГК Softline добавила в продуктовый портфель OCR/IDP-платформу EasyDoc от ITFB Group 2
Импортозамещение 2024 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
27.08.2024 ITFB Group и Mertago заключили соглашение о партнерстве 3
25.07.2024 ITFB Group представила решение по автоматизации подбора ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей 1
11.07.2024 Новое в ELMA365 Store: ITFB EasyDoc на базе ИИ для распознавания личных документов с точностью до 98% 3
05.07.2024 Автоматизация массовой обработки обращений сокращает время ответа на 30% 2
11.04.2024 Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 % 3
05.04.2024 По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована 2
20.03.2024 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Бизнес замещает ранее внедренные системы распознавания документов

 2
12.03.2024 Треть россиян опасается, что после подписания договора в нем появятся изменения 2
15.02.2024 Четверть россиян делегируют работу с документами приложениям 2
15.01.2024 Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader 1
17.11.2023 38% россиян считают, что автоматизация рутины поможет им продвигаться по карьерной лестнице  1
14.11.2023 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

 2
03.11.2023 Как управлять цифровым контентом с применением ИИ — эволюция СЭД 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 3
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 2
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1

Публикаций - 23, упоминаний - 40

ITFB Group и организации, системы, технологии, персоны:

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 61 22
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 6
Yandex - Яндекс 7891 5
8571 5
Content AI - Контент ИИ 92 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 227 4
Beorg - Биорг 119 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13431 4
Ростелеком 10031 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4240 3
Oracle Corporation 6774 3
Т1 Иннотех 186 3
IBM - International Business Machines Corp 9485 3
Kofax 56 3
SAP SE 5352 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5082 2
Softline - Софтлайн 3036 2
Dell EMC 5055 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 313 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8968 1
Базальт СПО - BaseALT 723 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 324 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 221 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 272 1
Softline - Sl Soft - Сойка 3 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 155 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1038 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1337 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Код Безопасности 659 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 268 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 186 1
Atlassian 125 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 184 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 295 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 57 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1215 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7761 4
МКБ - Московский кредитный банк 585 4
Газпром нефть 645 3
ВТБ - Почта Банк 474 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 3
ГПБ - Газпромбанк 1115 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1274 3
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 3
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
Газпром ПАО 1377 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
RusProfile - Руспрофайл 13 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1087 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 552 1
Русагро Группа Компаний 303 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 83 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 353 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3002 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5030 2
Судебная власть - Judicial power 2351 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6127 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4664 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 12
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 981 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12958 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5867 9
Оцифровка - Digitization 4755 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3590 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8998 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2021 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6975 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13030 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1385 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5673 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10692 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1152 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1707 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3282 4
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 213 4
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 93 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7138 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7197 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5464 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7824 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1342 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4832 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2587 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10981 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4976 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4239 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4275 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1339 3
Workflow - Поток работ 339 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2168 3
Content AI - ContentCapture 34 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 3
Abbyy FlexiCapture 170 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1111 2
Beorg Smart Vision 38 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5529 2
Google Android 14373 2
ITFB Group - EasyCheck 2 2
ELMA 365 Low-code BPM 135 2
ITFB Group - Симфония CSP-платформа 2 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 569 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 125 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 960 1
Intel x86 - архитектура процессора 1924 1
Т1 Иннотех - Мирион 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Smart Engines - Smart Document Engine 37 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
IBM DB2 372 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 1
Kaspersky OS 130 1
Kaspersky Security Center - KCS 67 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 247 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 329 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 160 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 119 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 278 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
Epic Games - Unreal Engine 311 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 76 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 75 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 531 1
Atlassian - Confluence 131 1
BellSoft - LiberCat 54 1
VK Assistant 6 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 26 1
Петросян Вадим 17 13
Веригин Илья 36 2
Чернышенко Дмитрий 573 1
Арлазаров Владимир 244 1
Ян Давид 68 1
Желвицкий Дмитрий 4 1
Горюнов Виктор 8 1
Толстых Антон 3 1
Трошкин Семён 2 1
Фурсов Петр 9 1
Комиссаров Дмитрий 231 1
Осипов Александр 90 1
Юдин Дмитрий 23 1
Тарасов Сергей 42 1
Славин Борис 35 1
Бугров Никита 2 1
Русин Максим 5 1
Осипов Фаддей 21 1
Комиссаров Кирилл 8 1
Юрьев Константин 2 1
Костюченко Александр 1 1
Журавлев Илья 4 1
Химий Иван 1 1
Мишустин Михаил 702 1
Вирясов Владислав 31 1
Тимофеев Степан 2 1
Дзвинко Роман 18 1
Пуцин Сергей 24 1
Матюшин Михаил 16 1
Деменко Виктор 6 1
Демин Владислав 3 1
Соколов Валентин 10 1
Суханос Олеся 5 1
Полевой Сергей 3 1
Казанцев Вадим 11 1
Байдали Константин 1 1
Брындин Андрей 1 1
Кулиш Антон 1 1
Ефимов Михаил 13 1
Ворогушин Егор 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 666 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1188 4
Сингапур - Республика 1880 1
Казахстан - Республика 5690 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1760 1
США - Колумбия - Вашингтон 1413 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 434 1
Германия - Федеративная Республика 12818 1
Украина 7696 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2082 1
Земля - планета Солнечной системы 10498 1
Саудовская Аравия - Королевство 612 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2933 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2587 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6154 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6425 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3558 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8037 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11370 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5304 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 3
Паспорт - Паспортные данные 2623 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8302 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6907 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5147 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2818 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6550 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2596 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 350 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2523 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1280 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2222 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2957 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2562 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1127 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10273 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6204 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 3
Gartner - Гартнер 3579 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 233 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 249 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще